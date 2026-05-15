Gia đình Phí Ngọc Hưng quay lại "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân 2026"

Bất ngờ xuất hiện tại sự kiện "Mẹ tuyệt vời nhất" do Viettel Media tổ chức (chiều 03/5 tại TP.Hồ Chí Minh), gia đình Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng cùng hai con gái nhận được sự quan tâm của truyền thông cùng hàng trăm khách mời tham dự sự kiện.

4 gia đình nổi tiếng tham gia sự kiện "Mẹ tuyệt vời nhất" - tri ân "Ngày của Mẹ"

Được biết, chương trình "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân 2026" đã phát sóng được 4 tập, với sự xuất hiện của các gia đình nổi tiếng như gia đình ca sĩ Tuấn Hưng & Hương Baby, gia đình ca sĩ Đăng Khôi & Thủy Anh, gia đình Truyền hình (BTV Mạnh Cường & Hương Giang), gia đình Tuấn Dương & Lucie Nguyễn. Trong tập 5, Phí Ngọc Hưng cùng các con gái cũng là khách mời của bố con Nami, Suli.

Tại sự kiện, ông Lương Hải Khoa - Tổng đạo diễn chương trình cũng đã chính thức xác nhận Phí Ngọc Hưng cùng 2 con gái sẽ quay trở lại với chương trình, tiếp tục hành trình trải nghiệm "48h vắng mẹ".

Cặp đôi 9X cùng hai con gái Bona & Boni xuất hiện với visual sáng bừng tại sự kiện.

Á hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ, bản thân cô rất háo hức, hồi hộp xem chồng mình thể hiện như thế nào: "Nếu như ở mùa trước, anh Hưng chỉ phải chăm một mình Bona thôi, nhưng hiện tại có thêm Boni nữa. Hai em bé với hai tính cách hoàn toàn trái ngược với nhau chắc sẽ là thử thách không dễ dàng đối với ba."

Trái ngược với lo lắng của vợ, Phí Ngọc Hưng tự tin: "Do đã có kinh nghiệm tham gia trước đó nên mình không quá lo lắng, thậm chí là tự tin vào khả năng chăm sóc con, chơi với con của mình. Hưng đã sẵn sàng nhận các thử thách của chương trình trong đợt ghi hình tới đây."

Sự kiện "Mẹ tuyệt vời nhất" - giao lưu gặp gỡ 4 gia đình "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân 2026" nhằm tri ân "Ngày của Mẹ", đồng thời kỷ niệm 5 năm phát sóng của chương trình. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng 4 gia đình lập tức có sự kết nối, cùng nhau chia sẻ nhiều thông điệp ý nghĩa về vai trò của người mẹ trong việc gìn giữ lửa hạnh phúc gia đình.

"Ngay từ khi ra đời, sứ mệnh của chương trình "Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân" đã mang thông điệp tôn vinh người phụ nữ trong gia đình - mặc dù nhân vật chính của chúng ta chính là các ông bố. Hành trình 48 giờ vắng mẹ, các ông bố sẽ phải trải qua hàng trăm công việc không tên, không có một phút giây nào dành cho bản thân, từ đó thấu hiểu hơn giá trị của người vợ" - Đại diện NSX chia sẻ.

Ông Lương Hải Khoa - Đại diện NSX phát biểu tại sự kiện.

Những khoảnh khắc tương tác đầy cảm xúc của các gia đình trên sân khấu, những lời chia sẻ yêu thương mà Đăng Khôi, Mạnh Cường, Phí Ngọc Hưng, Tuấn Dương gửi đến vợ, hay nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ của Thủy Anh, Hương Giang, Trương Mỹ Nhân và Lucie Nguyễn là minh chứng rõ nhất cho thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm.

"Mẹ Vắng Nhà Ba là Siêu Nhân 2026" nhận được sự đồng hành của các nhãn hàng, trong đó có Nhà tài trợ Hygiene – Thương hiệu chăm sóc vải vóc hàng đầu Thái Lan.

Tại sự kiện "Mẹ tuyệt vời nhất", bà Meenaree Satachalasin – Giám Đốc Đại Diện Công ty TNHH I.P. One Việt Nam , đại diện Hygiene cho biết: "Sứ mệnh của Hygiene không chỉ dừng lại ở việc cung cấp giải pháp chăm sóc vải mà còn cam kết thấu hiểu người tiêu dùng sâu sắc để tạo ra những đổi mới tinh tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Với vai trò Nhà tài trợ, Hygiene tôn vinh giá trị của sự chăm sóc tận tâm và củng cố niềm tin rằng với sự thấu cảm cùng sự hỗ trợ đáng tin cậy, mọi hành trình làm cha mẹ đều có thể trở nên hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn và đong đầy những khoảnh khắc ý nghĩa."

Gia Đình Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng giao lưu tại khu vực của nhãn hàng giặt xả hàng đầu Thái Lan Hygiene

"Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân 2026" được phát sóng vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên HTV7, 21h30 trên YouTube), Thứ 7 hàng tuần vào lúc 10h30 trên QPVN và 13h00 Chủ nhật hàng tuần trên SCTV6. Mời quý vị chú ý đón xem!