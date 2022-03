“Gác kiếm về quê” với 2 tỷ đồng trong tay có được xem là lấy tự do làm “điểm dừng”

Trong chương trình MoneyTalk, chuyên gia Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc quản lý tài sản, Khối trong nước DCVFM đã có những chia sẻ hữu ích cho giới trẻ về vấn đề Tự do tài chính. Theo chị, Tự do tài chính là thu nhập có thể trang trải chi tiêu theo phong cách sống của mình.

Chuyên gia Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc quản lý tài sản, Khối trong nước DCVFM

Đa số người Việt Nam đều có suy nghĩ tự do tài chính là trạng thái đối nghịch với nợ nần. Vì nợ nần là sự phụ thuộc, làm con người không thoát ra để đạt được sự tự do. Tuy nhiên, chị Lương Thị Mỹ Hạnh khẳng định, nợ nần là một đòn bẩy. Trong đầu tư, nếu có đòn bẩy và ở mức độ an toàn, và nếu thu nhập có được nhờ việc dùng nợ mua tài sản vẫn đủ trang trải cho khoản nợ thì là điều hoàn toàn bình thường. Chị Hạnh cũng chia sẻ bản thân mình cũng vẫn có nợ và sử dụng nợ theo hình thức nói trên.

Chị Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc quản lý tài sản, Khối trong nước DCVFM chia sẻ về "Tự do tài chính" trong chương trình Money Talk

Tại chương trình, host Ngọc Trinh nêu trường hợp của một bạn trẻ tên Quỳnh Nga: 'Quỳnh Nga vừa quyết định về hưu ở tuổi 32. Bạn có 1 số tiền 2 tỷ và căn hộ chung cư ở Hà Nội. Ban quyết định bỏ phố về quê để tận hưởng cuộc sống, không làm việc nữa. Căn hộ bạn cho thuê với mức giá 12 triệu đồng/tháng' và hỏi Quỳnh Nga đang ở trạng thái nào?

Chị Lương Thị Mỹ Hạnh cho biết: 'Quỳnh Nga có thu nhập bị động 12 triệu đồng/tháng, bạn có thêm một khoản đầu tư là 2 tỷ đồng. Nếu khoản đầu tư đó cho lãi suất khoảng 10%/năm thì bạn có thêm gần 20 triệu đồng/tháng, tổng bạn có 32 triệu đồng/tháng. Nếu chi tiêu của bạn trong mức từ 32 triệu đồng trở xuống thì bạn đang ở giai đoạn an toàn tài chính hoặc bước qua tự do tài chính'.

Số thứ 12 của Tự do tài chính mang tên "An toàn - Độc lập - Tự do

Theo chị Hạnh, cơ hội tự do tài chính sẽ tăng lên nếu Quỳnh Nga tiếp tục tìm kiếm một số nguồn thu nhập khác hoặc làm tốt hơn phần đầu tư 2 tỷ, tìm được kênh đầu tư mới có lợi suất tốt hơn (khoảng 15%) thì đồng tiền tích lũy mỗi năm một khác, tài sản tích lũy sẽ tăng lên. Tuy nhiên bên cạnh đó cô gái này cũng sẽ gặp những rủi ro khi mức sống thay đổi, đầu tư thay đổi hoặc những bất ngờ trong cuộc sống. 'Vì thế, khi đạt tự do tài chính không có nghĩa là mình dừng lại. Khi đạt tự do mình phải luôn tìm để cân bằng, duy trì trạng thái đó', chuyên gia Lương Thị Mỹ Hạnh cảnh báo.

Gợi ý thêm cho Quỳnh Nga, chị Hạnh đưa ra lời khuyên: 'Số tiền 2 tỷ khá quan trọng. Nếu bạn đầu tư đúng cách, đầu tư thông minh thì nó sẽ là khoản tài trợ chi tiêu cho bạn và tài sản tiếp tục tăng trưởng'.

Sau chia sẻ của chuyên gia, host Ngọc Trinh chốt lại vấn đề: 'Tự do không có điểm dừng, bản thân tự do phải có sự nỗ lực giống như vòng xe đạp phải quay đều. Trải qua đại dịch, những người cho thuê nhà cần phải tái định nghĩa lại thế nào là an toàn tài chính vì nhữ người có nhà mặt phố nghĩ tôi đời đời kiếp kiếp 1 tháng có từng đó tiền đổ vào túi. Tuy nhiên khi Covid-19 đến mặt bằng bị trả lại quá nhiều. Đó là rủi ro khi ta chọn một vài phương pháp đầu tư và cho rằng đó là chìa khóa giúp chúng ta vừa an toàn, vừa tự do'

