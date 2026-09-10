Chân dung iPhone 18 Pro Max vừa ra mắt: Mạnh mẽ, camera xịn, iFan chỉ có nước xuống tiền ngay lập tức!

Sự kiện trình làng thế hệ iPhone mới tối ngày 10/9 (giờ Việt Nam) đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho giới công nghệ. Không chỉ gây ấn tượng với sự xuất hiện của tân CEO John Ternus, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được rất nhiều người mong chờ.

Màu sắc mới "đỏ Burgundy" trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức xuất hiện

Mạnh mẽ, pin khủng

Thế hệ iPhone Pro năm nay thiết lập một tiêu chuẩn mới về điện toán di động nhờ vi xử lý A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet tiên tiến. Con chip này sở hữu CPU 6 lõi tích hợp Neural Accelerators và GPU 7 lõi, mang lại tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Sức mạnh trí tuệ nhân tạo cũng được nhân đôi nhờ Bộ đôi Neural Engine 16 lõi, biến thiết bị thành một cỗ máy hoàn hảo để vận hành mượt mà hệ thống Apple Intelligence trên nền tảng iOS 27.

Bộ đôi iPhone mới được trang bị chip A20 Pro mới nhất của Apple với hiệu năng mạnh mẽ

Để duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài, Apple đã thiết kế lại buồng hơi tản nhiệt với diện tích bề mặt lớn gấp ba lần, giúp tăng 40% hiệu năng duy trì ổn định. Sự tối ưu khắt khe của A20 Pro kết hợp cùng thiết kế pin hoàn toàn mới đã mang lại thời lượng sử dụng đáng kinh ngạc. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max có thể hoạt động bền bỉ lên đến 29 giờ hỗn hợp, trong khi bản Pro cho phép sạc siêu tốc 50% chỉ trong 15 phút qua cáp có dây.

Thậm chí, chỉ với 5 phút cắm sạc, người dùng đã có ngay 7 giờ xem video liên tục. Khả năng kết nối cũng được nâng tầm với chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và hệ thống modem di động C2 tích hợp AI, giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng và tiết kiệm 15% điện năng.

Thời lượng pin trên iPhone 18 Pro Max lên đến 30 tiếng

Camera xịn xò

Khả năng nhiếp ảnh trên dòng thiết bị mới tiến thêm một bước dài với camera 48MP Fusion Main tiên tiến nhất lịch sử iPhone. Điểm sáng lớn nhất là công nghệ khẩu độ tùy chỉnh linh hoạt thông qua hệ thống sáu lưỡi cắt laser, cho phép người dùng kiểm soát trọn vẹn độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng thu vào, đặc biệt hiệu quả trong môi trường thiếu sáng. Trải nghiệm chụp ảnh giờ đây chuyên nghiệp hơn bao giờ hết nhờ bộ công cụ điều khiển Pro mới, hỗ trợ tinh chỉnh thủ công các thông số như tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem trực tiếp biểu đồ histogram.

iPhone 18 Pro Max được nâng cấp camera mới

Khả năng quay phim cũng vươn lên tầm cao mới với chế độ Time-lapse 4K Dolby Vision HDR và quyền áp dụng hiệu ứng Điện ảnh 60 fps ngay ở khâu hậu kỳ. Bên cạnh đó, tính năng Hình ảnh tham chiếu của Apple kết hợp cùng cảm biến ký tên điểm ảnh sẽ giúp các nhiếp ảnh gia xác thực tính nguyên bản của bức ảnh, chống lại các hành vi làm giả bằng trí tuệ nhân tạo.

Khả năng quay video của iPhone 18 Pro và Pro Max vươn lên tầm cao mới

4 màu sắc sang chảnh

Bên cạnh giao diện Dynamic Island được thu gọn tinh tế để hiển thị cùng lúc ba Hoạt động trực tiếp, thiết kế tổng thể của dòng máy tiếp tục toát lên vẻ đẳng cấp đặc trưng của Apple.

Trọn bộ 4 màu sắc trên iPhone 18 Pro, màu Đỏ burgundy chính là tâm điểm

Năm nay, người dùng sẽ có bốn tùy chọn màu sắc vô cùng thanh lịch bao gồm Đen, Bạc, Băng thanh và đặc biệt là sắc Đỏ burgundy hoàn toàn mới. Để đồng bộ với bộ sưu tập màu sắc sang trọng này, hệ sinh thái phụ kiện cũng được hãng mở rộng ấn tượng. Khách hàng có thể lựa chọn ốp lưng silicon, ốp lưng TechWoven hoặc dây đeo cổ tay dệt từ 100% sợi polyester tái chế nam châm linh hoạt, giúp mang theo thiết bị một cách rảnh tay và đầy phong cách.

Màu mới Đỏ burgundy trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Giá bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Giá khởi điểm của iPhone 18 Pro từ 38.999.000 đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41.999.000 đồng.

Cụ thể, giá iPhone 18 Pro ứng với từng phiên bản bộ nhớ:

- 256 GB: 38.999.000 đồng

- 512 GB: 45.499.000 đồng

- 1 TB: 58.499.000 đồng

- 2 TB: 77.999.000 đồng

Mức giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Với iPhone 18 Pro Max với màn hình lớn và pin trâu hơn có giá:

- 256 GB: 41.999.000 đồng

- 512 GB: 48.499.000 đồng

- 1 TB: 61.499.000 đồng

- 2 TB: 80.999.000 đồng

Toàn bộ thông tin về sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới

Dự kiến, cả hai sản phẩm sẽ được mở đặt trước từ 19h ngày 16/10 và chính thức giao đến tay người dùng bắt đầu từ ngày 23/10.