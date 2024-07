Giả mạo website bán hoa trực tuyến trục lợi hàng chục tỷ đồng

Tại TP Hồ Chí Minh gần đây xuất hiện tình trạng giả mạo website bán hoa trực tuyến để trục lợi. Nhiều người dân vô tình mua hoa trên các trang web giả mạo đều nhận được sản phẩm kém chất lượng với mức giá cao. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện hoa chân chính bị ảnh hưởng nặng nề.

Người đàn ông có thói quen tìm kiếm trang web điện hoa quen thuộc là ''hoa yêu thương'' trên Google thì một trang web xuất hiện trước tiên với tên gọi ''hoa thương yêu'' nên anh không ngần ngại đặt hoa tặng sinh nhật vợ.

Khá bất ngờ nhưng khi anh thấy được hình ảnh thực tế bó hoa thì rất bức xúc. Với hình ảnh đẹp trên website cộng với mức giá trên 800.000 đồng nhưng bó hoa nhận được thì rất xấu và kém chất lượng. Sau đó, anh vội vàng liên hệ lại thì đã bị khóa tin nhắn và lúc đó mới nhận ra mình đã đặt nhầm website giả mạo.

Thủ đoạn của đối tượng là lập một lúc nhiều trang web có tên gọi tương tự cùng giao diện giống nhau, địa chỉ giả mạo để vị trí gần các cửa hàng chính thống để lừa người dân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, là đơn vị trực tiếp nhận đơn thư và theo dõi, đấu tranh xử lý vụ việc, đã phát hiện trên không gian mạng có đến 50 website có dấu hiệu giả mạo. Đặc biệt, công an còn phát hiện dấu hiệu trốn thuế GTGT tạm tính trên 50 tỷ đồng và số tiền trốn thuế trên 4 tỷ đồng.

''Khi đối tượng ngang nhiên phớt lờ giấy triệu tập, cơ quan công an gần như không có biện pháp mời làm việc với đối tượng vì thiếu công cụ pháp lý để áp dụng các biện pháp mạnh như triệu tập, bắt, tạm giữ người. Hơn nữa, do đặc thù của không gian mạng, đối tượng thực hiện hành vi giả mạo rất dễ che giấu nhân thân, xóa dấu vết'', Thượng tá Cao Viết Điểm, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngành công an kiến nghị cần tăng nặng mức xử phạt gấp 5-10 lần hoặc có thể chuyển hình sự. Cho phép triệu tập, bắt, tạm giữ người đối với đối tượng cố tình trốn tránh. Bên cạnh đó nên ban hành những quy định chặt chẽ hơn về việc đăng ký tên miền, yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về địa chỉ, giấy phép kinh doanh...