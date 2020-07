Gần 11 triệu thí sinh của Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học

Sáng nay (7/7), gần 11 triệu thí sinh của Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học – kỳ thi được đánh giá là khốc liệt nhất trên thế giới. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh tương đối đặc biệt khi khi được tổ chức vào tháng 7 – chậm hơn một tháng so với mọi năm cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và thí sinh được tổ chức một cách nghiêm ngặt.

Ảnh: Sina.

Theo thông báo của Bộ giáo dục Trung Quốc, kỳ thi đại học năm nay của nước này diễn ra từ ngày 7-8/7 (ngoại trừ một số địa phương như Bắc Kinh diễn ra từ ngày 7-10/7) với sự tham gia của 10,7 triệu thí sinh, tăng 400.000 so với năm 2019. Kỳ thi đại học năm nay của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 đã khiến lịch thi đại học bị trì hoãn một tháng so với mọi năm (từ năm 2003 đến nay đều diễn ra vào tháng 6), đồng thời công tác phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và giám khảo, cán bộ coi thi cũng được tiến hành nghiêm ngặt.

Ngay từ cuối tháng 3, Bộ giáo dục Trung Quốc cũng như Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia nước này đã đưa ra hàng loạt các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi đại học năm nay. Theo đó, do đây là hoạt động tập trung đông người quy mô lớn đầu tiên kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, nên tất cả 400.000 địa điểm thi đều phải được khử trùng, 10,7 triệu thí sinh và gần 1 triệu khám giảo, nhân viên phục vụ cho kỳ thi đều phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, nếu thân nhiệt cao hơn 37,3 độ C sẽ không được vào khu vực thi.

Đối với các địa phương có nguy cơ thấp, thí sinh sẽ được lựa chọn đeo hoặc không đeo khẩu trang trong khi thi, còn đối với các khu vực có nguy cơ cao, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi. Một số địa phương cũng đưa ra các quy định riêng về số lượng thí sinh ở mỗi phòng thi, cũng như các trường hợp ho, sốt như thành phố Bắc Kinh đã giảm số lượng thí sinh từ 30 người mỗi phòng thi xuống 20 người, đồng thời thiết lập các điểm quan sát tạm thời trong khu vực thi, nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được đưa vào khu vực thi cách ly.

Kỳ thi đại học (Trung Quốc gọi là gao kao) được đánh giá là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi học sinh, quyết định tương lai sau này của các em. Đây là một trong những kỳ thì khốc liệt nhất trên thế giới với các bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi tự nhiên tổng hợp gồm 3 môn Sinh học, Vật lý, Hóa học hoặc bài thi xã hội tổng hợp bao gồm Lịch sử, Địa lý, Chính trị. Số điểm tối đa sẽ là 750 điểm với 150 điểm cho các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 300 điểm tối đa cho bài thi tổng hợp./.