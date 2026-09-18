Gia đình 6 người, 4 con, đã có nhà vẫn tiêu 44 triệu/tháng: Riêng tiền ăn 18 triệu khiến dân mạng tranh luận

Với nhiều gia đình, câu hỏi "mỗi tháng tiêu bao nhiêu là đủ?" tưởng như rất dễ trả lời, nhưng khi gia đình có tới 4 người con, bài toán chi tiêu lại trở nên hoàn toàn khác. Một khoản tưởng nhỏ nếu nhân lên cho 4 đứa trẻ có thể trở thành vài triệu mỗi tháng.

Chị H (37 tuổi, một bà mẹ có 4 con), từng chia sẻ về các khoản chi tiêu cơ bản của gia đình gồm 6 người, trong đó có 2 vợ chồng và 4 người con nhỏ. Điều đáng chú ý là gia đình chị đã có nhà riêng, không phải trả tiền thuê nhà và cũng không có khoản tiền trả nợ mua nhà hàng tháng.

Thế nhưng, tổng chi phí sinh hoạt vẫn lên tới khoảng 44 triệu đồng/tháng, và nếu tính thêm những khoản bất thường như con cái ốm đau, hiếu hỉ, sửa chữa đồ đạc hay những khoản phát sinh lớn, con số thực tế có thể tiến sát 50 triệu/tháng.

Riêng tiền ăn cho 6 người đã ngốn 18 triệu/tháng

Khoản chi lớn nhất trong gia đình 6 người là tiền ăn. Theo mức chi được chị H chia sẻ, gia đình dành khoảng 600k/ngày cho thực phẩm và các bữa ăn. Tính trong 30 ngày, số tiền lên tới: 30 ngày × 600k = 18 triệu/tháng.

Đây là con số khá lớn nếu nhìn vào một gia đình thông thường, nhưng với 6 thành viên, trong đó có 4 trẻ nhỏ, mức chi này không hẳn quá bất ngờ. Tiền ăn không chỉ bao gồm ba bữa chính. Gia đình đông người còn có thêm sữa, hoa quả, đồ ăn sáng, đồ ăn phụ và nhiều khoản thực phẩm lặt vặt khác.

Chỉ cần giá thực phẩm tăng hoặc gia đình có khách, tổ chức ăn uống hay các con có nhu cầu đặc biệt, ngân sách dành cho ăn uống rất dễ vượt mức dự kiến.

Đáng chú ý, 600k/ngày tương đương khoảng 100k/người/ngày cho toàn bộ 6 thành viên. Như vậy, khoản 18 triệu chủ yếu phản ánh nhu cầu ăn uống cơ bản của một gia đình đông người, chứ chưa phải một mức chi tiêu quá xa hoa.

4 người con khiến nhiều khoản chi được "nhân bốn"

Nếu tiền ăn là khoản chi lớn nhất thì tiền học lại là khoản chi có tính chất đặc biệt: Chỉ cần một khoản nhỏ cho một đứa trẻ, khi nhân lên bốn người sẽ trở thành con số rất đáng kể. Gia đình dành khoảng 12 triệu/tháng cho tiền học của 4 con, tương đương 3 triệu/bé.

Đây cũng là một trong những khoản chi mà các gia đình đông con khó có thể cắt giảm mạnh. Trẻ em vẫn phải đi học, trong khi ngoài học phí còn có thể xuất hiện nhiều khoản liên quan đến giáo dục như tiền học thêm, các hoạt động ngoại khóa, đồng phục, đồ dùng học tập...

Bên cạnh đó là 4 triệu cho quần áo, giày dép, sách vở, tương đương khoảng 1 triệu cho mỗi bé. Nếu chia đều theo tháng, con số này có vẻ không quá lớn. Tuy nhiên, thực tế các khoản mua sắm cho trẻ thường không phát sinh đều đặn. Có tháng gần như không mua gì, nhưng cũng có thời điểm phải mua đồng loạt quần áo mới, giày dép, sách vở hoặc đồ dùng học tập.

Khoản tiền ăn 18 triệu gây tranh luận: 600k/ngày là nhiều hay hợp lý?

Trong bảng chi tiêu của gia đình 6 người, khoản khiến nhiều người chú ý nhất lại là 18 triệu tiền ăn mỗi tháng. Tính theo 30 ngày, gia đình chị H đang dành khoảng 600k/ngày cho việc ăn uống. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều.

Một nhóm cho rằng 600k/ngày cho tiền ăn là quá cao, nhất là trong bối cảnh gia đình đã có nhà riêng và đang muốn tối ưu chi tiêu.

Một người thử tính toán theo hướng tiết kiệm cho rằng, nếu khéo vun vén, một gia đình có thể chỉ cần khoảng 200 - 300k/ngày cho tiền ăn. Chẳng hạn, bữa sáng mỗi người chỉ cần khoảng 20k, còn bữa trưa và tối chủ yếu đi chợ mua thực phẩm về tự nấu. Nếu kiểm soát tốt thực đơn và hạn chế những khoản không cần thiết, tổng chi phí có thể thấp hơn rất nhiều so với 600k/ngày.

Theo cách tính này, nếu gia đình giữ được mức 300k/ngày thì tiền ăn một tháng chỉ khoảng 9 triệu, tức tiết kiệm được khoảng 9 triệu so với mức 18 triệu đồng hiện tại. Với một gia đình đông con, 9 triệu là khoản tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, cách tính này cũng ngay lập tức vấp phải phản biện. Một số người cho rằng không thể lấy tiêu chuẩn chi tiêu của gia đình mình để áp cho một gia đình khác.

Một bình luận đặt vấn đề khá thẳng: "Đối với bạn là nhiều nhưng đối với họ không nhiều. Họ có 4 đứa con tuổi ăn tuổi lớn, tại sao lại quy định cho họ bữa sáng chỉ 20k?"

Theo những người này, 4 đứa trẻ không chỉ đơn giản là thêm 4 khẩu phần cơm. Trẻ đang tuổi phát triển có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, từ thịt, cá, trứng, sữa cho tới hoa quả. Chưa kể, trẻ con thường có thêm bữa phụ, sữa hoặc đồ ăn nhẹ. Nếu gia đình muốn đảm bảo chất lượng bữa ăn thay vì chỉ tìm cách ăn thật rẻ, mức 600k/ngày chưa chắc đã là quá nhiều.

Một người khác chia sẻ trải nghiệm của chính gia đình mình: Nhà chỉ có hai người, ăn hai bữa mỗi ngày mà đã hết khoảng 200k, chưa tính trái cây hay đồ ăn vặt. Nếu tính như vậy thì 6 người ăn 600k/ngày cũng hợp lý rồi.

Thực tế, chỉ cần một bữa cơm gia đình có thịt, cá, rau, trứng hoặc một món bổ sung là chi phí đã tăng khá nhanh. Với 6 người, 600k chia ra chỉ khoảng 100k/người/ngày. Nếu gia đình còn bao gồm cả bữa sáng, sữa, hoa quả và các loại thực phẩm phụ thì mức này càng khó xem là cao.

Với người muốn tiết kiệm, tiền ăn có thể chỉ bao gồm gạo, thịt, cá, rau và những bữa cơm tự nấu. Họ có thể chủ động mua thực phẩm giá tốt, tận dụng đồ có sẵn và xây dựng thực đơn theo ngân sách.

Nhưng với một gia đình 6 người, "tiền ăn" trên thực tế có thể bao gồm rất nhiều thứ: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, sữa, hoa quả, đồ ăn phụ cho trẻ, những ngày ăn uống thay đổi thực đơn... Vì vậy, cùng là 600k/ngày, có người nhìn vào và thấy "quá nhiều", trong khi người khác lại thấy "hoàn toàn bình thường".

Chỉ có tiền ăn là khoản có thể "co kéo được"

Dù đứng về phía nào, một điểm mà nhiều người cùng quan tâm là cách tối ưu khoản tiền ăn cho gia đình 6 người.

- Nếu từ 18 triệu có thể giảm xuống 15 triệu, gia đình đã tiết kiệm được 3 triệu/tháng, tương đương 36 triệu/năm.

- Nếu giảm xuống 12 triệu, khoản tiết kiệm lên tới 6 triệu/tháng, tức là sẽ tiết kiệm thêm được 72 triệu/năm.

- Còn nếu thực sự có thể duy trì mức 9 triệu/tháng thì khoản chênh lệch là 108 triệu mỗi năm.

Nhưng bài toán không đơn giản là "càng ít tiền ăn càng tốt". Với một gia đình có 4 trẻ nhỏ, cắt giảm quá mạnh tiền ăn có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng.

Điều hợp lý hơn có lẽ là tìm cách giảm lãng phí thay vì giảm chất lượng bữa ăn: lên thực đơn trước, mua thực phẩm theo kế hoạch, hạn chế đồ ăn bỏ thừa và phân biệt rõ nhu cầu thiết yếu với những khoản ăn uống lặt vặt hàng ngày... Như vậy tực khắc mọi thứ sẽ được cân đối hơn.