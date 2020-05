Vì sao chưa khởi tố vụ tai nạn chết người nghi liên quan đến Trưởng Ban nội chính tỉnh Thái Bình?

Ông Nguyễn Văn Điều (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ thái Bình) đã bị Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quyết định tạm dừng thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 12/5, để phục vụ công tác điều tra nghi liên quan đến vụ gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.



Hiện được biết, ông Nguyễn Văn Điều đã làm giải trình ban đầu liên quan vụ tai nạn gây xôn xao dư luận này.

Đến nay đã gần nửa tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ở Thái Bình vẫn chưa công bố kết quả điều tra, cũng chưa có thông tin khởi tố vụ án.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc được Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có báo cáo cụ thể về Công an tỉnh.



PV liên hệ với ông Khiếu Ngọc Sáng (Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình) để tìm hiểu thông tin trong bản giải trình về vụ tai nạn của ông Nguyễn Văn Điều, tuy nhiên, ông Sáng cho biết không thể phát ngôn, ngoài những thông tin bước đầu cho ông Điều tạm dừng thực thi nhiệm vụ để phục vụ công tác điều tra.

"Mọi thông tin cung cấp được thì tôi đã cung cấp cho báo chí, hiện tôi không thể phát ngôn thêm, công an vẫn đang điều tra", ông Sáng nói.

Chiếc xe gây tai nạn bị chặn lại.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa – Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm, những vụ lái xe gây tai nạn giao thông làm chết người mà có dấu hiệu bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì cơ quan Điều tra cần phải khởi tố vụ án để điều tra ngay.

Hành vi bỏ trốn là tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư, trường hợp vụ tai nạn nghi liên quan đến vị Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Thái Bình được báo chí phản ánh là sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường và chỉ dừng khi bị người dân đuổi theo chặn lại.

Luật sư cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được của một người có trình độ hiểu biết, thật sự vô trách nhiệm với hậu quả do mình gây ra.

"Biết đâu nếu dừng lại đưa người bị nạn đi cứu chữa kịp thời, họ sẽ cơ hội sống sót. Theo tôi, cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm khắc tài xế để làm gương, răn đe.

Nếu bị khởi tố điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự thì tài xế trong vụ tai nạn này bị khép vào Điểm c Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự, mức án phạt cao nhất lên đến 10 năm tù", luật sư Giáp cho hay.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Trước đó khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 29A 995.83 và 1 người đi xe đạp.



Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị N. (63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong) người điều khiển xe đạp bị văng ra xa, va đập với 1 chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại tử vong tại chỗ, còn người đi xe máy bị thương nặng.

Sau khi gây tại nạn, ô tô tiếp bỏ chạy về phía khu công nghiệp Phúc Khánh có va chạm thêm với một xe máy khác. Người dân chứng kiến tai nạn đã truy đuổi theo ô tô khoảng 3km chiếc xe mới dừng lại.

Theo người dân, trên xe lúc đó chỉ có 1 người là lái xe, ở kính xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy Thái Bình.