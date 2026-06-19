Không ít người bị thu hút bởi năng lượng tích cực từ kênh cá nhân của Phạm Anh Thư (nữ sinh năm thứ 4 trường Đại học Thái Nguyên). Thư năng nổ ôm bóng chạy thoăn thoắt trên sân rổ, rồi lại đứng trên sân khấu trường đại học say sưa cất cao tiếng hát với chất giọng khỏe khoắn, rạng ngời.

Ít ai nghĩ cô gái tuổi 23 tràn đầy năng lượng ấy từng đứng trước ranh giới sinh tử. Phía sau nụ cười tỏa nắng đang lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ qua những thước phim trên kênh TikTok cá nhân là một hành trình phi thường của một cô gái từng bị tiên lượng chỉ còn đúng 3 tháng sống.

Bản án nghiệt ngã tuổi 19

Năm 2021, khi đang ở độ tuổi 17 đẹp nhất của cuộc đời, nữ sinh Phạm Anh Thư (Thái Nguyên) bất ngờ đối mặt với những cơn khó thở dồn dập. Trước đó, Thư luôn nghĩ mình khỏe mạnh vì không hề thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường.

Thư nhanh chóng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tuyến điều trị suốt nhiều tháng. Các bác sĩ xác định cô mắc bệnh u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM), hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ - bệnh lý hiếm gặp thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ.

Anh Thư từng đứng trước tiên lượng chỉ còn sống 3 tháng nếu không được ghép phổi.

Căn bệnh khiến hàng loạt kén khí hình thành trong phổi, phá hủy dần nhu mô phổi và làm mất chức năng hô hấp. Người bệnh phải phụ thuộc oxy dài hạn, sức khỏe suy kiệt theo thời gian. Sau đợt điều trị đầu tiên, sức khỏe tạm ổn định. Thư trở lại trường học, thi đỗ đại học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Đến năm thứ hai đại học, bệnh chuyển nặng nhanh chóng. Chỉ một quãng đường ngắn cũng khiến cô thở dốc. Những việc đơn giản nhất trong sinh hoạt hằng ngày đều cần người thân hỗ trợ.

Tháng 11/2023, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đưa ra tiên lượng khắc nghiệt nếu không được ghép phổi, cô chỉ còn khoảng ba tháng để sống.

"Thời điểm đó em nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội tiếp tục học tập hay thực hiện những dự định của tuổi trẻ nữa", Thư nhớ lại.

Món quà số phận chiều 29 Tết

Ngày 28 Tết năm đó, Anh Thư được gia đình đưa về nhà trong tâm trạng nặng nề. Ai cũng đều chuẩn bị tâm lý đây có thể là cái Tết cuối cùng được ở cạnh cô gái nhỏ.

Số phận đã rẽ sang hướng khác. Ngày 29 Tết, gia đình Thư nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện: “Đã có tạng hiến, Anh Thư cần xuống bệnh viện ngay!”.

Nam thanh niên 26 tuổi không may bị tai nạn và chết não. Gia đình anh đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng các mô, tạng để cứu những người bệnh đang cận kề cái chết. Trong số những người chờ ghép phổi khi đó có Anh Thư.

"Tôi còn nhớ hôm đó có ba bệnh nhân cùng chờ ghép phổi. Tôi là người trẻ nhất. Khi nhận tin các chỉ số tương thích, tôi thực sự không dám tin mình lại may mắn đến vậy", cô kể.

Ca ghép phổi cho Thư kéo dài 12 giờ, trong đêm Giao thừa năm 2024.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, đêm 30 Tết, khi hàng triệu gia đình đang quây quần chờ đón khoảnh khắc giao thừa, thì tại Bệnh viện Phổi Trung ương, cuộc chiến giành giật sự sống vô tiền khoáng hậu được kích hoạt.

Gần một trăm nhân lực y tế từ Bệnh viện Phổi Trung ương cùng sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Tim Hà Nội... trắng đêm cân não bên bàn mổ.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ căng thẳng, ca đại phẫu thành công vượt ngoài mong đợi. Phép màu đã xuất hiện, số phận đã mỉm cười với em bằng một lá phổi mới ngay trong thời khắc năm mới bắt đầu.

Hành trình hậu phẫu sau đó là minh chứng cho nghị lực sống phi thường. Chỉ 14 giờ sau mổ, Thư được rút ống nội khí quản. Sang ngày thứ hai, em bắt đầu tập ăn, tập ngồi. Đến ngày thứ ba và thứ tư, em có thể tự đi lại liên tục trong 15 phút dưới sự hỗ trợ của y bác sĩ - điều mà trước đây, ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ tới khi lồng ngực luôn thiếu khí.

Sau một tháng 20 ngày được chăm sóc đặc biệt, Anh Thư được xuất viện với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đón nhận năng lượng tràn đầy trong từng nhịp thở mới, Thư xúc động chia sẻ với các bác sĩ: “ Cháu hạnh phúc khi được sống với lá phổi mới này. Rồi cháu sẽ lại được đi học như bao bạn bè khác ”.

Anh Thư hạnh phúc khi được sống với lá phổi mới

Viết tiếp câu chuyện cho đi là còn mãi

Hơn ai hết, Anh Thư hiểu rằng cơ hội sống lần thứ hai của mình được đánh đổi bằng sự mất mát của một gia đình khác và sự tận hiến của các thầy y. Cô tâm sự: “Tôi có cơ hội sống lại nhờ vào tạng của một người khác. Do đó tôi luôn có ý thức chăm sóc lá phổi này thật tốt ”.

Để tri ân cuộc đời, cô gái trẻ quyết định biến lòng biết ơn thành hành động. Những ngày cuối năm 2024, Thư tìm đến Ngân hàng mô (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) để đặt bút ký vào đơn đăng ký hiến tạng.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 7/2025, cô tiếp tục đăng ký thêm một thẻ hiến tạng nữa tại Trung tâm Điều phối tạng quốc gia. Cảm giác phấn khởi, hạnh phúc khi ký tên vào tờ đơn cho đi khiến Thư nhận ra sứ mệnh mới của đời mình.

Từ người nhận tạng đến cô gái đăng ký hiến tạng ở tuổi 21.

Giờ đây, Anh Thư không chỉ quay lại trường học, năng nổ chơi bóng rổ, cháy hết mình trên sân khấu ca nhạc của trường với chất giọng khỏe khoắn, mà cô còn trở thành một "đại sứ lan tỏa sự sống".

Thư bắt tay xây dựng một kênh TikTok cá nhân, dùng chính câu chuyện người thật - việc thật của mình để chia sẻ, truyền cảm hứng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến tạng cứu người. Lá phổi của người thanh niên năm ấy hiến tặng giờ đây không chỉ đang thở trong lồng ngực Thư, mà nó đang tiếp tục gieo mầm, hồi sinh thêm muôn vàn niềm hy vọng khác cho cuộc đời.