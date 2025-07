Theo Bộ Xây dựng, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn trên cả nước trong quý II/2025 cơ bản ổn định so với quý trước và cả hai thành phố đều ghi nhận mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II đạt 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, một số chung cư đã có giá ngang ngửa giá nhà liền kề, biệt thự tại Hà Nội. Đơn cử như: Dự án Noble Crystal đang rao bán ở mức 160 - 270 triệu đồng/m², dự án The Nelson Private Residences dao động trong khoảng 120 - 180 triệu đồng/m², dự án The Matrix One đang rao bán ở mức 120 - 150 triệu đồng/m², dự án Endless Skyline West Lake đang rao bán ở mức 120 - 150 triệu đồng/m²…

Trong quý II/2025, giá nhiều chung cư Hà Nội đắt ngang biệt thự. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, giá biệt thự, nhà liền kề hiện cũng dao động khoảng 200 triệu đồng/m². Đơn cử: Vinhomes Thăng Long có giá rao bán khoảng 172 - 181 triệu đồng/m², khu đô thị mới Dịch Vọng có giá rao bán khoảng 270-283 triệu đồng/m², Jade Square có giá rao bán khoảng 265 - 271 triệu đồng/m², dự án HDI Homes Vũ Phạm Hàm giá rao bán khoảng 310 - 320 triệu đồng/m², Vinhomes Global Gate (Đông Anh) có giá rao bán khoảng 300 - 350 triệu đồng/m²...

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá thứ cấp tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này là do khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Trong quý II/2025, lượng giao dịch bất động sản (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) tiếp tục có xu hướng tăng. Cụ thể khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý I/2025 (quý I/2025 có khoảng 134.634 giao dịch). Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là 34.461 giao dịch thành công, bằng 102,61% so với quý I và 133,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng giao dịch đất nền là 122.560 giao dịch thành công, bằng 121,3% so với quý I/2025 và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý II, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án vào khoảng trên 25.294 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó chung cư là 3.287 căn, nhà ở riêng lẻ là 10.290 căn, đất nền 11.717 nền.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến 30/6/2025, trên địa bàn cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn.

Trong đó 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 418.220 căn; 124 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 112.952 căn và 146 dự án hoàn thành với quy mô 102.387 căn.