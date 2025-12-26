Giethoorn - một ngôi làng yên bình nằm ở tỉnh Overijssel, miền Bắc Hà Lan - từ lâu đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch quốc tế như một "làng không đường", nơi giao thông không dựa vào ôtô mà hoàn toàn bằng canô và những cây cầu. Được mệnh danh là "Venice của phương Bắc", nơi đây mang dáng vẻ cổ tích, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để trải nghiệm nét đẹp hòa quyện giữa thiên nhiên và lịch sử.

Ngôi làng " không đường " với cái tên độc lạ

Giethoorn được hình thành vào khoảng năm 1230, khi một nhóm người di cư từ khu vực Địa Trung Hải di cư đến vùng đất này. Trong quá trình canh tác, họ phát hiện nhiều sừng dê bị chôn vùi dưới lòng đất, được cho là tàn tích còn sót lại sau trận lụt lớn năm 1170.

Từ phát hiện đó, ngôi làng được đặt tên là "Geytenhoren", mang nghĩa "nơi khai quật sừng dê", trước khi được rút gọn thành Giethoorn như ngày nay. Dù bắt nguồn từ truyền thuyết hay cách lý giải ngôn ngữ, tên gọi này vẫn gắn liền với lịch sử hình thành lâu đời của ngôi làng.

Khác với hầu hết các đô thị hiện đại, Giethoorn không có đường phố dành cho ôtô trong trung tâm làng, thay vào đó là một mạng lưới kênh đào chằng chịt. Các con kênh sâu kéo dài xuyên suốt làng là trục giao thông chính, nơi người dân và du khách di chuyển bằng thuyền. Những ngôi nhà mái tranh cổ kính, nằm ven theo kênh rạch uốn lượn, liên kết với nhau bởi 176 cây cầu gỗ nhỏ dành cho người đi bộ và xe đạp.

Sự thiếu vắng ôtô không chỉ là điểm nhấn du lịch, mà còn là quyết định được chính cư dân địa phương giữ gìn.

Một điểm đến cổ tích giữa đời thường

Du khách khi đến Giethoorn thường đậu xe ở bãi ngoài làng rồi đi bộ hoặc thuê thuyền để tham quan. Phương tiện phổ biến nhất là "whisper boat" - những chiếc thuyền máy nhỏ chạy bằng động cơ điện êm ái, hầu như không phát ra tiếng ồn và rất thân thiện với môi trường. Ngoài ra, nhiều người cũng chọn đi bộ hoặc đạp xe dọc theo những con đường mòn nhỏ xuyên qua cảnh quan thiên nhiên tĩnh lặng.

Giethoorn không chỉ là một điểm đến để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn là một trải nghiệm sống chậm, nơi du khách có thể cảm nhận nhịp sống khác biệt so với đô thị hiện đại: tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, tiếng chim chóc và đôi khi chỉ là tiếng quạc của những con vịt đi dạo theo dòng kênh.

Các ngôi nhà mái rơm cổ điển, hòa quyện cùng những khu vườn xanh mướt và kênh nước phản chiếu bầu trời trong xanh, khiến Giethoorn trông như bước ra từ trang sách truyện cổ tích. Tuy nhiên, chính sự yên bình ấy lại thu hút lượng lớn du khách mỗi năm, khiến địa danh này vừa được yêu thích nhưng cũng đôi khi quá tải vào mùa cao điểm.

Giethoorn không chỉ là một điểm đến du lịch độc đáo, mà còn là minh chứng sống động cho thấy một cộng đồng vẫn có thể duy trì lối sống truyền thống, thân thiện môi trường giữa thế kỷ XXI. Với những ai khao khát một nơi tách biệt khỏi nhịp sống hối hả, nơi này chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua.

(Theo Grunge.com; Amsterdamian.com)