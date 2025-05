Giá rao bán biệt thự, liền kề tại một khu đô thị ở Hà Nội lên tới 750 triệu đồng/m2

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2025. Theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như TP. Hà Nội và TP.HCM, nhìn chung giá nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án tiếp tục có xu hướng tăng so với quý IV năm 2024.

Tại TP Hà Nội, giá rao bán nhà ở liền kề, biệt thự trong dự án có mức giá tăng khoảng 5-10% so với quý IV năm 2024. Trong đó, mức giá phổ biến rao bán dao động từ 100-200 triệu đồng/m2; một số dự án có mức giá rao bán lên đến trên 300 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, giá rao bán biệt thự, liền kề cụ thể trong các dự án tại quý 1/2025 như sau: Dự án Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) có giá từ 170-270 triệu đồng/m2; Dự án HUD Me Linh Central (Mê Linh) có giá từ 58-90 triệu đồng/m2; Dự án Louis City (Nam Từ Liêm) có giá từ 225-420 triệu đồng/m2.

Tiếp đến, Dự án Khu đô thị Văn Quán (Hà Đông) có giá từ 230-390 triệu đồng/m2; Khu đô thị mới Phùng Khoang có giá rao bán từ 190-265 triệu đồng/m2; Khu đô thị Đại Mỗ có giá rao bán từ 155-340 triệu đồng/m2; Khu đô thị Trung Văn - Vinaconex 3 có giá rao bán từ 225-300 triệu đồng/m2; Khu đô thị Xuân Phương có giá rao bán từ 172-250 triệu đồng/m2.

Khu đô thị Mỹ Đình I có giá rao bán từ 230-390 triệu đồng/m2; ; Khu đô thị Mễ Trì Hạ có giá rao bán từ 228-398 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes Riverside (Long Biên) 240-450 triệu đồng/m2; dự án Rue De Charme (Thanh Trì) 271-390 triệu đồng/m2; Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà – Sudico có giá rao bán từ 300-550 triệu đồng/m2.

Giá rao bán cao nhất theo khảo sát của Bộ Xây dựng là dự án Vinhome Green Bay Mễ Trì từ 395-750 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá rao bán nhà ở liền kề, biệt thự trong dự án cơ bản ổn định; một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 3–5% so với quý IV năm 2024. Mức giá rao bán phổ biến dao động từ 90–250 triệu đồng/m²; một số dự án có mức giá rao bán rất cao.

Cụ thể, dự án Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM được rao bán với mức giá vào khoảng 215–415 triệu đồng/m2; Dự án Hado Centrosa Garden có giá rao bán trong khoảng 410–560 triệu đồng/m2; Dự án Nam Viên, Đường 17, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM có giá rao bán trong khoảng 265–390 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát tại một số dự án thì giá rao bán cụ thể trong quý như sau: Dự án Verosa Park Khang Điền có giá rao bán từ 120-190 triệu đồng/m2; Dự án Riverside Tân Cảng có giá rao bán từ 108-130 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Grand Park có giá rao bán từ 120-305 triệu đồng/m2.

Dự án Lucasta Villa có giá rao bán từ 125-167 triệu đồng/m2, Dự án Melosa Garden có giá rao bán từ 90-115 triệu đồng/m2, Dự án Mega Ruby có giá rao bán từ 110-130 triệu đồng/m2; Dự án Riviera Vove có giá từ 100-130 triệu đồng/m2; Dự án Theo Classia có giá từ 168-230 triệu đồng/m2; Khu đô thị mới Đông Tây Long có giá từ 65-100 triệu đồng/m2.

Đối với các địa phương khác giá nhà ở liền kề, biệt thự trong các dự án đang có xu hướng tăng so với quý trước. Dự án Phúc Lộc Viên, Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng có giá bán từ 70-83 triệu đồng/m2; Dự án Regal Pavillon Đà Nẵng, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng có giá bán từ 103-145 triệu đồng/m2; Dự án The Crown – Vinhomes Ocean Park 3 tại Hưng Yên có giá bán từ 120-168 triệu đồng/m2; Dự án The Orchard Sycamore tại Bình Dương có giá bán từ 92-105 triệu đồng/m2;….

Theo báo cáo của Savills trong quý 1 về phân khúc biệt thự, liền kề ở thị trường thứ cấp, giá bán theo quý ghi nhận mức tăng. Giá biệt thự tăng 10% theo quý, đạt 195 triệu đồng/m2 đất. Giá liền kề tăng 15%, đạt 227 triệu đồng/m2 đất và nhà phố thương mại tăng 9%, lên 266 triệu đồng/m2 đất.

Theo bà Hằng, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm, vượt trội hơn so với nhà phố thương mại (11-16%/năm), khiến phân khúc này tiếp tục thu hút đầu tư.