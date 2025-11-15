Giá iPhone rẻ lịch sử: 16 Pro Max Likenew "vô địch", loạt series iPhone 15, 14 cực "hời"

Thị trường mua sắm cuối năm bước vào giai đoạn sôi động, kéo theo nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng mạnh. Ở phân khúc iPhone đã qua sử dụng, sức mua ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt khi giá bán điều chỉnh về mức tốt và nguồn cung dồi dào hơn.

Sau khi iPhone 17, iPhone Air chính thức mở bán, thị trường máy cũ ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh do người dùng lên đời thiết bị mới. Nguồn cung iPhone LikeNew (đã qua sử dụng) trở nên dồi dào hơn, kéo theo giá bán giảm từ 1 đến 2 triệu đồng tùy dòng máy. Đại diện Viện Di Động cho biết, sức mua iPhone cũ trong nửa đầu tháng 11 tăng khoảng 25% so với tháng trước, đặc biệt ở các dòng 14, 15 và 16 series cũ.

Khách hàng tìm đến các dòng iPhone đã qua sử dụng.

Trong nhóm iPhone dòng flagship, iPhone 16 Pro Max LikeNew hiện có giá từ 22 triệu đồng, được nhiều người lựa chọn nhờ hiệu năng mạnh và thiết kế titan sang trọng nhưng tiết kiệm hơn đáng kể so với máy mới.

Dòng iPhone 15 tiếp tục giữ sức hút nhờ trang bị cổng USB-C, tính năng Dynamic Island xuất hiện ở toàn bộ phiên bản, giá bán từ 11 triệu đồng. Ở các dòng iPhone đời cũ hơn, iPhone 14 Pro cũ và 14 Pro Max cũ vẫn được ưa chuộng nhờ “điểm cân bằng” giữa chi phí và trải nghiệm cao cấp, giá chỉ từ 12,5 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 và 13 cũ có giá chỉ từ 5 triệu đồng, được xem là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu sử dụng hệ sinh thái iOS.

Bảng giá một số dòng máy cũ tháng 11.

Ngoài iPhone, Viện Di Động còn ghi nhận nhu cầu cao ở nhóm thiết bị khác như Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB cũ giá từ 19,3 triệu đồng hay MacBook Air M2 2022 cũ chỉ từ 15 triệu đồng. Nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ nói chung đang tăng nhanh trước mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ và dân văn phòng.

Lý giải cho sự tăng trưởng này, đơn vị kinh doanh cho biết, tháng 11 là “thời điểm vàng” để mua iPhone cũ khi giá đã hạ sâu sau đợt ra mắt sản phẩm mới. Hệ thống hiện cũng đang triển khai loạt chương trình ưu đãi nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11), Black Friday (24 - 30/11) và các đợt “Hot Sale” cuối tuần, với hàng loạt sản phẩm iPhone, iPad, MacBook… có giá chỉ từ 2 triệu đồng, phụ kiện giảm đến 50%.



