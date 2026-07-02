Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Thu giữ 1.100 viên kim cương

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng xác minh, lần theo từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Qua đó, đã phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật vụ án bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CACC

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Qua một thời gian tập trung kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây và làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, với vai trò là Giám đốc đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Từ kết quả đấu tranh trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng ở các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động và có thương hiệu trên thị trường, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức giám định có uy tín cấp, không nên tin tưởng vào các quảng cáo về kim cương giá rẻ bất thường, các chương trình đầu tư sinh lời cao từ hoạt động mua bán, ký gửi hoặc góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương, lừa đảo trong mua bán hoặc huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.