Gần 30 năm bước chân vào làng giải trí, Song Hye Kyo chưa bao giờ biết đến 2 chữ: Hết thời

Trở lại Paris sau một năm ròng rã trên phim trường, Song Hye Kyo xuất hiện trên số mới nhất của Vogue China với một diện mạo khó quên: Váy tafta Bottega Veneta, vương miện Chaumet, và ánh mắt của người vừa thức dậy nhưng chưa bao giờ thôi là nữ hoàng.

Trên mạng xã hội, bộ ảnh nhanh chóng lan truyền với biệt danh "nữ hoàng ngái ngủ" một cách gọi vừa hài hước vừa chính xác đến kỳ lạ. Bởi thần thái Song Hye Kyo trong những khung hình này không phải của người đang cố tỏ ra quyền lực, mà là của người không cần cố. Quyền lực đó đã ở đó từ lâu, tự nhiên như hơi thở.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà kim hoàn Pháp lừng danh Chaumet được chọn để đồng hành cùng Song Hye Kyo trong bộ ảnh này. Đây là thương hiệu có tuổi đời hơn hai thế kỷ, từng chế tác trang sức cho Hoàng hậu Joséphine và giới quý tộc châu Âu.

Chiếc vương miện Song Hye Kyo đội trong bộ ảnh trang bìa được ra đời năm 1919 dưới bàn tay của Joseph Chaumet, chế tác cho hôn lễ của Hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme. Mang đậm tinh thần Belle Époque, cấu trúc mô phỏng những nhành hoa dã yên thảo mềm rủ, với kỹ thuật nạm kim cương trên nền bạch kim gần như vô hình để đạt độ thanh mảnh tối đa. Cơ chế "en tremblant" lò xo ẩn trứ danh của Chaumet khiến từng nhánh hoa và giọt đá chuyển động tinh tế theo mỗi cử chỉ của người đeo.

Bộ sưu tập High Jewelry tiếp tục hiện diện qua thiết kế Envol với triết lý "trang sức đa năng": Chiếc vương miện ẩn một cơ cấu cho phép biến hóa thành mặt nạ cầm tay, gợi nhớ những dạ tiệc ẩn danh trong giới quý tộc châu Âu. Bộ trang sức Valse Impériale lấy cảm hứng từ vũ điệu waltz cung đình, khai thác vẻ đẹp của ngọc lục bảo với giác cắt hình quả lê dấu ấn định danh của Hoàng hậu Joséphine.

Trên cổ Song Hye Kyo là chuỗi vòng Draperie, tạo tác đại diện cho kỹ thuật "trompe-l'œil" (đánh lừa thị giác) đặc trưng của Chaumet đầu thế kỷ 20.

Từng mắt xích nhỏ được khớp nối linh hoạt, cho phép toàn bộ chuỗi kim cương ôm sát khung xương quai xanh như một dải lụa thật sự xóa nhòa ranh giới giữa kim loại và sợi vải. Trên đôi vai thanh mảnh của biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, ranh giới đó không chỉ bị xóa nhòa mà hoàn toàn biến mất.

Gần 30 năm, và chưa một lần "hết thời"

Cũng trong số Vogue China này, Song Hye Kyo nhìn lại hành trình gần 25 năm diễn xuất với sự thẳng thắn hiếm thấy. Cô thừa nhận mình không phải người có thiên bẩm từ đầu, và phải mất nhiều năm để thực sự làm chủ cảm xúc trên màn ảnh. Cột mốc cô tự đặt ra là That Winter, The Wind Blows năm 2013.

Nhưng nếu 2013 là năm cô tìm thấy mình trong nghề, thì 2022 mới là năm cô định nghĩa lại toàn bộ sự nghiệp. The Glory đã làm điều mà rất ít tác phẩm trong lịch sử Hallyu làm được: xây dựng một nhân vật nữ chính đi ngược hoàn toàn hình ảnh trước đó của diễn viên, và khiến khán giả quên đi mọi vai diễn cũ để chỉ nhớ một Moon Dong Eun lạnh lùng, kiên định và đau đớn.

Từ Trái Tim Mùa Thu hơn hai mươi năm trước đến The Glory, Song Hye Kyo chưa một lần ngồi yên ở vùng an toàn đủ lâu để bị lãng quên. Đó không phải sự may mắn, mà là lựa chọn liên tục và nhất quán của một người hiểu rõ giá trị của bản thân.

Trên trang bìa Vogue China, trong chiếc vương miện trăm năm tuổi của Chaumet, Song Hye Kyo trông như chưa bao giờ cần chứng minh điều gì. Bởi vì, với gần ba thập kỷ sự nghiệp, cô đã không còn phải chứng minh nữa.