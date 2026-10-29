Gặp gỡ các đầu bếp Michelin và khám phá hành trình ẩm thực đa giác quan tại TP.HCM

Không chỉ là tuần lễ dành cho những tín đồ ẩm thực, sự kiện còn mở ra hành trình khám phá văn hóa, sáng tạo và những câu chuyện đằng sau các trải nghiệm tinh tế.

Hội tụ những đầu bếp Michelin, đưa tinh hoa ẩm thực thế giới đến TP.HCM

Được tổ chức bởi Park Hyatt Saigon trong khuôn khổ chương trình toàn cầu Masters of Food & Wine, Passion Week 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện tôn vinh nghệ thuật ẩm thực và tinh thần sáng tạo. Năm nay, chương trình quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật đến từ Pháp, Đài Loan, Bahrain, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Tâm điểm của tuần lễ là chuỗi bốn bữa tiệc trưa và bốn bữa tiệc tối, với thực đơn được xây dựng bởi các đầu bếp khách mời theo từng ngày. Thực khách có cơ hội khám phá nhiều trường phái ẩm thực khác nhau, từ phong vị Mỹ Latinh đương đại, nghệ thuật ẩm thực Pháp tinh tế đến những biến tấu mới mẻ của ẩm thực vùng Vịnh Ả Rập.

Mở đầu chương trình ngày 4/11 là đầu bếp Elizondo Hourbeigt Joaquin, đồng sáng lập nhà hàng ZEA tại Đài Bắc, nơi duy trì một sao Michelin trong ba năm liên tiếp. Theo đuổi phong cách ẩm thực Mỹ Latinh kết hợp với nguồn nguyên liệu đặc trưng của Đài Bắc, ông chú trọng sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Ngày 5/11, thực khách sẽ gặp gỡ đầu bếp Frédéric Simonin đến từ Paris. Từng làm việc cùng huyền thoại ẩm thực Joël Robuchon, ông được trao danh hiệu Meilleur Ouvrier de France năm 2019. Nhà hàng mang tên ông đạt một sao Michelin nhờ triết lý tôn vinh trọn vẹn hương vị nguyên liệu bằng cách chế biến đơn giản nhưng tinh tế.

Tiếp nối vào ngày 6/11 là đầu bếp Tala Bashmi với những góc nhìn đương đại về ẩm thực Khaleeji của vùng Vịnh Ả Rập. Ngày cuối cùng, 7/11, chương trình chào đón Frédéric Lorimier, bếp trưởng kiêm chủ sở hữu nhà hàng Virtus tại Paris, nơi được trao hai sao Michelin. Phong cách của ông kết hợp kỹ thuật chế biến tinh xảo, nguyên liệu theo mùa và cảm hứng Địa Trung Hải.

Thông qua những thực đơn được thiết kế riêng, Passion Week không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sắc mà còn giúp thực khách hiểu thêm về triết lý sáng tạo, dấu ấn văn hóa và hành trình nghề nghiệp của những người đứng sau mỗi trải nghiệm.

Trải nghiệm lớp học cùng các chuyên gia đẳng cấp

Bên cạnh các bữa tiệc, Passion Week 2026 còn tổ chức những lớp học chuyên đề cùng các chuyên gia quốc tế, mở rộng trải nghiệm sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật và thủ công.

Đầu bếp bánh Douglas Oberson của Park Hyatt Saigon sẽ chia sẻ về triết lý sáng tạo đề cao sự thuần khiết và nghệ thuật cân bằng hương vị. Trong khi đó, nghệ nhân trà đạo Nhật Bản Machiko Soshin Hoshina mang đến câu chuyện về lịch sử, triết lý và tính thẩm mỹ của trà đạo thuộc trường phái Urasenke.

Những người yêu vang có dịp tìm hiểu sâu hơn về thổ nhưỡng, niên vụ và nghệ thuật làm vang qua phần chia sẻ của chuyên gia David Biraud. Đại diện Petrossian Paris, Bruno Gils, cũng giới thiệu những giá trị truyền thống và nghệ thuật chế tác trứng cá tầm gắn liền với thương hiệu danh tiếng này.

Chương trình còn có sự góp mặt của huyền thoại đua xe GT Jean-Marc Merlin và ảo thuật gia Stefan Leyshon. Qua đó, Passion Week mở rộng khái niệm trải nghiệm cao cấp, kết nối ẩm thực với những câu chuyện về kỷ luật, sự sáng tạo và nghệ thuật trình diễn.

Khám phá văn hóa cocktail châu Á cùng những tên tuổi hàng đầu

Một điểm nhấn khác của Passion Week 2026 là chương trình pha chế tại 2 Lam Son, với sự tham gia của Claire Liu, quản lý trưởng bartender của Hope & Sesame tại Quảng Châu, và Terry Kim, nhà sáng lập Alice Cheongdam tại Seoul. Cả hai đại diện cho những quầy bar được ghi nhận trong danh sách Asia’s 50 Best Bars 2026.

Nếu Claire Liu mang đến những ly cocktail đặc trưng từ Hope & Sesame, Terry Kim giới thiệu phong cách pha chế Hàn Quốc tối giản, kết hợp các nguyên liệu đa dạng theo hướng tinh tế và ngẫu hứng.

Từ bàn tiệc của những đầu bếp Michelin đến lớp học trà đạo, rượu vang và nghệ thuật cocktail, Passion Week 2026 tạo nên một hành trình đa giác quan dành cho những người yêu khám phá. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến 7/11/2026 tại Park Hyatt Saigon.