Gia đình thông báo tình trạng An Tây trước ngày xét xử

Báo Công an TP.HCM thông tin theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra hồi tháng 3/2023 sẽ khai mạc vào ngày 17/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026. Vụ án này có liên quan đến người nổi tiếng là Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha).

Cách đây 2 ngày, bố và em trai của An Tây đã đăng video thông báo về tình trạng hiện tại của cô. Theo đó, thời gian qua, gia đình vẫn đều đặn đến thăm An Tây tại trại tạm giam. Em trai cho hay An Tây đang giữ tin thần ổn định, vui khi được gặp lại người thân. An Tây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiên xét xử sắp tới. Em trai An Tây chia sẻ: "Sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu thì chị An cũng sắp đến ngày xét xử, lịch xét xử sẽ là ngày 17/8 sắp tới. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người".

Gia đình đã vào thăm An Tây trước ngày phiên toà xét xử sơ thẩm diễn ra

Theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM.

Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và Thẩm phán Trần Minh Châu cùng ba Hội thẩm nhân dân là bà Thị Thị Tuyết Nhung, ông Thiều Đình Thu và ông Đặng Phi Công. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

An Tây đã bị bắt tạm giam vào cuối năm 2024 đến nay

Bê bối của An Tây

Vào tháng 4/2026, viện KSND TP.HCM ra thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10. Đây là chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Đáng nói, trong số 227 bị can liên quan đến vụ việc này có người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), và người mẫu An Tây (tên thật Nguyễn Thị An).

Theo cơ quan điều tra, người mẫu An Tây, từ năm 2020, cô này thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng Tiktok và đưa, đón mình đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ sự việc An Tây rủ Duy sử dụng ma tuý như sau: Đầu năm 2024, người mẫu An Tây nhờ 1 người tên Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Lộc đã mua cho người mẫu An Tây 1 gói ma túy, giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 (cũ). Sau đó, người mẫu An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy giá 800.000 đồng, đưa lại cho người mẫu An Tây.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để giúp cô này quay Tiktok. Người mẫu An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách rồi cả 2 cùng sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của người mẫu An Tây) đến chơi nên đã sử dụng ma túy cùng với cô này và Duy. Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để chở cô này đi quay Tiktok. Người mẫu An Tây nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của người mẫu An Tây thu giữ 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

An Tây tại hiện trường bị phát hiện sử dụng ma tuý

Hồi tháng 11/2025, em trai của An Tây chia sẻ bài viết cho biết mình và bố được vào thăm chị gái, cập nhật thêm tình hình của An Tây: "Chị vẫn giữ được tinh thần tích cực, vẫn nở nụ cười và hỏi han mọi người, dù mình biết trong lòng chị chắc hẳn có nhiều điều không dễ nói. Nói không lo thì không phải, nói không mệt thì cũng chẳng đúng. Nhưng điều khiến mình nể phục nhất là chị vẫn cố gắng giữ niềm tin, giữ lòng lạc quan, như cách chị vẫn luôn làm trước giờ. Một năm qua, cảm ơn tất cả những ai đã hỏi han, gửi lời động viên, chia sẻ với gia đình mình. Có lẽ điều quý giá nhất trong những ngày như thế này chính là tình cảm và sự quan tâm chân thành đó", - Rufino Aybar nói thêm.

Andrea Aybar (hay còn gọi là An Tây) sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Vì thế người đẹp có khả năng nói trôi chảy tiếng Việt. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, An Tây hoạt động với vai trò người mẫu và nổi đình đám tại Việt Nam nhờ gương mặt sắc nét, thần thái thu hút, vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

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