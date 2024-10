Vào buổi tối ngày 2/10, sự kiện Gala Better Choice Awards 2024 đã được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hà Nội. Bên cạnh những phần trao giải đáng chú ý, chương trình còn thu hút khán giả nhờ sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Vbiz hiện tại, bao gồm Soobin Hoàng Sơn.

Xuất hiện tại Gala Better Choice Awards 2024, Soobin Hoàng Sơn mang tới một hình ảnh vô cùng ấn tượng với nhan sắc "đỉnh nóc kịch trần" cùng phục trang biểu diễn sang trọng, lộng lẫy. Đáng nói hơn, Soobin Hoàng Sơn còn thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng "Dancing in the dark", "Heyyy" và "Beautiful monster". Khi anh vừa cất giọng lên, khán giả phía dưới đã vô cùng phấn khích.

Hỗ trợ cho phần trình diễn của Soobin Hoàng Sơn là sân khấu hoành tráng, đầy tính sáng tạo trong một không gian 4D ấn tượng. Điều này giúp khán giả không chỉ cảm thấy đã tai, mà còn vô cùng đã mắt.

Soobin Hoàng Sơn trình diễn tại Gala Better Choice Awards 2024 (nguồn: Tiktok danny.elee)

Cho những ai chưa biết, Better Choice Awards 2024 là giải nhằm tôn vinh giá trị sáng tạo, đổi mới nhằm phục vụ mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Các hạng mục giải thưởng được thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, các người có tầm ảnh hưởng, cũng như là cả sự lựa chọn của chính người tiêu dùng.