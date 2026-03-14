Ẩu đả dữ dội tại vườn quốc gia Cúc Phương nhưng không ai can ngăn, lý do là gì?

Khi đến các khu rừng hay vườn quốc gia, nhiều du khách thường mong chờ được nhìn thấy những khoảnh khắc rất đặc biệt của thiên nhiên: một đàn động vật bất ngờ xuất hiện, một con chim sà xuống gần hay đơn giản là những chuyển động tự nhiên hiếm gặp của các loài hoang dã. Tuy nhiên, không phải lúc nào những khoảnh khắc đó cũng nhẹ nhàng hay yên bình như tưởng tượng.

Mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tượng khá bất ngờ xảy ra ngay trong khuôn viên của vườn quốc gia. Điều thú vị là dù trong video xuất hiện một màn "ẩu đả" khá quyết liệt, nhưng không ai đứng ra can ngăn. Ngược lại, nhiều người còn không nhịn được cười khi xem.

(Nguồn: Vườn quốc gia Cúc Phương - Cuc Phuong National Park)

Nguyên nhân chính là vì: nhân vật chính trong đoạn video là 2 chú hươu. Thay vì chạy nhảy hay gặm cỏ như thường thấy, cả 2 lại bất ngờ đứng hẳn bằng 2 chân sau, còn 2 chân trước thì liên tục vung lên như đang… so găng.

Khung cảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến một trận "đấu quyền anh" phiên bản rừng xanh. Hai chú hươu liên tục dùng chân trước chạm vào nhau, đẩy qua đẩy lại trong vài giây. Dù nhìn khá quyết liệt nhưng toàn bộ cảnh tượng lại mang đến cảm giác khá hài hước.

Những khoảnh khắc như vậy không phải lúc nào du khách ghé thăm Vườn quốc gia Cúc Phương cũng có thể bắt gặp. Chính vì thế, đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Trên fanpage chính thức, Vườn quốc gia Cúc Phương cũng chia sẻ đoạn video này kèm theo dòng mô tả:

"Giữa đại ngàn Cúc Phương, những chú hươu thong dong nô đùa trong môi trường bán tự nhiên. Nhẹ nhàng di chuyển bằng xe điện xuyên rừng, thả lỏng tâm hồn và cảm nhận thiên nhiên - chậm lại một chút để chạm gần hơn với thế giới hoang dã!"

Chính phần mô tả này càng khiến nhiều người bật cười, bởi khung cảnh "nô đùa" trong video lại trông khá… quyết liệt.

Bên dưới đoạn video, cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận hài hước:

- "Bọn đáng yêu thế mà cũng so găng à?"

- "Đi vào rừng để tìm sự bình yên. Trong rừng kiểu…"

- "Lần đầu tiên thấy hươu… đấm nhau."

- "Đi xả stress vì công việc, vào đây còn quyết liệt hơn."

Dù màn "so găng" trông khá kịch tính, nhưng thực tế hai chú hươu chỉ ẩu đả trong chưa đầy một phút rồi nhanh chóng dừng lại. Không có dấu hiệu cho thấy chúng bị thương hay xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, những hành vi "đối đầu" như vậy đôi khi xuất hiện trong tự nhiên, đặc biệt khi các con đực muốn khẳng định vị trí hoặc đơn giản chỉ là tương tác mang tính bản năng. Trong môi trường bán tự nhiên như tại Vườn quốc gia Cúc Phương, những khoảnh khắc này vẫn có thể diễn ra bình thường.

Chính vì vậy, việc không có ai can ngăn cũng là điều dễ hiểu. Đây đơn giản chỉ là một hành vi tự nhiên của động vật, và thường sẽ kết thúc rất nhanh.

Đoạn video ngắn nhưng hài hước này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người cho biết họ khá bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hai chú hươu đứng bằng hai chân sau như vậy.

Không chỉ có những khoảnh khắc thú vị của động vật, Vườn quốc gia Cúc Phương từ lâu đã là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Đây là vườn quốc gia đầu tiên của cả nước, nằm trải dài trên địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình cũ (nay thuộc Phú Thọ).

Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới đa dạng với hàng nghìn loài thực vật và động vật quý hiếm. Du khách khi đến Cúc Phương có thể tham gia nhiều trải nghiệm đặc sắc như trekking xuyên rừng, khám phá các hang động cổ, tham quan cây chò ngàn năm hay ghé thăm các trung tâm cứu hộ động vật.

Ngoài ra, việc di chuyển bằng xe điện xuyên rừng, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành cũng là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Không ít người cho biết chỉ cần dành vài giờ ở đây cũng đủ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với nhịp sống ồn ào của thành phố.

Và đôi khi, giữa khung cảnh rừng già tưởng chừng rất yên bình ấy, thiên nhiên lại bất ngờ mang đến những khoảnh khắc hài hước như màn "so găng" của hai chú hươu - một cảnh tượng hiếm gặp nhưng khiến người xem nhớ mãi.

