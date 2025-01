Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ bởi sự kiện chính trị quan trọng mà còn bởi trang phục của gia đình ông. Sự yêu mến của Tổng thống Trump dành cho gia đình Hoàng gia Anh không còn là bí mật, và dường như điều này đã ảnh hưởng đến phong cách thời trang của những người phụ nữ trong gia đình ông. Họ dường như đã tham khảo "cẩm nang" phong cách hoàng gia cho sự xuất hiện của mình tại lễ nhậm chức.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ trang phục được thiết kế bởi Adam Lippes. Bà diện một chiếc áo khoác hải quân được may đo tỉ mỉ, điểm xuyết bằng cổ áo trắng cùng mũ rộng vành của Eric Javits và giày Manolo Blahniks. Tamara Abraham, Phó Giám đốc Thời trang của tờ Telegraph, nhận định rằng phong cách này "mang nhiều nét tương đồng với phong cách hoàng gia Anh". "Một chiếc áo khoác được may đo, mũ thanh lịch và giày cao gót là công thức thời trang an toàn cho Vương phi xứ Wales, Nữ công tước xứ Edinburgh và những người khác, và mũ rộng vành là lựa chọn phổ biến của họ tại Royal Ascot năm ngoái", bà Abraham phân tích.

Thật vậy, Vương phi Kate đã đội một chiếc mũ rộng vành màu đen với chi tiết màu trắng, khá giống với chiếc mũ của bà Melania, tại Lễ Tạ ơn cho cố Công tước xứ Edinburgh vào năm 2022. Vương phi đã kết hợp chiếc mũ này với một chiếc váy cổ cao, vai áo được thiết kế tinh tế, trên nền vải tối màu với họa tiết chấm bi trắng. Tại sự kiện Trooping the Colour năm 2023, vị Vương hậu tương lai cũng đã sử dụng một chiếc mũ rộng vành màu xanh ngọc lục bảo, kết hợp với váy áo cùng màu của Andrew Gn và chiếc mũ của Philip Treacy - nhà thiết kế mũ được Hoàng gia Anh ưa chuộng.

Con gái của ông Trump, Ivanka, đã chọn một bộ trang phục toàn màu xanh lá cây đậm, với áo khoác dáng dài và chiếc mũ hình giọt nước nghiêng về một bên. Chiếc mũ này rất giống với chiếc mũ mà Meghan, Nữ công tước xứ Sussex đã đội tại một trong những sự kiện hoàng gia cuối cùng của cô: Lễ kỷ niệm Ngày Thịnh vượng chung năm 2020.

Chuyên gia thời trang giải thích lý do tại sao gia đình Trump có thể học hỏi phong cách thời trang từ Hoàng gia Anh: "Đối với một sự kiện trang trọng như thế này, phong cách hoàng gia Anh là một nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hoàng gia có kinh nghiệm trong việc ăn mặc cho các dịp trang trọng một cách khéo léo, vượt thời gian và có chủ ý về cách thức và thời điểm họ truyền tải thông điệp trong đó. Họ thường mặc trang phục với màu sắc đồng bộ nguyên bản và kiểu dáng sắc nét; điều này làm cho họ nổi bật giữa đám đông, khi nhìn thoáng qua từ xa".

Trong chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh năm 2019 cùng chồng, bà Melania đã chọn một bộ trang phục khá giống với trang phục trong lễ nhậm chức, nhưng với màu sắc đảo ngược. Bà mặc một chiếc váy trắng được may đo, có thắt lưng và cổ áo màu đen, và cũng chọn một chiếc mũ rộng vành màu trắng viền đen. Sự tương đồng với phong cách hoàng gia không chỉ dừng lại ở đó. Vợ của Phó Tổng thống JD Vance, bà Usha, đã chọn một bộ trang phục màu hồng nhạt, rất giống với trang phục của Nữ công tước xứ Gloucester tại buổi lễ hát mừng Giáng sinh hàng năm của Vương phi Kate vào tháng 12.

Cháu gái của ông Trump, Arabella (13 tuổi), mặc một bộ trang phục màu trung tính kín đáo với áo choàng, một phong cách mà Công chúa Charlotte đã mặc tại lễ đăng quang của Vua Charles, chỉ khác là Công chúa nhỏ đã chọn màu trắng tinh khôi phù hợp với váy của mẹ.

Hoàng gia Anh rất chú trọng đến trang phục của họ, từ "ngoại giao trang phục" mà họ sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài để bày tỏ sự kính trọng với nước chủ nhà, đến việc mặc trang phục đồng bộ tại các sự kiện lớn. Một chuyên gia thời trang khác trước đây đã tiết lộ rằng điều này đảm bảo họ gửi thông điệp rằng họ là một mặt trận thống nhất khi đại diện cho vương thất.

Theo Mirror