Gia Lai: Cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội Nguyễn Gia/VTC News, 09:59 26/04/2026

Sáng 26/4, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện đám cháy lớn với những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm. Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và phương tiện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đang nỗ lực dập lửa, cứu hộ. Nhà máy, nơi xảy ra vụ cháy trong tình trạng vẫn đang cháy, sập mái. Lửa hiện vẫn đang cháy bên trong nhà máy, tuyến đường đi qua nhà máy đang được lực lượng chức năng phong tỏa, không cho người và phương tiện qua lại. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang nỗ lực dập lửa và chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy