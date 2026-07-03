Sáng 3/7, trả lời VietNamNet, một nguồn tin có thẩm quyền tại tỉnh Tuyên Quang xác nhận: Công an tỉnh đang phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang vào cuộc kiểm tra về kết quả điểm thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.

"Công an tỉnh đang phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra, rà soát lại điểm thi cao. Thậm chí sẽ tiến hành phúc tra, phúc khảo theo quy định", nguồn tin trên xác nhận.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7. Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn Toán, với 154 điểm 10.

Đáng chú ý, hôm qua 2/7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng, nghi ngờ điểm thi Toán ở trường THPT chuyên Tuyên Quang có bất thường.

Cụ thể, 299 trong 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx (08 là mã tỉnh) đạt từ 9 điểm Toán trở lên, còn lại 147 em giành điểm 10. Điểm trung bình là 9,58.

Điểm trung bình nhiều môn khác của nhóm này cũng cao, như Vật lý 8,3, Hóa học 8,9, Sinh học 8,7, Lịch sử 9,3...

So với dữ liệu của Bộ và công bố của các trường THPT chuyên nổi tiếng, điểm trung bình Toán 9,58 là số 1 cả nước.

Chẳng hạn, học sinh chuyên Sư phạm Hà Nội đạt 8,3 điểm; chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 8,51; còn điểm trung bình Toán ở chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và Lê Hồng Phong (Ninh Bình) lần lượt là 8,22 và 8,45.

Một chủ tài khoản trên mạng xã hội cũng cho hay, cả tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán. Thì có tới 147 thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp.

Trả lời VnExpress sáng 3/7, đại diện Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết 328 em này là học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang. Địa phương cùng Bộ GD-ĐT đang xác minh về điểm số nói trên.

Đánh giá cá nhân, ông cho biết lứa học sinh năm nay vốn được học trong môi trường chuyên từ THCS. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hồi đầu năm, các em cũng đạt tới 59 giải - cao kỷ lục, có em vào vòng chọn đội tuyển thi quốc tế.

Ngoài ra, từ đầu năm học, Sở giao chỉ tiêu chất lượng cho các trường, nên quá trình ôn luyện diễn ra rốt ráo. Trường, Sở tổ chức thi thử tới 8-9 lần, giúp học sinh quen với đề. Những lần thi thử, dù đề khó, điểm các em vẫn "rất cao", trong khi đề Toán năm nay được đánh giá dễ hơn các năm.

"Khâu chấm thi chắc chắn không vấn đề gì", vị này khẳng định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra hai ngày 11-12/6 với khoảng 1,2 triệu thí sinh, đông kỷ lục. Điểm trung bình của Tuyên Quang là 5,7, đứng thứ 18/34 tỉnh, thành.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang thành lập năm 1989, hiện mỗi năm tuyển khoảng 400-500 học sinh.