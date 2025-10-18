Ghé NAPAS tại Sóng Festival rinh quà tặng và ưu đãi hấp dẫn

Tại gian hàng NAPAS năm nay, khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những công nghệ thanh toán mới đã và đang góp phần hoàn thiện bức tranh về hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến các công nghệ như số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động - NAPAS Tap and Pay; hệ sinh thái VietQR với VIETQRPay, VIETQRGlobal...

"Chạm" cảm xúc với hàng ngàn quà tặng

Không chỉ trải nghiệm công nghệ thanh toán, gian hàng NAPAS còn là điểm dừng chân lý tưởng để khách tham quan giao lưu, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà liền tay. Người tham dự có thể thưởng thức trà sữa KOI Thé cùng những cây kem iCOOK và bánh ngọt Mama's Bakery hấp dẫn thuộc Golden Gate Group với giá ưu đãi kèm quà tặng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS, NAPAS Tap and Pay hoặc VietQRPay; đồng thời nhận hàng nghìn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông, vé đêm nhạc "Chạm Việt Nam"… qua các hoạt động check - in nhận quà hay trong khung giờ vàng 15h – 17h mỗi ngày.

Đặc biệt, NAPAS tổ chức sân chơi "Freedance – Nhịp chạm Việt Nam". Đây là nơi người trẻ được tự do thể hiện cá tính qua những điệu nhảy freestyle trên nền nhạc "Nhịp chạm Việt Nam", sau đó chia sẻ video trên TikTok hoặc Facebook cùng hashtag #NhịpChạmViệtNam #NAPASDanceChallenge để nhận những phần quà độc quyền như áo, túi, quạt mang dấu ấn thương hiệu NAPAS.

Song song với đó, hoạt động "Gắp thú bông – Gửi yêu thương" cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Quét mã VietQR nhận ngay 2 lượt chơi. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn đóng góp vào quỹ thiện nguyện NAPAS, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Lan tỏa không khí sôi động của lễ hội, NAPAS còn kết hợp cùng các KOL, KOC nổi tiếng livestream, review trực tiếp trải nghiệm thanh toán số – từ VietQRPay, Tap and Pay mang đến góc nhìn chân thực, gần gũi và giúp những tiện ích thanh toán tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Khép lại hai ngày sự kiện, đêm bế mạc 19/10 sẽ là "điểm nhấn cảm xúc" với Sóng Festival – đại tiệc âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu thích như Đen Vâu, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T…

"Chạm" ưu đãi với ngập tràn khuyến mại

Song song với chuỗi hoạt động sôi động, NAPAS còn phối hợp với nhiều ngân hàng và thương hiệu lớn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng, khuyến khích và lan tỏa những tiện ích thanh toán số. Muôn vàn ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ NAPAS có thể kể đến như:

Hoàn tiền lên tới 50% cùng OCB cho mỗi giao dịch thanh toán thành công bằng thẻ OCB – NAPAS qua Apple Pay, giá trị hoàn tiền tối đa 200.000 VND/khách hàng/chương trình.

Chạm thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi giảm 50.000 VND cho hóa đơn từ 250.000 trở lên khi thanh toán bằng thẻ NAPAS tại các cửa hàng Fahasa trên toàn quốc.

Hoàn tiền lên tới 50.000 đồng cho khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau và hóa đơn Internet trên ứng dụng ACB ONE.

Từ 25/9 đến 15/12/2025, ba thương hiệu nổi tiếng là Domino Pizza, Popeyes và Burger King đồng hành cùng NAPAS triển khai ưu đãi giảm ngay 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng.

"Chốt đơn" Shopee thả ga không lo về giá với loạt voucher Shopee trị giá 50.000Đ khi khách hàng lần đầu số hóa thẻ và thanh toán đơn hàng từ 250.000Đ bằng thẻ nội địa NAPAS có đầu BIN 9704 trên Shopee.

Ưu đãi cho chủ thẻ VietinBank Trẻ Connect: Hoàn 66.000 VND khi chi tiêu tích lũy từ 350.000 VND trong 30 ngày đầu tiên; Hoàn 150.000 VND khi chi tiêu tích lũy từ 500.000 VND trong tháng.

Giảm ngay 50% tối đa 100.000 VND khi thanh toán bằng thẻ NAPAS trên các thiết bị di động của Apple tại hệ thống của Aeon Mall. Áp dụng cho cho hóa đơn từ 100.000 VND.

Tặng ngay 1 combo bắp nước khi mua vé xem phim từ 191.000Đ thanh toán trực tiếp bằng thẻ NAPAS trên POS tại quầy CGV (giới hạn 05 lần/ngày/thẻ NAPAS). Áp dụng tại tất cả các rạp CGV trên toàn quốc. Bắt đầu từ ngày 17/10/2025 - 15/12/2025 (chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách).

Ngoài ra, giảm 10% tối đa 100.000 VND cho khách hàng khi thanh toán khoản thu trả trước từ 3 tháng dịch vụ Internet (hoặc Combo Internet-Truyền hình, Combo Internet-Truyền hình-Camera), trên App Hi FPT/Mini App Hi FPT bằng mã VietQRPay.

Vui lòng truy cập: www.napas.com.vn để biết thêm chi tiết về Chương trình.

Không gian kết nối công nghệ, âm nhạc và cảm xúc trong không khí sôi động này của Ngày thẻ Việt Nam 2025 chính là lời tri ân NAPAS gửi đến khách hàng đồng thời xây dựng niềm tin về sức mạnh của thanh toán số trong cuộc sống hiện đại.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đề án không sử dụng tiền mặt, từ năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS bắt đầu tổ chức sự kiện thường niên Ngày Thẻ Việt Nam nhằm quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ số, khuyến khích không dùng tiền mặt. Năm thứ 5 triển khai, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", chương trình tiếp tục hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn giúp xây dựng niềm tin của người dân vào hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, an toàn, minh bạch và kết nối, từ đó thúc đẩy lan tỏa thanh toán không tiền mặt đến mọi lĩnh vực của đời sống.