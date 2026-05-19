Chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phối hợp Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đến nay, cảnh sát đã thu 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng…

Đồng thời, khởi tố 10 bị can, trong đó có ông Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Cựu Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Đối tượng Trần Phi Hùng - Cựu Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương - Ảnh: BCA

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, ông Trần Phi Hùng là Trưởng khoa Dược từ năm 2009 đến nay.

Dưới thời ông Hùng, khoa Dược đạt được nhiều thành tựu. Trung bình hàng năm bào chế 80 tấn thuốc phiến, nấu 15.000 lít cao nước, đóng 100.000 hộp thành phẩm, 10.000 kg cao đơn hoàn tán...

Sản xuất các chế phẩm truyền thống lâu đời của bệnh viện như cao Thông u, Cao Tiêu Viêm, CaoThấp Khớp, Cao Hạnh Tô, Cốm BTD, Bột Tiêu viêm A, Tiêu viêm B, Hoàn Lục Vị, hoàn Bát vị,Kiện vị, Bổ trung ích khí, Bột ngâm trĩ, chè trĩ …. Cũng như các sản phẩm có dạng bào chế hiện đại như: Cốm tan Bình vị, Hương sa lục quân, viên nang Hoạt huyết an não, Hoạt huyết Tỉnh Thần, Tả kim, Viên hoàn cứng Độc Hoạt Tang Ký Sinh…

Đã nghiệm thu 25 đề tài các cấp, tham gia hợp tác nghiên cứu với các đơn vị bạn, sản xuất thuốc nghiên cứu cho các đề tài theo đúng quy trình đạt chất lượng cao.

Cá nhân ông Trần Phi Hùng từng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mắt xích quan trọng trong vụ án

Tại Việt Nam, caffeine vẫn được cấp phép sử dụng trong lĩnh vực y dược, thực phẩm và công nghiệp, chưa bị coi là tiền chất ma túy.

Tang vật thu giữ - Ảnh: BCA

Từ những kẽ hở này, ông Trần Phi Hùng đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Ban đầu, ông Hùng lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán, móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu ra tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc ký các hợp đồng mua bán caffeine giả, xuất hóa đơn khống cho "khách hàng ảo", không ghi đầy đủ thông tin nhằm tránh bị truy vết.

Trên thực tế, số caffeine này được vận chuyển về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi cất giấu lẫn trong các lô hàng thông thường để thông quan qua cửa khẩu.

Dòng tiền từ hoạt động mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào tài khoản người quen của Trần Phi Hùng, sau đó "bơm ngược" trở lại các công ty "bình phong" nhằm hợp thức hóa giao dịch và chia lợi nhuận.