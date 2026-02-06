Gia đình Việt tiết kiệm cả trăm triệu đồng khi "chốt kèo" VinFast VF MPV 7 trước Tết

Giá cạnh tranh, ưu đãi dồn dập, lăn bánh nhẹ gánh trước Tết

Khi bắt đầu tìm hiểu phân khúc MPV 7 chỗ, anh Trần Đình Trọng (Hà Nội) đặt ra tiêu chí khá rõ: ngân sách quanh mốc 800 triệu đồng, xe đủ rộng cho gia đình 3 thế hệ và chi phí lăn bánh không "đội" quá cao.

"Tôi xem rất nhiều hãng xe, rồi tìm hiểu thêm VF MPV 7. Càng so sánh, càng thấy VF MPV 7 là một món hời", anh kể.

Với mức niêm yết 819 triệu đồng (đã bao gồm pin), mẫu MPV điện này nằm ở khoảng giá hợp lý hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc. Ở cùng tầm tiền, người mua thường phải chọn bản tiêu chuẩn với trang bị "gần như không có gì" của xe xăng hoặc chấp nhận nâng ngân sách lên gần tỷ đồng cho phiên bản cao hơn.

Đặc biệt, khi so về giá lăn bánh, VF MPV 7 càng cho thấy lợi thế rõ rệt so với các xe xăng. Do là xe điện, VF MPV 7 được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ áp dụng tới hết tháng 2/2027. Nếu với xe xăng, lệ phí trước bạ thường chiếm khoảng 10-12% giá xe (tương đương 70-120 triệu đồng trong phân khúc này), thì với VF MPV 7, khoản chi này bằng 0.

Đặc biệt, trong giai đoạn cọc sớm từ nay tới 15/2, người mua VF MPV 7 được hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán và được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng). Tổng ưu đãi lên tới 64 triệu đồng.

Trường hợp mua trả góp, khách hàng được VinFast bảo lãnh để tham gia chương trình "Mua xe 0 đồng" - không cần chi đồng nào vốn đối ứng - đồng thời có thể lựa chọn chính sách lãi suất ưu đãi cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%).

Anh Trọng đánh giá, với nhiều gia đình trẻ, gói hỗ trợ từ VinFast là đòn bẩy quan trọng. Thay vì phải chuẩn bị ngay một khoản tiền lớn, người mua có thể chia nhỏ áp lực tài chính, vừa sở hữu xe sớm để phục vụ gia đình dịp Tết, vừa giữ được nguồn vốn cho kế hoạch khác.

"Với mức giá ưu đãi và thêm phương án trả góp linh hoạt, việc mua VF MPV 7 ở thời điểm này nhẹ gánh hơn tôi nghĩ rất nhiều", anh nói.

Vị khách hàng cho biết thêm, dù "nhẹ ví" cho người mua nhưng VF MPV 7 vẫn sở hữu thiết kế thể thao, mô-tơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, pin cho tầm hoạt động khoảng 450 km và hỗ trợ sạc nhanh. Bên trong là loạt tiện nghi hiện đại như màn hình 10,1 inch cho phép điều khiển các tính năng trong xe hoặc trợ lý ảo tiếng Việt, cần số điện tử sau vô lăng, điều hòa tích hợp lọc không khí và bụi mịn PM 2.5…

Nhẹ gánh chi phí trong suốt vòng đời sử dụng

Với nhiều khách hàng đã đặt cọc, quyết định chọn VF MPV 7 không chỉ vì chính sách ưu đãi, mà còn bởi bài toán chi phí dài hạn.

Hiện chính sách sạc miễn phí cho xe điện VinFast được áp dụng tới giữa năm 2027. Điều này đồng nghĩa trong hơn một năm tới, chi phí vận hành sẽ về gần như bằng 0. Trong khi đó, với một mẫu MPV xăng 7 chỗ, tiền nhiên liệu mỗi tháng có thể lên tới vài triệu đồng, tùy tần suất di chuyển.

"Gia đình tôi đi khoảng 1.500-2.000 km/tháng. Trung bình tiền xăng rơi vào 3-5 triệu đồng. Chuyển sang VF MPV 7, phần chi phí này sẽ được triệt tiêu trong giai đoạn đầu sử dụng, giúp tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ", anh Hoàng Hiệp (Hải Phòng), người vừa quyết định chuyển sang VF MPV 7, chia sẻ.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng cũng là yếu tố khiến anh nghiêng về xe điện. Động cơ điện không cần thay dầu máy định kỳ, không có hệ thống ống xả, không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp như hộp số truyền thống. Lợi thế trên giúp giảm nguy cơ phát sinh chi phí thay thế, sửa chữa trong thời gian vận hành. Hơn nữa, xe còn được bảo hành tới 7 năm hoặc 160.000 km, bộ pin được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

"Khi tính tổng chi phí hơn 1 năm gồm tiền mua ban đầu, tiền xăng/tiền sạc, bảo dưỡng… tôi thấy phương án VF MPV 7 rõ ràng là kinh tế hơn hẳn", anh Hiệp nhận định.

Với nhiều gia đình đang muốn "lên đời" xe 7 chỗ trước Tết để phục vụ nhu cầu sum họp, du xuân, VF MPV 7 là phương án lợi cả nhiều ngả, nhờ giá bán cạnh tranh, chính sách tài chính linh hoạt và chi phí vận hành thấp trong nhiều năm tới.