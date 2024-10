Gala Better Choice Awards 2024: Bữa tiệc lộng lẫy của cảm xúc và giác quan

Tối 2/10, Gala Better Choice Awards 2024 - một trong những sự kiện được ngóng đợi nhất trong giai đoạn cuối năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm khi rất nhiều người muốn biết những sản phẩm công nghệ sáng tạo, độc đáo nào sẽ được vinh danh. Song song với đó, sự hiện diện của các ngôi sao hàng đầu Vbiz như Soobin Hoàng Sơn hay "chị đẹp" Trang Pháp càng khiến cho bầu không khí trước "giờ G" thêm nóng.

Gala Better Choice Awards 2024 có sự tham gia của những ca sĩ khách mời nổi tiếng.

Với những ai đã thưởng thức sự kiện Gala Better Choice Awards 2024 được phát trực tiếp, tin rằng họ không cảm thấy thời gian của mình bị phí phạm. Điều này càng đặc biệt đúng với những khách mời trực tiếp có mặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Bởi lẽ, họ đã được chiêu đãi một bữa tiệc lộng lẫy của cảm xúc và giác quan.

Những phần trao giải đầy cảm xúc trong "không gian tương lai"

Gala Better Choice Awards 2024 là một sự kiện được tổ chức một cách chỉn chu, công phu. Ngay từ những giây phút đầu tiên, khán giả đã "đứng hình" trước không gian sân khấu hoành tráng. Màn hình LED cực đại, không chỉ ở trên sân khấu lớn mà còn bao phủ xuyên suốt 2/3 khu vực khán đài đã tạo nên một sân khấu đậm chất công nghệ, khiến người xem như lạc bước vào trong một không gian đến từ tương lai, như những gì họ vẫn thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Không gian sân khấu cực kỳ hoành tráng của sự kiện Gala Better Choice Awards 2024.

Better Choice Awards 2024 là giải thưởng được tạo ra nhằm tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo, qua đó thực hiện mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực, to lớn cho toàn thể người tiêu dùng. Giải thưởng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo.

Năm 2023, khi Better Choice Awards lần đầu được tổ chức, sự kiện đã tạo ra tiếng vang lớn với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp tên tuổi, những chuyên gia, người nổi tiếng và đông đảo người tiêu dùng. Tiếp nối thành công đó, Better Choice Awards 2024 đã khởi động từ hồi tháng 8 với các hạng mục giải thưởng:

- Car Choice Awards: Đề cao giá trị thiết thực và Đổi mới sáng tạo hướng tới nhu cầu của người tiêu dùng với ô tô.

- Smart Choice Awards: Tôn vinh những đột phá công nghệ, Đổi mới sáng tạo áp dụng trong công nghệ tiêu dùng để mang đến những lựa chọn nâng cấp tốt hơn cho từng nhu cầu, mục đích cụ thể.

- Innovative Choice Awards: Cổ vũ, khuyến khích giá trị Đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ thời trang, dịch vụ vận chuyển, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm cho đến nhà thông minh, AI,... Với hạng mục Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng, giải thưởng có sự đồng hành và tư vấn xây dựng bộ tiêu chí chấm giải đến từ các chuyên gia của PwC Việt Nam.

Để tìm ra những cái tên xứng đáng được vinh danh nhất, phải có sự chung tay của đội ngũ chuyên gia uy tín, những người có tầm ảnh hưởng và tất nhiên không thể thiếu phiếu bầu từ chính người tiêu dùng. Tất nhiên, ai cũng mong sản phẩm, doanh nghiệp mình yêu thích, tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Vì thế, khoảnh khắc chủ nhân các giải thưởng lần lượt được xướng tên, "chuyến tàu lượn cảm xúc" của khán giả đã thực sự được tăng tốc.

Tại lễ trao giải, VinFast thắng lớn khi ẵm 4 giải. Cụ thể, VinFast VF 7 thắng hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại". Đây là chiến thắng xứng đáng khi không chỉ có thiết kế ấn tượng, VinFast VF 7 còn ghi điểm ở các khía cạnh khác như trang bị, sức mạnh, chi phí sử dụng hay tính an toàn. Trong khi đó, VinFast VF 6 được xướng tên ở hạng mục "Xe năng lượng xanh tiên phong" và "Xe quốc dân cho người mới". Ngoài ra, còn có các mẫu xe khác được vinh danh là Honda CR-V, Volvo XC90 và Suzuki Jimny, còn Skoda được bầu chọn là "Thương hiệu xe mới tiêu biểu".



Ở nhóm giải thưởng Innovative Choice Awards, Samsung được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI trong tiêu dùng". Đây là sự ghi nhận cực kỳ xứng đáng cho những nỗ lực cải tiến công nghệ và phát triển hệ sinh thái AI của Samsung.

Ở nhóm giải thưởng Smart Choice Awards, Samsung Galaxy Z Fold6 được vinh danh cho hạng mục "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng". Ngoài ra, một số sản phẩm và ứng dụng khác cũng giật giải là laptop MSI Stealth 18 AI Studio, TV Samsung Neo QLED 8K AI 2024...

Đại tiệc âm nhạc cực "đã" cả nghe lẫn nhìn

Bên cạnh những màn trao giải, bữa đại tiệc âm nhạc mà Gala Better Choice Awards hứa hẹn mang đến cũng được đông đảo khán giả ngóng chờ. Lý do là bởi sự kiện này có sự hiện diện của những gương mặt tài năng, nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Trang Pháp, rapper Hà Lê hay Cường Seven. Và sau khi chương trình khép lại, tin rằng tất cả khán giả đều có chung một cảm xúc: Đã tai, đã mắt, không bõ công chờ đợi.

Về dàn ca sĩ khách mời, họ đều là những cái tên rất hot trong khoảng thời gian qua. Soobin Hoàng Sơn, rapper Hà Lê và Cường Seven gây chú ý khi tham gia show "Anh trai vượt ngàn chông gai". Về phần Trang Pháp, dù show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã kết thúc một thời gian nhưng đến nay, sự quan tâm công chúng dành cho cô vẫn không suy giảm.



Thực tế là ngay từ ban đầu, người xem đã nhận hai cú "sốc visual" trước nhan sắc của cặp đôi MC Hoàng Oanh và Vĩnh Phú. Sau đó, Cường Seven, Trang Pháp, Hà Lê và Soobin Hoàng Sơn lần lượt lên sân khấu, thay nhau mang đến những màn trình diễn ấn tượng khiến người xem phấn khích, đứng ngồi không yên.

Trang Pháp khuấy đảo sân khấu Better Choice Awards 2024.

"Anh trai chông gai" Cường Seven mang đến cho khán giả những khoảnh khắc khó quên khi xuất hiện tại Gala Better Choice Awards 2024.

Trên sân khấu, dàn ca sĩ khách mời mang đến những bản hit làm nên tên tuổi của họ như "Beautiful girl", "Chỉ là", "Nơi gọi là yêu thương - I will call it love", "Dancing in the dark", "Beautiful monster"... Các ca khúc này đều được làm mới bằng những bản phối ấn tượng. Thế nhưng điều đặc biệt hơn cả, đó là công nghệ trình diễn độc đáo, hiện đại, đầy sáng tạo và đậm chất công nghệ trong không gian 4D. Nhờ vậy, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem như bị xóa nhòa, ranh giới thực áo cũng được rút ngắn, khán giả hòa mình vào bữa đại tiệc âm nhạc, nơi họ được thỏa mãn đồng loạt nhiều giác quan.