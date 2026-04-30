Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Ngày 29/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố sẽ giảm giá sách giáo khoa trong năm học 2026–2027 thông qua việc tiết giảm chi phí sản xuất và lưu thông.

Theo đó, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống ” từ lớp 1 đến lớp 12 dự kiến giảm bình quân 13,3% so với năm học hiện tại, dù mức giá cụ thể cho từng cuốn và từng bộ theo khối lớp chưa được công bố.

Trong năm học trước, giá trọn bộ sách của chương trình này dao động từ gần 190.000 đến khoảng 400.000 đồng, tùy theo lớp học và các môn hoặc chuyên đề tự chọn, đặc biệt ở bậc trung học phổ thông. Với mức giảm nêu trên, bộ sách lớp 2 – vốn có giá thấp nhất, có thể giảm khoảng 25.000 đồng.

Năm học 2026–2027 đánh dấu việc cả nước quay trở lại sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất, sau 5 năm triển khai chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách. Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn khi được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu chương trình, đồng thời có ưu thế về khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt chỉnh sửa 11 cuốn sách giáo khoa ở các môn như Lịch sử và Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật nhằm cập nhật thông tin về địa giới hành chính và số liệu kinh tế – xã hội mới. Nội dung điều chỉnh sẽ được công bố trên hệ thống trực tuyến để giáo viên và học sinh tham khảo.

Đối với các sách đã in từ năm 2025 trở về trước, nhà trường vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

Trước đó, Bộ cũng đưa ra định hướng từ năm học 2029–2030, học sinh trên cả nước có thể được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn từ thư viện trường, hoàn trả sau khi sử dụng và bồi thường nếu làm hư hỏng.