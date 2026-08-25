Sáng 25/8, theo thông tin tuyển sinh từ các trường đại học, 88 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được xác định trúng tuyển. Đại học Bách khoa Hà Nội là trường có nhiều học sinh trúng tuyển nhất, tiếp đến là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đây là kết quả được các trường cập nhật sau khi Bộ GD&ĐT tổ chức quy trình xét tuyển riêng đối với nhóm thí sinh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận 31 học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển vào 21 chương trình đào tạo. Trong số này, 25 em trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, 5 em sử dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy (TSA) và một em trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Các chương trình có học sinh trúng tuyển gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano cùng một số ngành, chương trình đào tạo khác. Như vậy, 30/31 học sinh trúng tuyển vào Bách khoa Hà Nội không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 làm căn cứ chính để trúng tuyển. Đây cũng là trường có số học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển cao nhất trong số các cơ sở đã công bố kết quả.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, khoảng gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đã trúng tuyển các trường đại học. (Ảnh: Viên Minh)

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, 20 học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển. Hai trường hợp được tuyển thẳng, 18 em còn lại trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển kết hợp. Theo thông tin nhà trường công bố, không có trường hợp nào trong nhóm này trúng tuyển chỉ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Các ngành có học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển khá đa dạng, như Chất lượng cao, Bất động sản, Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán, Kỹ thuật phần mềm, Luật kinh tế, Marketing và Quản trị điều hành thông minh. Đáng chú ý, 13/20 học sinh trúng tuyển ngay ở nguyện vọng 1.

Như vậy, riêng Bách khoa Hà Nội và Kinh tế Quốc dân đã có 51 học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển. Ngoài hai trường trên, 37 học sinh còn lại trúng tuyển tại 7 trường đại học khác.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận 4 học sinh trúng tuyển vào các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học, Quan hệ công chúng và Báo chí.

Đại học Thương mại có 11 học sinh trúng tuyển. Các phương thức được sử dụng gồm kết quả Đánh giá năng lực HSA và xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại học Luật Hà Nội có 9 học sinh trúng tuyển ngành Luật.

Tại Đại học Y Hà Nội, 6 học sinh Chuyên Tuyên Quang chính thức trúng tuyển sau quá trình lọc ảo. Các em vào những ngành gồm Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dinh dưỡng, Tâm lý học và Khúc xạ nhãn khoa. Trong đó, có trường hợp được tuyển thẳng vào Y khoa và Răng Hàm Mặt; một số thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực, trong khi có trường hợp trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có 1 học sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử.

Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận 4 học sinh trúng tuyển, đều vào ngành Dược.

Tại Đại học Giao thông vận tải, 2 học sinh trúng tuyển.

Trước đó, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 cho nhóm thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15/8. Sau khi có kết quả thi lại, các trường đại học tiếp tục xét tuyển nhóm thí sinh này theo phương án được Bộ GD&ĐT thống nhất.

Theo cập nhật, 326 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng vào 122 trường đại học. Vì vậy, số lượng học sinh trúng tuyển có thể tiếp tục tăng khi các cơ sở giáo dục đại học hoàn tất việc xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả.