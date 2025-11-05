Gây án vì tình đơn phương, nghi phạm 69 tuổi bị bắt sau 26 năm nhờ bằng chứng tố cáo tội ác

Theo thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, ngày 31/10, Kumiko Yasufuku 69 tuổi đã bị bắt tại Nagoya (Nhật Bản) vì nghi ngờ sát hại một phụ nữ khác cách đây 26 năm. Nghi phạm được chồng của nạn nhân xác định là bạn học cũ của bà.

Theo các nhà điều tra, người phụ nữ đã thừa nhận giết Namiko Takaba, một bà nội trợ 32 tuổi, tại căn hộ của nạn nhân ở Nagoya vào tháng 11/1999.

Cảnh sát cho biết, vụ bắt giữ diễn ra sau khi ADN của bà trùng khớp với vết máu tại hiện trường vụ án.

Yasufuku, cũng sống tại Nagoya, bị tình nghi đã đâm Takaba, khiến bà mất máu dẫn đến tử vong. Takaba được tìm thấy trong tình trạng gục ngã ở hành lang, trong khi con trai 2 tuổi của bà không bị thương và ở trong căn hộ.

Căn hộ nơi Namiko Takaba bị sát hại vào tháng 11/1999. Ảnh: Kyodo.

Một ngày trước đó, người phụ nữ này cũng tự ra đầu thú. Trong lời khai, bà thừa nhận hành vi giết người và cho biết "suốt 26 năm qua, mỗi khi đến ngày xảy ra vụ án, tôi lại thấy dằn vặt và trầm uất".

"Tôi thật sự bất ngờ, chỉ biết lặng người khi nghe tin", Chồng của Takaba - ông Satoru (69 tuổi) chia sẻ với tờ Asahi Shimbun sau khi biết cảnh sát đã bắt nghi phạm.

Ông Satoru nói với các phóng viên rằng, ông và nghi phạm Yasufuku học cùng trường trung học và cùng tham gia câu lạc bộ quần vợt mềm. Sau khi tốt nghiệp, bà nhiều lần đến tận trường đại học của Satoru ở Toyohashi để gặp, gây ồn ào và khóc lóc. "Bà ấy từng đuổi theo tôi đến trường, đợi tôi tan học rồi bắt chuyện, kéo tôi vào quán cà phê và bật khóc. Thật sự rất rắc rối", ông Takaba kể.

Theo cảnh sát, nạn nhân Namiko và Yasufuku không hề quen biết, khả năng cao động cơ giết người bắt nguồn từ tình cảm không được đáp lại với người chồng.

Ngôi sao.VnExpress cho biết, sau khi vợ bị sát hại, ông Takaba ban đầu định trả lại căn hộ, nhưng ba năm sau, một chuyên gia tham gia chương trình truyền hình đến khảo sát và phát hiện có thể một phần máu trong nhà là của hung thủ. Từ đó, ông quyết định tiếp tục trả tiền thuê suốt 26 năm - tổng cộng khoảng 22 triệu yên (khoảng 3,7 tỷ đồng) - để giữ nguyên hiện trường, tin rằng đó sẽ là bằng chứng giúp tìm ra hung thủ.

Không chỉ vậy, ông còn vận động chính phủ Nhật Bản sửa luật, xóa bỏ thời hiệu truy tố với các tội ác nghiêm trọng như giết người - đạo luật được thông qua năm 2010, cho phép vụ án của vợ ông được tiếp tục điều tra.

Các chuyên gia nhận định, sự kiên trì và lời kêu gọi công lý không ngừng của Takaba đã tạo áp lực tâm lý khiến Yasufuku cuối cùng phải ra đầu thú. "Ông ấy giữ hiện trường, kêu gọi thông tin, và chưa bao giờ để vụ án rơi vào quên lãng. Chính điều đó đã buộc nghi phạm phải đối mặt với tội lỗi", nhà bình luận Akiko Iwata cho hay.

Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn Yasufuku để xác định chi tiết động cơ và tái dựng lại vụ án ngay tại căn hộ mà Takaba gìn giữ suốt 26 năm. "Tôi muốn cảnh sát đưa nghi phạm quay lại căn hộ, để chính bà ta kể lại những gì đã xảy ra", ông nói.