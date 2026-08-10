Gala Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" mùa 5 xác lập kỷ lục Việt Nam

Tối 7 và 8/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội), Gala Vũ kịch mùa 5 của Vietnam Youth Ballet Center đã công diễn kiệt tác ballet " Hồ Thiên Nga " (Swan Lake) với một cột mốc đặc biệt: xác lập Kỷ lục Việt Nam về dàn diễn viên có khoảng cách độ tuổi lớn nhất cùng tham gia một vở ballet.

Cụ thể, 43 vũ công thuộc 16 nhóm tuổi khác nhau, người nhỏ nhất 7 tuổi và người lớn nhất 40 tuổi, tương đương biên độ 33 năm, cùng xuất hiện trên một sân khấu. Đáng chú ý hơn cả con số là thành phần: đa số người tham gia không phải diễn viên chuyên nghiệp, mà là học viên vẫn đang đi học hoặc đi làm toàn thời gian.

Đó cũng là thử thách lớn nhất của ê-kíp. NSƯT Đàm Hàn Giang, giảng viên Học viện Múa Việt Nam, Giám đốc Vietnam Youth Ballet Center, đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm biên đạo, cho biết chương trình năm nay được làm mới gần như toàn bộ, từ dàn dựng sân khấu, bố cục, ngôn ngữ chuyển động cho đến cách kể chuyện và xử lý tâm lý nhân vật.

"Phiên bản năm nay được dàn dựng mới tới 99%. Đa số các em đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, độ tuổi trải dài từ 7 đến 40. Thử thách lớn nhất là thời gian tập luyện không nhiều trong khi các em vẫn phải cân bằng việc học, công việc và cuộc sống. Áp lực rất lớn, nhưng chính sự nỗ lực ấy đã tạo nên một tập thể đầy cảm hứng", anh chia sẻ.

Theo NSƯT Đàm Hàn Giang, điều đáng quý nhất không nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà ở tinh thần vượt giới hạn của từng học viên. "Với sân khấu được đầu tư chỉn chu, âm nhạc giàu cảm xúc, phục trang được chăm chút cùng sự cố gắng của toàn bộ diễn viên, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một đêm diễn xứng đáng với tình yêu của khán giả. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều vở ballet lớn trong thời gian tới", anh nói.

Ở đêm diễn đầu tiên, vai Thiên Nga Đen (Odile) được giao cho vũ công Quách Hoàng Ngân. Cô kể lại quá trình tập luyện là hành trình vừa mệt mỏi vừa đáng giá: "Có những lúc rất mệt mỏi khi phải đứng trên đôi giày mũi cứng, nhưng khi thật sự nhập vai Thiên Nga Đen, con như được cuốn theo nguồn năng lượng mạnh mẽ của nhân vật. Đây là thử thách không chỉ về kỹ thuật mà còn về thể lực và khả năng cảm nhận vai diễn."

Đêm thứ hai, vai Thiên Nga Trắng (Odette) thuộc về vũ công Diệp Chi. Cô thừa nhận từng rụt rè khi nhận một vai diễn quá nổi tiếng, nhưng càng tập càng hiểu nhân vật hơn. "Đây là vai diễn có chiều sâu nội tâm, buộc con phải nghiên cứu rất nhiều để có thể truyền tải cảm xúc bằng từng chuyển động. Hành trình này giúp con trưởng thành hơn và càng có động lực theo đuổi ballet", cô chia sẻ.

Vai Hoàng tử Siegfried do vũ công Lê Hoàng Dương đảm nhận. Anh cho rằng được biểu diễn trong "Hồ Thiên Nga" là niềm mơ ước của bất kỳ người học ballet nào. "Điều tôi mong muốn nhất là khán giả sẽ nhớ đến một Hoàng tử chân thành, dũng cảm, luôn chiến đấu vì tình yêu và những điều mình tin tưởng. Nếu sau buổi diễn, khán giả không chỉ nhớ đến những bước múa mà còn cảm nhận được câu chuyện của nhân vật thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất", anh nói.

Riêng vũ công Nguyễn Hồ Nguyên Thảo là một trong số ít nghệ sĩ đảm nhận đồng thời cả hai hình tượng đối lập. "Tôi mong khán giả sẽ cảm nhận được sự mềm mại, tinh khôi của Thiên Nga Trắng, đồng thời bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, bí ẩn và giàu kỹ thuật của Thiên Nga Đen. Đó là hai cá tính hoàn toàn đối lập nhưng đều rất đẹp theo cách riêng", cô nói.

Là tác phẩm ballet nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky, "Hồ Thiên Nga" từ lâu được xem là chuẩn mực của nghệ thuật ballet cổ điển. Qua năm mùa biểu diễn, tác phẩm đã trở thành dấu ấn thường niên của Vietnam Youth Ballet Center, đơn vị theo đuổi định hướng xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp cho học viên không chuyên và đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Việc quy tụ nhiều thế hệ học viên trên cùng một sân khấu, theo ban tổ chức, cho thấy ballet đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ một bộ môn dành riêng cho giới chuyên nghiệp, trở thành không gian kết nối những người có chung đam mê bất kể tuổi tác hay xuất phát điểm.