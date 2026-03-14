Gia đình hoảng hốt khi con gái “mất tích”, vài ngày sau lại xuất hiện ở một tỉnh cách xa hàng trăm km: Công an phát hiện điều bất thường

Vừa qua, Công an xã Đức Châu (Nghệ An) đã tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ một trường hợp nghi bị lừa đảo theo hình thức "bắt cóc online". Cô gái Đ.T.Tr. di chuyển từ Thái Nguyên vào địa bàn xã Đức Châu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, không ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Châu đã bố trí nơi ăn nghỉ, đồng thời trấn an tinh thần nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên. Sau đó, gia đình đã vào địa phương để đón chị về nhà an toàn. Đại diện gia đình đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đức Châu, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng công an.

Khi con gái an toàn trở về nhà, ông Đ.V.D (bố chị Tr) viết thư cảm ơn Công an xã Đức Châu. Ông D cho biết, "Con tôi do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng lừa đảo qua mạng dẫn dụ đi lạc từ Thái Nguyên vào địa bàn xã Đức Châu trong tình trạng hoang mang. Trong lúc gia đình đang vô cùng lo lắng, rất may mắn con tôi đã được cán bộ công an tiếp nhận, hỗ trợ tận tình".

Công an xã Đức Châu cho biết, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo qua mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có việc dẫn dụ hoặc đe dọa nạn nhân rời khỏi nơi cư trú bằng các chiêu trò liên quan đến việc làm hoặc các kịch bản giả mạo.

Trước tình hình này, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin theo lời mời gọi hoặc đe dọa từ người lạ trên mạng xã hội, không tự ý di chuyển đến những địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.