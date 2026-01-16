Gần 80 phim Việt chen chúc ra rạp 2026: Tới Trấn Thành và Lý Hải cũng không còn cửa an toàn

Điện ảnh Việt không thiếu phim ra rạp trong nhiều năm trở lại đây. Ngay cả ở những giai đoạn được xem là trầm lắng, số lượng phim nội địa mỗi năm vẫn duy trì ở mức vài chục tác phẩm. Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở chỗ phần lớn thị trường từng xoay quanh một số ít cái tên quen thuộc, cả về đạo diễn lẫn thương hiệu phòng vé. Sự chú ý của khán giả, truyền thông và hệ thống rạp thường dồn vào vài phim chủ lực, trong khi phần còn lại ra rạp trong trạng thái lặng lẽ và nhanh chóng bị lãng quên, thậm chí có những tác phẩm không trụ rạp nổi 1 tuần.

Bước sang năm 2026, cấu trúc quen thuộc đó bắt đầu thay đổi. Khoảng 80 phim Việt dự kiến ra rạp trong một năm, không chỉ tạo nên kỷ lục về số lượng, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh. Lần đầu tiên, điện ảnh Việt đối mặt với một năm mà phim không chỉ nhiều hơn, mà còn cạnh tranh trực diện, đồng loạt và không còn vùng an toàn. Trong bối cảnh ấy, chất lượng thôi là chưa đủ. Thời điểm phát hành, khả năng đọc vị thị hiếu và cả may mắn trở thành những yếu tố quyết định số phận của từng bộ phim.

Từ "đủ xem" đến "quá tải"

Nhìn lại những năm gần đây, có thể thấy mức tăng của phim Việt 2026 thực là là một cú nhảy vọt mang tính bùng nổ. Trước năm 2018, số phim Việt ra rạp mỗi năm thường chỉ dao động quanh mốc 30 - 35 tác phẩm. Giai đoạn dịch bệnh 2020 - 2021 thậm chí còn tụt sâu hơn, nhiều năm thị trường gần như đóng băng. Đến năm 2025, điện ảnh Việt ghi nhận khoảng dưới 60 phim ra rạp, đã được xem là nhiều và tạo ra không ít áp lực cạnh tranh. Nhưng sang năm 2026, con số ấy tiếp tục tăng, nâng tổng lượng lên gần 80 tác phẩm. Đây không còn là tăng trưởng, mà là tăng tốc.

Nguyên nhân không khó lý giải. Sau chuỗi phim trăm tỷ liên tiếp từ 2023 đến 2025, niềm tin của nhà đầu tư với điện ảnh nội địa được củng cố mạnh mẽ. Phim Việt chứng minh rằng nếu đánh trúng khán giả, doanh thu hoàn toàn có thể ngang ngửa, thậm chí vượt xa phim ngoại. Bên cạnh đó, nhiều dự án bị hoãn lịch do dịch hoặc do chiến lược phát hành cũng đổ dồn về 2026, tạo nên một "làn sóng xả kho" chưa từng thấy.

Danh sách phim năm 2026 trải rộng trên hầu hết các thể loại quen thuộc với khán giả Việt. Từ tâm lý gia đình như Ai Thương Ai Mến, Con Kể Ba Nghe; phim khai thác vấn đề xã hội như Thiên Đường Máu; phim hành động, lịch sử như Hộ Linh Tráng Sĩ; phim cổ trang - trinh thám như Thám Tử Kiên 2; phim kinh dị như Quỷ Nhập Tràng 2, Án Mạng Núi Cấm,... cùng hằng hà sa số các dự án tâm lý, chính kịch, hài kịch đang chờ ngày ra rạp. Bên cạnh đó, sự phát triển của dòng phim Nhà nước đặt hàng, phim hợp tác với nước ngoài cũng giúp thị trường sôi động hơn, nhưng đồng thời cũng khiến mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt ngay từ vạch xuất phát. Đáng nói hơn khi rạp chiếu không tăng theo cấp số nhân như số lượng phim. Suất chiếu vẫn có giới hạn, thời gian chú ý của khán giả cũng có hạn. Khi số phim vượt quá khả năng tiếp thu của thị trường, cuộc đua không còn là có ra rạp được hay không, mà là sống được bao lâu và sống bằng cách nào.

Ai Thương Ai Mến mở bát phim Việt 2026

Mùa phim trọng điểm không còn là của riêng ai

Nếu như trước đây, các mùa lễ lớn gần như có chủ, thì năm 2026 đánh dấu bước ngoặt rõ rệt. Tết Nguyên đán 2026 dự kiến có tới 4 phim Việt cùng ra rạp, một con số cho thấy mức độ tự tin hoặc liều mạng của các nhà sản xuất. Đặt lên bàn cân, sự thay đổi này càng rõ. Tết 2025 chỉ có 3 phim Việt, còn những năm trước đó, thị trường gần như chứng kiến cảnh Trấn Thành chiếm lĩnh tuyệt đối phòng vé Tết. Các dự án khác hoặc né lịch, hoặc ra rạp với tâm thế chấp nhận thua thiệt. Việc 4 phim cùng chọn Tết 2026 cho thấy độc quyền mùa phim trọng điểm gần như đã chấm dứt.

4 phim ra rạp Tết Âm lịch 2026

Không kém phần căng thẳng là dịp 30/4 - 1/5/2026, khi 5 phim Việt cùng nhắm đến mốc thời gian này. Con số này tăng mạnh so với 30/4 năm 2025 chỉ có 2 phim, và càng khác biệt so với nhiều năm trước đó, khi Lý Hải gần như độc bá phòng vé dịp lễ này với thương hiệu Lật Mặt quen thuộc. Khi một mùa lễ có tới 4 - 5 phim Việt cùng xuất hiện, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa phim Việt và phim ngoại, mà là phim Việt tự triệt tiêu lẫn nhau.

Dĩ nhiên, phim nhiều không đồng nghĩa tuổi thọ phim ngoài rạp sẽ tự động rút ngắn. Thực tế chỉ những phim có chất lượng thấp, phản hồi tiêu cực hoặc lệch thị hiếu mới nhanh chóng mất suất chiếu. Ngược lại, các phim có doanh thu ổn định, truyền miệng tốt vẫn trụ rạp bền bỉ, thậm chí kéo dài hơn dự kiến, từ đó tạo ra áp lực cạnh tranh ngược lên những phim ra sau.

Trường hợp Ai Thương Ai Mến phản ánh rõ câu chuyện này. Bộ phim được đánh giá tích cực về cảm xúc và diễn xuất, nhưng lại ra rạp vào giai đoạn có nhiều đối thủ cạnh tranh, khán giả không quá mặn mà với phim gia đình, khiến hiệu ứng truyền miệng không được mạnh mẽ. Trong khi đó, Thiên Đường Máu lại hội tụ đủ các yếu tố quan trọng bao gồm đề tài xã hội nóng, đề tài mới (chí ít là so với dòng phim gia đình quen thuộc), đánh trúng thị hiếu đại chúng,... Nhờ vậy, phim nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ và duy trì suất chiếu ổn định, bất chấp sự xuất hiện của các đối thủ mới.

Thiên Đường Máu

Điều đó cho thấy, cạnh tranh phòng vé 2026 không còn là câu chuyện phim nào hay hơn, mà là tổng hợp giữa chất lượng, thời điểm phát hành, chiến lược truyền thông và cả sự nhạy bén với tâm lý khán giả.

Năm 2026 và cuộc sàng lọc khắc nghiệt của điện ảnh Việt

Khi số lượng phim vượt ngưỡng an toàn, thị trường buộc phải tự điều chỉnh bằng một cơ chế khắc nghiệt là đào thải. Khán giả 2026 không còn tâm lý ủng hộ phim Việt cho vui khi họ có quá nhiều lựa chọn, và chỉ cần một bộ phim không đủ hấp dẫn, quyết định chuyển sang phim khác được đưa ra rất nhanh. Hơn hết, dĩ nhiên người được lợi ở đây vẫn là khán giả và thị hiếu của họ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết khi không còn một công thức chung đảm bảo thắng lợi. Phim gia đình nếu chỉ lặp lại motif cũ sẽ nhanh chóng bị so sánh, phim kinh dị nếu thiếu chiều sâu sẽ bị chê là hù dọa rẻ tiền,... Trong bối cảnh đó, chất lượng là điều kiện cần, nhưng không còn là điều kiện đủ. Khi suất chiếu bị cạnh tranh khốc liệt, những dự án không có lợi thế truyền thông hoặc ngôi sao phòng vé rất dễ bị đẩy ra rìa, dù bản thân phim không hề tệ. Ngược lại, các phim trụ rạp tốt sẽ ngày càng chiếm ưu thế, tạo ra thế độc chiếm suất chiếu ngay trong một thị trường quá đông đúc.

Hộ Linh Tráng Sĩ là một trong số những dự án được đầu tư kinh phí khủng nhất 2026

Ở góc độ tích cực, năm 2026 cũng có thể xem là bước ngoặt trưởng thành của điện ảnh Việt. Khi không còn vùng an toàn, các nhà làm phim buộc phải tính toán dài hơi hơn, hiểu khán giả rõ hơn và nhận ra không phải cứ làm phim hay là sẽ thắng. Mọi quyết định, từ kịch bản, chiến lược phát hành đến thời điểm ra rạp, đều mang tính sống còn.

Sấp sỉ 80 phim Việt ra rạp trong một năm cho thấy một điều không thể phủ nhận rằng cuộc chơi đã sang một chương mới. Năm 2026, điện ảnh Việt không còn là đường đua của vài cái tên quen, mà là cuộc đấu sinh tồn thật sự, nơi chỉ những bộ phim đủ chất lượng, đúng thời điểm và hợp thị hiếu mới có thể trụ lại lâu dài trên chính sân nhà.