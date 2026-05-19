Vụ triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do cựu Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) cầm đầu không chỉ gây rúng động bởi danh tính kẻ chủ mưu, mà còn bởi con số kỷ lục: 50,7 tấn caffeine bị tịch thu cùng 60 tài khoản bị phong tỏa. Khảo sát dữ liệu hóa dược quốc tế sẽ làm rõ số caffeine này đáng giá bao nhiêu và tại sao nó lại trở thành “mỏ vàng” để các đối tượng đánh đổi cả mạng sống.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Tiến sĩ dược Trần Phi Hùng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của các công ty dược để ký hợp đồng mua bán khống, tuồn lượng lớn caffeine nhập khẩu chính ngạch ra thị trường ngầm. Số hóa chất này được ngụy trang tinh vi thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi để vận chuyển sang Lào và Myanmar.

Việc cơ quan công an phải phong tỏa tới 60 tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch liên quan đến 7 bất động sản cho thấy quy mô dòng tiền dịch chuyển trong đường dây này là cực kỳ lớn. Vậy, giá trị thực của 50,7 tấn caffeine là bao nhiêu?

Caffeine (đặc biệt là dòng caffeine khan - Caffeine Anhydrous) là một nguyên liệu phổ biến trong ngành thực phẩm (nước tăng lực, thực phẩm chức năng) và dược phẩm (thuốc giảm đau, thuốc ho). Tuy nhiên, có sự chênh lệch khổng lồ giữa giá bán buôn hợp pháp và giá trị của nó khi bị biến tướng thành “tiền chất” sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo báo cáo phân tích thị trường của hãng dữ liệu quốc tế DataM Intelligence, giá caffeine trên thị trường toàn cầu được chia làm hai phân khúc rõ rệt:

-Caffeine tổng hợp (Synthetic Caffeine): Có giá dao động từ 10 đến 15 USD/kg (khoảng 255.000 – 380.000 VND/kg). Đây là loại thường dùng trong công nghiệp dược phẩm nhờ độ tinh khiết cao và giá thành rẻ.

-Caffeine tự nhiên (Natural Caffeine): Chiết xuất từ hạt cà phê hoặc lá trà, có giá cao hơn, khoảng 25 đến 35 USD/kg.

Do đường dây của cựu Trưởng khoa Dược nhập khẩu dưới danh nghĩa nguyên liệu y tế để phối chế thuốc, nguồn hàng nhiều khả năng là dòng caffeine tổng hợp nồng độ cao.

Với 50,7 tấn (50.700 kg) caffeine tổng hợp, giá trị giao dịch danh nghĩa trên thị trường quốc tế hợp pháp rơi vào khoảng 507.000 đến 760.500 USD (tương đương từ 13 tỷ đến 19,4 tỷ VND tiền nguyên liệu thô).

Tại sao một lượng hàng trị giá chưa đến 20 tỷ đồng tiền gốc lại khiến một Tiến sĩ Dược, một Trưởng khoa của bệnh viện lớn chấp nhận rủi ro lao lý? Câu trả lời nằm ở điểm đến của dòng hàng: Myanmar và Lào (khu vực Tam giác vàng).

Cựu Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương)

Trong thế giới ngầm, caffeine không còn là chất kích thích thông thường mà là tiền chất/chất độn tối quan trọng trong công thức sản xuất ma túy tổng hợp (đặc biệt là hồng phiến WY và thuốc lắc). Caffeine giúp làm tăng khối lượng viên nén, giữ màng bao và kích thích hệ thần kinh trung ương hoạt động mạnh hơn khi kết hợp với methamphetamine.

Khi vượt biên giới thành công bằng con đường buôn lậu, giá trị của caffeine khan tại các “công xưởng” vùng biên không còn tính bằng giá hóa chất công nghiệp, mà tăng phi mã gấp 5 đến 10 lần, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào độ khan hiếm của nguồn cung tại khu vực sản xuất ma túy, theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC).

Đặc biệt, theo thông tin từ lực lượng phòng chống ma túy, quy định pháp luật tại Lào cực kỳ nghiêm khắc với chất này: Chỉ cần buôn lậu, mua bán trái phép 10kg caffeine là đã phải đối diện với khung hình phạt cao nhất (án tử hình).

Từ đó có thể thấy, 50,7 tấn caffeine lọt vào tay các ông trùm ma túy vùng biên sẽ có giá trị “ngầm” lên tới trăm tỷ đồng, tạo ra biên lợi nhuận ròng siêu ngạch cho những kẻ đứng sau.