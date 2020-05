Gây tai nạn rồi bỏ chạy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy, trả lời VTC News, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc công ty luật TNHH LSX, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu xác định được ông Điều vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì ông Điều có thể bị xử phạt đến 10 năm tù.

Luật sư Lực phân tích, Điều 38 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị tai nạn và có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đồng thời, tài xế gây tai nạn phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp bị thương phải đưa đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất và cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Ông Điều và chiếc xe gây tai nạn bị người dân chặn giữ. (Ảnh: CTV)

"Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm là một trong những hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Giao thông đường bộ", vị luật sư này nhấn mạnh.

Luật sư Quách Thành Lực phân tích, đối với người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn thì có thể bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng theo Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài mức xử phạt hành chính nêu trên, người gây tai nạn rồi bỏ trốn còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông" theo quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, việc bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông được quy định là một tình tiết tăng nặng trong tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông", mức phạt cao nhất đối với hành vi này là 10 năm tù.

Video: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Cụ thể, nếu người nào giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khiến chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Ngoài ra, với hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì người vi phạm có thể bị phạt từ 3-10 năm tù.

"Mọi cá nhân bất kể bằng cấp, chức vụ đều bình đẳng và luôn phải tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, người giữ chức vụ cao, uy tín lớn trong Đảng và chính quyền càng phải gương mẫu chấp hành.

Do vậy nếu xác định Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe gây tai nạn liên tiếp cho nhiều người nhưng cố tình bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì đây là một việc làm vô cùng đáng trách, cần bị xã hội lên án, phê phán", luật sư nói.

Theo luật sư Lực, việc UBND tỉnh Thái Bình tạm thời đình chỉ các chức vụ của ông Nguyễn Văn Điều là cần thiết, phản án sự quản lý, tổ chức tốt trong công tác nhân sự của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

Vị này cho rằng cần phải đợi kết luận của cơ quan công an thì mới có những xử lý về về công tác cán bộ và Đảng.

Trả lời VTC News bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng vụ việc đã xảy ra nhiều hôm nhưng tới nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Điều này có thể kiến dư luận bức xúc, e ngại có sự bao che.

"Nhưng tôi nghĩ tình tiết vụ việc đã rất rõ ràng, bản thân cơ quan điều tra cũng đang vào cuộc để làm rõ vấn đề nên việc dư luận đặt vấn đề có tội hay không có tội là rất khó.

Điều cần thiết hiện nay là cơ quan chức năng cần làm việc nhanh chóng để đưa ra kết luận về việc ông này có tội hay không có tội, trả lời với công luận.

Cơ quan điều tra, cơ quan Viện kiểm sát nên phối hợp điều tra vụ việc, xem xét tình tiết, nội dung cụ thể.

Trước mắt Tỉnh ủy Thái Bình đã đình chỉ chức vụ với ông Điều, như vậy rất dễ dàng, tạo điều kiện cho công tác điều tra, truy tố, xét xử nếu ông này có tội", vị đại biểu tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.

"Người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng nếu là Đảng viên, còn nếu vi phạm tới trách nhiệm hình sự thì cần phải truy tố, xét xử cho rõ ràng để cho thấy không có vùng cấm, bất cứ ai, người nào có chức vụ cao hay thấp đều phải bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật, không dung túng, bao che.

Với người thường đã phải xử nghiêm, trong trường hợp này còn là người có chức vụ cao trong Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu vi phạm, tôi cho rằng Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật thích đáng với trường hợp này", ông Hòa cho biết.

Như VTC News đưa tin, khoảng 18h ngày 8/5, tại đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, Thái Bình), ông Nguyễn Văn Điều lái xe ô tô mang BKS 29A-995.83 tông trúng bà P.T.N (63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong) đang đi xe đạp. Sau đó, xe đạp tiếp tục va chạm với xe máy khác. Ngay sau vụ va chạm, bà N. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, ô tô tiếp tục rồ ga đâm vào một xe máy khác khiến tài xế bị thương. Lái xe ô tô sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi xe chạy tới một khu công nghiệp ở TP Thái Bình thì bị bảo vệ đóng cửa chặn lại. Sau đó, tài xế rời đi cùng công an.

Được biết, ông Nguyễn Văn Điều mới về nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình từ khoảng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Điều từng làm Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, sau đó chuyển về làm Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Hiện ông Điều bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong ngày 8/5.