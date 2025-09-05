Mới đây, Nicola Peltz đã làm người mẫu cho chiến dịch quảng cáo mới của thương hiệu Genny. Dâu trưởng nhà Beckham diện áo ôm sát, làm tóc phồng và trang điểm gợi cảm. Giám đốc sáng tạo Sara Cavazza Facchini hết lời ca ngợi bà xã Brooklyn Beckham: "Nicola đại diện cho người phụ nữ Genny: thanh lịch, tinh tế và có chút táo bạo".

Tuy nhiên sau khi loạt ảnh hậu trường được tung lên, cư dân mạng nhanh chóng soi ra diện mạo này giống phong cách của Victoria Beckham năm 1997. Sự tương đồng của cặp mẹ chồng - con dâu khiến netizen không khỏi xôn xao. Nhiều người chê cười Nicola Peltz dù lạnh nhạt với nhà chồng nhưng "ké fame" không trượt miếng nào, nhưng cũng có nhiều người cho rằng phong cách thời trang không của riêng ai, các xu hướng quay vòng là điều bình thường.

Phong cách của Nicola Peltz...

... khá tương đồng với Victoria Beckham năm 1997

Diễn biến này càng khoét sâu thêm mâu thuẫn của gia đình Beckham. Trong tuần qua, gia đình Beckham đã đi nghỉ ở Ý và vui vẻ ăn mừng sinh nhật Romeo Beckham. Brooklyn Beckham hoàn toàn không tham gia, cũng "bơ" luôn sinh nhật của cậu em trai từng thân thiết. Brooklyn còn gây tranh cãi khi đăng tải clip dạy làm mứt. Điều này làm gợi nhớ đến vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle, cũng bán mứt quả mâm xôi dưới thương hiệu gia đình của họ. Daily Mail đưa tin Brooklyn Beckham coi Hoàng tử Harry là "người cố vấn" vì cách Hoàng tử này đứng lên chống lại hoàng gia, nhiều lần công khai bảo vệ vợ mình. Gia đình Brooklyn - Nicola được cho là tìm thấy sự đồng cảm về mối bất hòa gia đình với vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle.

Được biết, 2 cặp đôi này đã gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn thuê luật sư Jenny Afia thuộc công ty luật Schillings để giúp họ "quản lý danh tiếng". Đáng chú ý, luật sư này cũng làm việc cho vợ chồng Harry - Meghan Markle. Việc bổ nhiệm luật sư này diễn ra sau khi vợ chồng cậu cả nhà Beckham đến ăn tối với vợ chồng Hoàng tử Harry. Điều này càng củng cố thêm nhận định Brooklyn Beckham "lấy cảm hứng" và muốn đi theo con đường của vợ chồng Hoàng tử Anh.

Tuần qua, gia đình Beckham du lịch để mừng sinh nhật Romeo, còn Brooklyn hoàn toàn không lên tiếng

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Mối quan hệ giữa cha con nhà Beckham dường như đã không còn có thể cứu vãn



