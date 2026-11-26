Thế nhưng, giữa bức tranh đầy sự gai góc và lý tính ấy, sự xuất hiện của những nhà sáng tạo nội dung nữ, tiêu biểu như Thảo Di Động (Ma Thị Thảo), đã mang đến một làn gió hoàn toàn mới. Không dùng cách diễn giải các thông số kỹ thuật, cô gái Gen Z này chọn một lối đi riêng: Nhẹ nhàng, trực diện và đặt trải nghiệm chân thực của người dùng cuối làm kim chỉ nam.

Với ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng Ma Thị Thảo được khán giả yêu thích vì năng lượng tích cực của mình.FF

Đơn giản hóa cách diễn đạt cho người xem

Thực tế cho thấy, một người mua hàng phổ thông – đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, người đi làm hay hội chị em phụ nữ – thường cảm thấy ngợp trước một thế giới công nghệ chứa đầy những từ ngữ xa lạ. Họ bối rối khi phải phân biệt con chip này có cấu trúc ra sao, bộ nhớ máy thuộc thế hệ nào hay màn hình có tần số quét hiển thị là bao nhiêu. Điều họ thực sự cần không phải là một khóa học cấp tốc về kỹ thuật, mà là một lời khuyên chân thành và dễ hiểu nhất.

Không theo lối mòn, Thảo Di Động chọn cách kể chuyện công nghệ về tính ứng dụng

Nhận thức rất rõ khoảng cách giữa ngôn ngữ của các kênh đánh giá truyền thống và nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng, Thảo Di Động đã xây dựng một chiến lược nội dung hoàn toàn khác biệt. Cô chọn cách "bình dân hóa" công nghệ bằng việc tập trung tối đa vào tính ứng dụng. Trong những video của Thảo, bạn sẽ không bị đánh đố bởi những thuật ngữ khó hiểu. Thay vào đó, cô trả lời đúng những trăn trở thiết thực: Chiếc điện thoại này chụp ảnh camera trước có làm sáng da và tự nhiên không? Khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc để làm việc có bị đứng máy không? Hay viên pin có đủ dẻo dai để đồng hành cùng bạn suốt một ngày dài mà không cần lúc nào cũng mang theo sạc dự phòng?. Bằng cách này, Thảo đã tháo gỡ rào cản vô hình, giúp bất kỳ ai cũng có thể hiểu và tự tin lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như lối sống của mình.

Lợi thế từ sự tỉ mỉ và đồng cảm của người phụ nữ

Nếu như phái nam thường bị thu hút bởi sức mạnh cấu hình và những công nghệ đột phá, thì phụ nữ lại sở hữu một "vũ khí" vô cùng đặc biệt: Sự tỉ mỉ và khả năng đồng cảm sâu sắc. Thảo thấu hiểu rằng, đôi khi sự bực bội của người dùng không đến từ việc chiếc điện thoại thiếu đi một con chip đời mới, mà lại bắt nguồn từ những rắc rối vô cùng vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Đó có thể là cảm giác bối rối khi lỡ quên mật khẩu lưu trữ đám mây, sự luống cuống khi máy bị đơ lúc đang cần quét mã thanh toán, hay nỗi lo bộ nhớ báo đầy không thể lưu thêm ảnh kỷ niệm.

Kênh Thảo Di Động tập trung chia sẻ các ứng dụng công nghệ thực tế, hữu ích cho người dùng.

Phá vỡ định kiến "nữ giới không rành công nghệ"

Từ trước đến nay, vẫn luôn tồn tại một định kiến khá khắt khe đối với phái đẹp: "Phụ nữ mua điện thoại chỉ nhìn vào màu sắc và kiểu dáng bên ngoài", hay "Con gái thì biết gì về đồ điện tử". Thế nhưng, với kênh TikTok thu hút hơn 200.000 người theo dõi và hàng triệu lượt yêu thích, cô gái người Tày - Ma Thị Thảo đã dùng chính năng lực thực chiến của mình để chứng minh điều ngược lại.

Trở thành Quản lí tại FPT Shop là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thảo

Đằng sau phong cách nói chuyện tự nhiên, cuốn hút ấy là cả một nền tảng chuyên môn vô cùng vững chắc. Khác với những nhà sáng tạo nội dung chỉ mượn máy về quay trong vài ngày, Thảo có lợi thế từ nhiều năm lăn lộn trong ngành bán lẻ và đảm nhận vị trí Quản lý tại hệ thống FPT Shop. Quãng thời gian trực tiếp tư vấn và giải quyết vấn đề cho hàng ngàn khách hàng đã giúp cô am hiểu tường tận mọi ngóc ngách của hệ sinh thái sản phẩm: từ những thiết bị Apple, các dòng máy Android đa dạng cho đến từng món phụ kiện thông minh nhỏ bé. Cô không chỉ biết máy lúc mới đập hộp ra sao, mà còn hiểu rõ độ bền sau một thời gian dài sử dụng cũng như chính sách bảo hành đi kèm. Khối lượng kiến thức thực tế khổng lồ ấy đã trở thành bệ phóng vững chắc, khẳng định mạnh mẽ rằng nữ giới hoàn toàn có thể tự tin làm chủ và dẫn dắt xu hướng sáng tạo nội dung trong mảng công nghệ.

Công nghệ trở nên gần gũi khi có sự thấu cảm

Công nghệ, tự thân nó, vốn chỉ là những bảng mạch, những dòng mã lệnh và linh kiện vô tri. Ấy vậy mà nó trở nên gần gũi và mang đậm tính nhân văn hơn rất nhiều khi được diễn giải thông qua sự quan tâm chân thành và góc nhìn thực tế của người cầm máy.

Ma thị Thảo là một trong những gương mặt nổi bật nhất hiện nay thuộc "gen Z"

Hành trình của Gen Z Thảo Di Động là một lời khẳng định đầy cảm hứng: Trong một thị trường bão hòa với vô số nội dung nhồi nhét thông tin, việc tạo áp lực bằng cách phô diễn thông số đã không còn là chìa khóa vạn năng. Thay vào đó, sự đồng cảm sâu sắc, khả năng giải quyết đúng những trăn trở của khách hàng và tính ứng dụng thực tế mới chính là giá trị cốt lõi để giữ chân người xem.

Ai nói phụ nữ không thể làm Reviewer công nghệ? Họ không chỉ làm được, mà còn đang từng ngày mang sự tinh tế, mềm mỏng của mình để biến những điều tưởng chừng phức tạp trở thành người bạn đồng hành thân thiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta.