Từ năm 2023, Phân hiệu nhiều lần thông báo vi phạm, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, ngừng khai thác và bàn giao tài sản.

Theo thông cáo, Ký túc xá sinh viên Lào là tài sản được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Theo chủ trương của Bộ Nội vụ và phương án được Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt. Ngày 25-8-2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM (nay là Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công) ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sông Dương. Hợp đồng có thời hạn từ 26-9-2020 đến 26-9-2025, cho phép Công ty Sông Dương sử dụng tòa nhà làm phòng ở, phòng học và hội trường.

Theo hợp đồng, mọi việc cải tạo, sửa chữa phải được bên cho thuê chấp thuận trước và không được làm thay đổi thiết kế, kết cấu, công năng tòa nhà. Trong quá trình dự thầu, thương thảo và ký kết, Công ty Sông Dương không đề xuất nhà thầu phụ hoặc bên thứ ba.

“Công ty là bên thuê duy nhất được sử dụng tài sản. Phân viện trước đây và Phân hiệu hiện nay không chấp thuận việc đưa bên thứ ba vào trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc khai thác tòa nhà” - thông cáo nêu rõ.

Nội dung thông cáo thể hiện, qua kiểm tra ngày 28-12-2022 và làm việc ngày 10-2-2023, Phân hiệu ghi nhận Trường Tiểu học – THCS PennSchool trực tiếp quản lý, sử dụng tòa nhà; công trình được thiết kế 4 tầng nhưng thực tế đã được cải tạo, sử dụng thành 6 tầng.

Qua rà soát tài liệu liên quan, Phân hiệu xác định Công ty Sông Dương và PennSchool ký hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 19-3-2021 để khai thác tòa nhà. Công ty Sông Dương không thông báo cho Phân hiệu về việc ký kết hợp đồng này và tại buổi làm việc ngày 10-2-2023 cũng không cung cấp hồ sơ liên quan theo yêu cầu.

Căn cứ hợp đồng, kết quả kiểm tra và tài liệu liên quan, Phân hiệu xác định Công ty Sông Dương vi phạm nghĩa vụ về mục đích, phạm vi sử dụng tài sản; tự ý đưa bên thứ ba vào khai thác; tự ý cải tạo, sửa chữa làm thay đổi thiết kế, kết cấu, công năng tòa nhà. Nếu phát sinh tranh chấp, trách nhiệm pháp lý của các bên sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, từ năm 2023, Phân hiệu nhiều lần thông báo vi phạm, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, ngừng khai thác và bàn giao tài sản. Công ty Sông Dương tiếp tục giải trình, phản bác các nội dung vi phạm và đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng Phân hiệu không chấp thuận.

Sau khi hợp đồng hết hạn, ngày 30-9-2025, Phân hiệu và Công ty TNHH Sông Dương đã ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Mặc dù hợp đồng đã chấm dứt, Phân hiệu không yêu cầu Công ty Sông Dương bàn giao ngay mà đã tạo điều kiện trong thời gian hơn 9 tháng, từ ngày 30-9-2025 đến ngày 3-7-2026, để công ty chủ động xây dựng và thực hiện phương án di dời; xử lý các công việc, quan hệ phát sinh từ quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà và hạn chế những tác động không mong muốn.

Khoảng thời gian chuyển tiếp hơn 9 tháng thể hiện sự thận trọng, trách nhiệm và thiện chí của Phân hiệu trong quá trình xử lý hợp đồng; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý, thu hồi tài sản công, với điều kiện thực tế của Công ty Sông Dương.

Ngày 3-7-2026, hai bên đã ký biên bản bàn giao; Phân hiệu tiếp nhận tòa nhà, khuôn viên và các tài sản liên quan. Theo đề nghị của Công ty Sông Dương, Phân hiệu tiếp tục tạo điều kiện để công ty sử dụng tạm thời một phần không gian tầng trệt đến ngày 10-8-2026 nhằm hoàn tất những công việc cuối cùng thuộc trách nhiệm của công ty đối với phụ huynh học sinh.

Việc dành thời gian để Công ty Sông Dương thực hiện phương án di dời và việc cho phép sử dụng tạm thời một phần không gian tại tầng trệt để giải quyết những vướng mắc với phụ huynh học sinh không phải là gia hạn hợp đồng khai thác; không làm phát sinh quyền tiếp tục sử dụng tòa nhà sau thời hạn nêu trên và không phải là sự chấp thuận đối với việc đưa bên thứ ba vào quản lý, sử dụng hoặc khai thác tài sản.

Phân hiệu chỉ ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Sông Dương. Phân hiệu không tham gia đàm phán, ký kết hoặc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận do Công ty Sông Dương xác lập với bên thứ ba trong quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ những hợp đồng, thỏa thuận đó thuộc về các bên trực tiếp xác lập và thực hiện, không làm phát sinh nghĩa vụ trực tiếp của Phân hiệu.

Phân hiệu khẳng định việc tiếp nhận lại tòa nhà được thực hiện trên cơ sở hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản bàn giao và các tài liệu liên quan. Trong suốt quá trình xử lý, Phân hiệu đã dành thời gian chuyến tiếp hợp lý, thế hiện sự thận trọng, trách nhiệm và thiện chí đối với Công ty Sông Dương.

“Phân hiệu đề nghị Công ty Sông Dương thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các quan hệ, hợp đồng và cam kết do Công ty xác lập trong quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tránh gây hiểu lầm về tình trạng pháp lý của hợp đồng và quyên sử dụng địa điểm. “Phân hiệu sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan báo chí để xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định” - thông cáo thể hiện.

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