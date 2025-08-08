Gia đình HaHa là chương trình truyền hình thực tế hot trong năm 2025. Ở mỗi tập, dàn cast gồm Duy Khánh, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Bùi Công Nam sẽ hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống và tìm hiểu văn hóa địa phương. Những tập đầu tiên, phân đoạn gần gũi giữa dàn cast và gia đình chị Thông tại Bản Liền thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Jun Phạm đăng tải đoạn clip hơn 1 phút khoảnh khắc trở lại Bản Liền thăm gia đình chị Thông trên mạng xã hội sau 4 tháng. Anh chia sẻ: "Jun thật sự xúc động khi mọi người chào đón mình như một người con trong gia đình đi làm ăn xa xứ trở về".

Ngay khi nhìn thấy ca sĩ sinh năm 1989, chị Thông liền xúc động rơi nước mắt. Trong video, Jun Phạm còn thể hiện sự mừng rỡ khi gặp lại các thành viên trong gia đình nhà chị Thông. Anh thoải mái thể hiện tình cảm, hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Khoảnh khắc ấm áp giữa Jun Phạm và gia đình chị Thông đã nhận bão like trên mạng xã hội.

Jun Phạm trở lại Bản Liền thăm gia đình chị Thông sau 4 tháng ghi hình chương trình Gia đình HaHa

Chị Thông và các thành viên trong gia đình vô cùng bất ngờ, chạy tới ôm chầm Jun Phạm khi thấy anh xuất hiện

Khoảnh khắc tình cảm, bình dị này của Jun Phạm và gia đình chị Thông hiện đã nhận về hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội

Trong chương trình Gia Đình Haha, đoàn nghệ sĩ đã có chuyến dừng chân đầy kỷ niệm tại Bản Liền (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Ngay khi tập phát sóng, cái tên chị Thông bất ngờ gây sốt mạng xã hội, trở thành từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm rầm rộ.

Dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm đã cùng gia đình chị Vàng Thị Thông trải qua 7 ngày sống như người bản địa: từ cày ruộng, hái măng, trồng sắn, đi chợ vùng cao cho đến tắm suối giữa núi rừng.

Những khoảnh khắc đời thường đong đầy tiếng cười, cộng với tình cảm mộc mạc mà ấm áp của gia đình chị Thông cùng những màn tung hứng duyên dáng của dàn cast đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến khán giả truyền hình vừa thích thú, vừa cảm nhận rõ nét vẻ đẹp chân thật của cuộc sống nơi vùng cao.

Sau chương trình Gia đình Haha lên sóng, chị Vàng Thị Thông – người phụ nữ dân tộc Tày trở thành hiện tượng mạng

Vào cuối tháng 7 vừa qua, chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha vướng thông tin ngừng phát sóng khiến khán giả hoang mang. Trên sóng livestream, Jun Phạm cho biết quá trình ghi hình rất vất vả, diễn ra nhiều ngày và tốn chi phí. Anh chia sẻ chương trình chỉ có thể tiếp tục nếu như có sự đồng hành của nhà tài trợ.

Jun Phạm cho hay: "Gia đình Haha tôi nghĩ nếu có tài trợ thì mới có thể quay được tiếp. Chương trình quay vất vả quá, một chặng quay tới 10 ngày, quay 4 chặng là hết 1 tháng hơn rồi. Một gameshow người ta quay có 10 ngày là xong mà mình quay 40 ngày mới được có 1 mùa à. Quá vất vả và tốn tiền. Tôi cũng muốn có mùa 2 nhưng thật sự mùa nào thì cũng phải quan trọng là khán giả thôi. Có những chương trình tôi tham gia đúng 1 mùa xong rồi nó ngưng luôn mà mọi người. Chương trình nào mà được mọi người yêu thương thì mới làm được mùa 2, 3, 4 được".