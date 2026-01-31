Tại Hà Nội, ngoài phố cổ thì nhà phố khu vực quanh hồ Tây (quận Tây Hồ) cũng đang được rao bán với giá lên tới gần 2 tỷ đồng/m². Mức giá này cũng cao hơn nhiều tuyến phố trung tâm.

Theo đó, nhiều căn nhà mặt phố tại các phố Quảng Khánh, Từ Hoa, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài... có mức giá rao bán lên tới 1 - 2 tỷ đồng/m².

Đơn cử, một tòa nhà mặt phố thiết kế 8 tầng, diện tích 276 m² trên phố Trích Sài đang được chào bán với giá 520 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,88 tỷ đồng/m².

Nhà trên đường Trích Sài được rao bán với giá gần 2 tỷ đồng/m². (Ảnh chụp màn hình).

Một căn nhà trên phố Vệ Hồ cũng có giá gần 1,3 tỷ đồng mỗi m². Cụ thể, một mảnh đất có diện tích sổ đỏ 365 m², mặt tiền 12m nở hậu, vị trí đẹp nhất tuyến phố được rao bán 1,288 tỷ đồng/m².

Cũng tại Vệ Hồ, một bất động sản rộng 366 m², xây 4 tầng, mặt tiền 11m được rao bán với giá 460 tỷ đồng. Như vậy, mỗi m² tại đây tương đương 1,26 tỷ đồng.

Tại phố Nguyễn Đình Thi xuất hiện căn nhà phố rộng 420 m² được rao bán với mức giá 550 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng/m². Ngoài ra, tại tuyến phố này giá nhà phố chủ yếu dao động từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m².

Hay một khu đất nằm trên mặt phố Quảng Khánh có diện tích rộng 860 m², được rao bán với giá 900 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m².

Trong khi đó, tại phường Phú Thượng, nhà mặt phố đang có mức giá dao động từ khoảng 200 - 800 triệu đồng/m². Đơn cử, một tòa nhà mặt phố 8 tầng, diện tích 350 m² trên đường An Dương Vương được chào bán với giá 255 tỷ đồng, tương đương khoảng 729 triệu đồng/m²...

Đáng chú ý, theo bảng giá đất lần đầu Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2026, giá đất cao nhất trên phố Trích Sài chỉ gần 150 triệu đồng/m², trong khi giá đất cao nhất trên phố Từ Hoa gần 130 triệu đồng/m², còn tuyến An Dương Vương hơn 96 triệu đồng/m².

Như vậy, so với bảng giá đất mới, giá thị trường đang cao gấp nhiều lần, phản ánh độ “nóng” của phân khúc nhà mặt phố ven hồ Tây.

Nhà mặt phố Hồ Tây đắt ngang ngửa khu phố cổ. (Ảnh minh họa)

Anh Nguyễn Minh Tâm, môi giới bất động sản thổ cư Hà Nội giải thích, hồ Tây là một trong những nơi bất động sản có giá trị cao nhất Thủ đô nhờ cảnh quan tươi đẹp, khung cảnh yên bình với những ngôi chùa linh thiêng. Khu vực này cũng thuận tiện về giao thông do rất gần khu đô thị mới ở phía Tây và sân bay Nội Bài.

Vì thế, Hồ Tây là nơi tập trung các khách sạn và căn hộ hạng sang. Bất động sản quanh hồ Tây luôn có giá trị rất cao và hầu như không giảm ngay cả khi thị trường khủng hoảng. Giá nhà đất quanh hồ thường dao động từ 600 triệu đồng/m² đến 1 tỷ đồng nhưng mua không dễ vì ít người bán.

Cũng theo môi giới này, nhiều căn nhà mặt phố ven hồ Tây hiện được định giá không chỉ dựa trên giá trị ở mà còn dựa trên tiềm năng khai thác thương mại, du lịch và dịch vụ cao cấp. Đây là yếu tố đẩy giá nhà lên mức kỷ lục...

Ông Lê Đình Chung - Thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nhận định, giá nhà phố vẫn tăng trong thời gian qua do nguồn cung nhà phố tại Hà Nội hiện nay rất khan hiếm. Nhiều chủ nhà phố đã "mượn" lý do trên để tăng giá rao bán. Tuy nhiên, mức giá rao bán phải được thị trường chấp nhận mới có thể xác lập mức giá chung.

"Việc rao bán giá cao ở thời điểm hiện tại cũng do kỳ vọng của chủ nhà, không riêng ở khu vực ven hồ Tây mà toàn thị trường trung tâm Hà Nội. Thực tế, tôi theo dõi thời điểm đầu năm lượng giao dịch nhà phố có tăng, nhưng từ tháng 4, tháng 5 tới nay thì đã chững lại. Song, về lâu dài, tôi cho rằng giá nhà phố sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận sẽ không cao như các sản phẩm đất nền vùng ven, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc để có lựa chọn phù hợp", ông Chung nói.

Còn ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng nhiều chủ nhà chào bán mức giá cao là do kỳ vọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư trước khi xuống tiền cần tìm hiểu kỹ, bởi có thể mức giá giao dịch sẽ thấp hơn nhiều so với giá chủ nhà đưa ra.

"Việc tăng giá của các chủ nhà cũng có lý do bởi nhu cầu của phân khúc nhà phố, nhất là tại những tuyến phố đắc địa vẫn luôn tăng nhưng nguồn cung không có thêm", ông Điệp nhấn mạnh.