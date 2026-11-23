Sáng ngày 23/11, Trường Đại học Đại Nam tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa hệ chính quy dành cho gần 100 tân sinh viên quốc tế khóa II đến từ Ấn Độ và Bhutan. Sự kiện nâng tổng quy mô sinh viên quốc tế theo học ngành Y tại trường lên gần 300 người, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quốc tế hóa giáo dục của Nhà trường.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các Đại sứ quán, lãnh đạo các bệnh viện đối tác cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Tại sự kiện, các tân sinh viên đã trang trọng thực hiện nghi thức trao áo blouse trắng và đọc lời cam kết, chính thức khởi đầu hành trình rèn luyện y thuật, tu dưỡng y đức để trở thành người thầy thuốc.

Cam kết đồng hành toàn diện trong môi trường đa văn hóa

Phát biểu chào mừng gần 100 tân sinh viên vượt quãng đường xa đến Hà Nội học tập, TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam khẳng định việc tiếp tục tuyển sinh khóa II là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và nghiêm túc của Nhà trường đối với người học.

Từ trải nghiệm của bản thân khi từng là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, TS. Lê Đắc Sơn thấu hiểu những bỡ ngỡ ban đầu của sinh viên quốc tế và tin rằng đây sẽ là hành trang quý giá giúp các em rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi và trưởng thành hơn. Với các bậc phụ huynh, ông nhấn mạnh Nhà trường ý thức rõ trách nhiệm trước sự tin tưởng gửi gắm của các gia đình, cam kết tạo dựng môi trường học tập nghiêm túc, an toàn và hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong suốt quá trình theo học.

TS. Lê Đắc Sơn phát biểu tại buổi lễ

Đề cập đến sự giao thoa giữa sinh viên Việt Nam, Ấn Độ và Bhutan, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh giá trị cốt lõi chung là lấy con người làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng và lấy sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh. Môi trường học tập đa quốc gia này sẽ là cầu nối để sinh viên Việt Nam hỗ trợ bạn bè quốc tế rèn luyện tiếng Việt, giao tiếp với người bệnh, đồng thời giúp sinh viên trong nước mở rộng hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ quốc tế.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ bác sĩ tương lai, TS. Lê Đắc Sơn đặt ra ba yêu cầu trọng tâm: luôn đặt y đức song hành cùng y thuật; học để làm chủ năng lực chuyên môn thực chất thay vì chạy theo điểm số; chủ động ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhưng tuyệt đối không để máy móc thay thế sự thấu cảm của người thầy thuốc.

Mô hình đào tạo 100% tiếng Anh, khẳng định chất lượng thực chất

Chương trình Bác sĩ Y khoa quốc tế tại Trường Đại học Đại Nam được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ và Bhutan.

Lộ trình đào tạo kéo dài 6 năm, kết hợp chặt chẽ giữa 2 năm học lý thuyết và 4 năm thực hành lâm sàng tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Để tối ưu hóa điều kiện thực tập cho khối ngành Sức khỏe, Nhà trường cũng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng khám và bệnh viện riêng. Bên cạnh đó, mức học phí 5.000 USD/năm (tương đương khoảng 125 triệu đồng) được đánh giá là mức chi phí phù hợp, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục Y khoa chất lượng cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển, PGS.TS. Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho biết: "Với quy mô gần 300 sinh viên quốc tế theo học, Đại học Đại Nam hiện thuộc nhóm các trường đại học có số lượng sinh viên Y khoa quốc tế nhập học cao tại Việt Nam. Chúng tôi xác định mỗi khóa học là một bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện điều kiện đào tạo và nâng cao chất lượng đồng hành cùng người học. Nhà trường kỳ vọng chương trình sẽ ngày càng thu hút sinh viên nước ngoài, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến đào tạo Y khoa uy tín trong khu vực".

Thực tế, uy tín đào tạo Y khoa của Đại học Đại Nam đã bước đầu được khẳng định qua kết quả của khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp năm 2026. Trong lứa sinh viên đầu tiên ra trường, có tới 16 tân bác sĩ đã xuất sắc trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú tại các trường đại học y dược hàng đầu cả nước như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên... Thành tích này là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn của sinh viên và định hướng đào tạo lấy chất lượng làm trọng tâm của Nhà trường.