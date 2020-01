Giá dịch vụ dọn nhà đón Tết tăng phi mã mà "cung" vẫn không đủ "cầu"

Một trong những dịch vụ "hot" trong dịp Tết chính là dọn nhà. Khi mọi người đang còn quá bận rộn với những công việc ngày cuối năm, bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ dọn nhà để chuẩn bị có một năm mới bên tổ ấm sạch sẽ, tinh tươm.



Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện tại lịch đặt dọn nhà của một số trung tâm cung cấp dịch vụ đã kín lịch đến tận 30 Tết với giá cả trung bình từ 50.000 đến 55.000/m2, tăng gấp 4 lần so với giá thông thường.

Có nhiều dịch vụ dọn nhà để bạn lựa chọn

Bạn có thể chọn cả gói dọn nhà bao gồm tất cả những dịch vụ cần thiết, hoặc cũng có thể chọn một vài dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Mỗi dịp cuối năm, các công ty, doanh nghiệp chuyên về mảng dịch vụ dọn nhà thường đưa ra các gói tổng vệ sinh với giá cả tùy thời điểm.

Các dịch vụ dọn nhà được nhiều người quan tâm trong dịp Tết thường là lau kính, giặt thảm, giặt ghế sofa, đánh bóng sàn nhà, phủ bóng sàn, mài nền bê tông, đánh bóng nền bê tông...

Ngoài ra, các công ty còn đưa ra dịch vụ tổng vệ sinh cho từng căn nhà bao gồm vệ sinh trần nhà, vệ sinh tường nhà, khung tranh, làm sạch sàn nhà, nội thất, hút bụi thảm, vệ sinh rèm, lau các loại đèn và nội thất, đồ gia dụng...

Giá dịch vụ tăng nhanh theo ngày

Khi mọi người còn bận rộn với công việc những ngày sát Tết và mong muốn nhà luôn sạch sẽ, tinh tươm đón năm mới cũng là lúc giá dịch vụ dọn nhà không ngừng tăng nhanh.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá dịch vụ lau, dọn nhà càng về sát Tết càng tăng mạnh. Với nhiều dịch vụ dọn nhà trọn gói hay các dịch vụ được bóc tách thì giá cũng tăng theo thời điểm.

Giá dịch vụ thường tính theo m2 hoặc trọn gói, dao động từ 16.000đ/m2 - 25.000đ/m2 vào ngày thường. Theo kinh nghiệm của những người thuê dịch vụ dọn nhà trong vài năm gần đây thì việc thuê dọn nhà vào những ngày giáp Tết có thể tăng gấp 3 gấp 5 lần. Việc thuê dọn cũng khó khăn hơn.

Giá dịch vụ dọn nhà theo giờ cũng tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Lý giải về vấn đề này, khi nhu cầu dọn nhà tăng lên, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần làm việc nhiều hơn, số lượng người lao động hạn chế nên dẫn đến việc tăng mức thu của khách hàng.

Nên chọn dịch vụ dọn nhà của các công ty uy tín

Dù bận đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về dịch vụ dọn nhà đón Tết cũng như chọn lựa được các công ty uy tín nhằm đảm bảo về chất lượng cũng như sự hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ.

Dọn nhà đón Tết của nhiều công ty là chuỗi dịch vụ khép kín, an toàn, nhân viên được giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo sự quy củ và trật tự khi sắp xếp đồ đạc, đảm bảo sự chuyên nghiệp nhờ tay nghề được đào tạo kỹ lưỡng. Khi bỏ tiền ra thuê dịch vụ nghĩa là bạn sẽ nhận về được sự an tâm và hài lòng hơn nhiều so với việc bạn tự làm.

Tìm cách giảm giá dịch vụ

Nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ dọn nhà đón Tết chia sẻ kinh nghiệm rằng, khi giá dịch vụ ngày càng tăng, mọi người thường tìm những cách giảm giá hợp lý. Họ có thể thuê sinh viên làm các dịch vụ với yêu cầu, cam kết cụ thể.

Không nên đợi đến sát Tết khiến việc giá cả tăng nhanh, dịch vụ không đảm bảo.

Hoặc nhiều gia đình thường "gom chung" những nhà có nhu cầu, thuê theo nhóm, đặc biệt là các gia đình cùng tòa nhà, cùng khu, cùng dãy... sẽ giúp giảm được dịch vụ nhờ không mất nhiều thời gian vận chuyển máy móc, thời gian di chuyển... Bên cạnh đó, cần làm việc sớm với đơn vị dọn nhà để book lịch nhanh chóng và đảm bảo. Không nên đợi đến sát Tết khiến việc giá cả tăng nhanh, dịch vụ không đảm bảo.

