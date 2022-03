2 quy tắc kiếm và tiêu tiền luôn đúng trong cuộc sống giúp bạn đạt được tự do tài chính sớm nhất

Tự do tài chính là mảnh đất mơ ước của mọi người trong cuộc sống hiện đại. Bạn có thể tự do ngừng làm việc bất cứ lúc nào mà vẫn có thể sống theo phong cách mình muốn. Chìa khóa để biến nó thành hiện thực là thu nhập thụ động, là thu nhập bạn kiếm được mà không cần tích cực làm việc.

Ví dụ, tiền lãi trên tài khoản tiết kiệm của bạn là thu nhập thụ động. Bạn không cần phải làm việc để kiếm được nó. Bạn có thể ngồi chơi mà vẫn có thể kiếm được tiền lãi. Để đạt được tự do tài chính, thu nhập thụ động của bạn phải lớn hơn hoặc bằng chi phí chi tiêu.

Theo những gì tôi biết, những gì bạn nên làm để đạt được tự do tài chính tóm tắt từ hai quy tắc: Khi bạn làm việc, làm việc chăm chỉ để xây dựng một hệ thống sinh lãi cho bản thân và khi có tiền hãy mua tài sản. Đơn giản phải không? Hai quy tắc này bao gồm khá nhiều thứ chúng ta cần làm để xây dựng thu nhập thụ động và đạt được tự do tài chính.

1. Hãy cố gắng xây dựng một hệ thống để kiếm tiền giúp mình

Quy tắc đầu tiên đề cập đến cách bạn nên sử dụng thời gian của mình. Dành thời gian của bạn để xây dựng một hệ thống sẽ kiếm tiền cho bạn thay vì làm việc vì tiền, có một sự khác biệt lớn giữa chúng. Nếu bạn làm việc trực tiếp để có tiền, bạn luôn cần phải làm việc để kiếm nhiều tiền hơn. Nếu bạn không làm việc, bạn không có cách nào để kiếm tiền.

Dưới đây là một số ví dụ: Những người làm nghề tự do phải làm việc trong một dự án để kiếm tiền. Các bác sĩ phải làm việc với bệnh nhân để kiếm tiền. Một nhân viên phải làm việc cho công ty để có lương. Khi họ ngừng làm việc, thu nhập của họ cũng ngừng tăng lên. Cho dù họ đã từng làm việc chăm chỉ hay bao lâu, khi họ ngừng làm việc, thu nhập của họ cũng sẽ giảm xuống gần như bằng không.

So sánh nó với việc xây dựng hệ thống. Nếu bạn xây dựng một hệ thống, bạn có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào và hệ thống vẫn sẽ kiếm tiền cho bạn. Đây là ví dụ: Một chủ doanh nghiệp có hệ thống có thể giao việc kinh doanh cho người quản lý mà vẫn có thu nhập. Chủ sở hữu trang web có thể ngừng hoạt động trên trang web mà vẫn kiếm được thu nhập (ví dụ: quảng cáo "tự động"). Một nhà văn có thể ngừng viết mà vẫn kiếm được tiền bản quyền từ những cuốn sách mình viết.

Khi cảm thấy rằng hệ thống đã xây dựng đủ mạnh, họ có thể tiếp tục và tạo ra một hệ thống mới, từ đó tạo ra một dòng doanh thu mới. Từ những ví dụ này, chúng ta có thể thấy mình hiện đang ở danh mục nào. Bạn đang xây dựng một hệ thống hay đang làm việc trực tiếp vì tiền?

Nếu bạn thấy mình làm việc trực tiếp vì tiền, điều đó không có nghĩa là nên bỏ việc ngay lập tức và bắt đầu kinh doanh. Nên có một giai đoạn chuyển tiếp, hoặc nếu bạn yêu thích công việc của mình thì có thể làm việc trên cả hai.

2. Khi mua, hãy mua tài sản thay vì tiêu sản

Quy tắc thứ hai đề cập đến cách bạn nên tiêu tiền của mình. Lần đầu tiên tôi học được điều này từ cuốn sách "Cha giàu Cha nghèo" của Robert Kiyosaki. Định nghĩa tài sản ở đây là thứ tạo ra tiền. Theo định nghĩa này, một ngôi nhà là một khoản nợ, không phải là một tài sản bởi vì một ngôi nhà phải chịu các chi phí (chẳng hạn như điện, nước và bảo trì) mà không tạo ra thu nhập (trừ khi bạn cho thuê).

Vì vậy, quy tắc này nói rằng khi bạn mua một thứ gì đó, nó sẽ kiếm tiền. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể mua một tách cà phê (thứ không tạo ra tiền), nhưng bạn nên sử dụng càng nhiều tiền càng tốt để mua tài sản.

Đó có thể là: Bất động sản (từ đó bạn kiếm được thu nhập cho thuê), công cụ hoặc thiết bị kinh doanh, giáo dục,... Sử dụng quy tắc này, bạn có thể xem liệu chi tiêu của mình có khôn ngoan hay không. Nếu khoản phí này sẽ cho phép bạn tạo ra nhiều tiền hơn trong tương lai, thì đây là điều không cần bàn cãi.

Một trong những lý do khiến nhiều người không bao giờ đạt được tự do tài chính là họ tiêu tiền chủ yếu vào các khoản nợ hơn là tài sản. Mặt khác, những người đạt được tự do tài chính là những người sẵn sàng gác lại việc hưởng thụ để tạo dựng tài sản ngay từ đầu.

Với hai quy tắc này, bạn nên tự hỏi mình hai câu hỏi: Tôi có đang xây dựng một hệ thống để kiếm được tiền hay không? Tôi sẽ mua một cái gì đó sinh ra tiền? Mục tiêu là câu trả lời "có" càng nhiều càng tốt.

