Bốn anh em họ cùng nhập học một ngày, vào một khoa của Trường ĐH Đại Nam

Bốn anh em họ gồm Nguyễn Hoài Hải My, Phùng Hứa Ngọc Hùng, Trần Văn Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Ánh vừa hoàn tất thủ tục nhập học vào Khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam. Đáng chú ý, hành trình tìm kiếm và đưa ra quyết định chung của cả bốn anh em lại khởi đầu từ một câu hỏi gợi ý trên ChatGPT, trước khi được các tân sinh viên trực tiếp kiểm chứng bằng thực tế.

Hành trình từ màn hình AI đến giảng đường đại học

Trong quá trình tìm kiếm môi trường học phù hợp với ngành Truyền thông, Hải My đã dùng ChatGPT để khảo sát danh sách các trường đại học. Khi nhận được đề xuất về Trường Đại học Đại Nam với các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất và chương trình học, nữ sinh cùng các anh em đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.

“Em khá bất ngờ khi ChatGPT gợi ý Trường Đại học Đại Nam. Tìm hiểu thêm thì thấy thông tin khá phù hợp với điều em đang tìm kiếm, nhất là về cơ sở vật chất và môi trường học tập. Em cũng quan tâm đến đánh giá của các anh chị sinh viên khóa trước nên càng muốn tìm hiểu kỹ”, Hải My chia sẻ.

Ấn tượng của nhóm bạn trẻ càng rõ ràng hơn khi trực tiếp tham quan cơ sở vật chất và không gian thực hành trong ngày làm thủ tục nhập học. Hệ thống phòng thu, thiết bị làm việc cùng phong thái năng động của các sinh viên khóa trên đang dẫn chương trình tại trường đã giúp các tân sinh viên có cái nhìn trực quan hơn về lộ trình học tập sắp tới.

Ưu tiên cơ hội thực hành và trải nghiệm thực tế

Điều bốn anh em quan tâm nhất trong suốt quá trình chọn trường không chỉ là quy mô đào tạo, mà là sinh viên sẽ được làm gì khi ngồi trên ghế nhà trường. Việc chương trình học chú trọng thực hành qua các hoạt động như dẫn chương trình, quay chụp sự kiện, sản xuất nội dung, làm phim ngắn và tạo cơ hội tiếp cận sớm với các doanh nghiệp, cơ quan báo chí là yếu tố giúp nhóm tân sinh viên đi đến quyết định cuối cùng.

Hải My cho biết: “Điều em thích là mình không chỉ học lý thuyết. Chúng em được giới thiệu về các hoạt động như làm MC, quay chụp sự kiện, làm phim ngắn và có cơ hội thực tập sớm. Trải nghiệm từ sớm sẽ giúp bản thân dễ nhận ra mình thực sự thích gì và phù hợp với công việc nào hơn”.

Dưới góc nhìn đào tạo, NCS. ThS Ngô Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng khoa Truyền thông, nhận định việc người học sử dụng AI để tra cứu thông tin tuyển sinh là một xu hướng mới rất đáng ghi nhận ở người trẻ. Song bà cũng nhấn mạnh công nghệ chỉ đóng vai trò kênh tham khảo ban đầu, quyết định cuối cùng vẫn cần sự chủ động đối chiếu và trải nghiệm thực tế từ phía người học.

Nhằm đáp ứng yêu cầu biến đổi nhanh của ngành truyền thông, khoa cũng đang đẩy mạnh mô hình đào tạo thực tế, gắn kết với doanh nghiệp và khảo sát kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo truyền thông quốc tế, bao gồm việc xây dựng kế hoạch đưa các sinh viên có thành tích tốt tham gia các học phần chuyên ngành tại nước ngoài.

Với bốn anh em Hải My, cùng bước vào một cánh cổng trường không đồng nghĩa với việc sẽ đi một con đường giống hệt nhau, nhưng môi trường học tập giàu tính trải nghiệm sẽ là điểm khởi đầu để mỗi người tự khám phá và phát triển thế mạnh riêng. Sự chủ động từ một câu hỏi trên AI đến quyết định nhập học của bốn anh em phản ánh rõ nét tư duy tự chủ, cẩn trọng của thế hệ trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề.