Gà Mỹ kho mắm ruốc Huế: Món ngon "nịnh" lòng người thương ngày 20/10

Bởi với những người đã quen chăm lo cho gia đình qua từng bữa ăn, được người thân vào bếp thay mình trong một ngày đặc biệt cũng là một món quà đáng nhớ.

Không cần một thực đơn cầu kỳ, một món ăn đậm đà dùng cùng cơm nóng đôi khi đã đủ tạo nên cảm giác đặc biệt cho bữa cơm gia đình. Và với những ai yêu thích hương vị món Việt, Gà Mỹ kho mắm ruốc là một gợi ý mang đậm dấu ấn của bếp nhà.

Đậm đà hương vị bếp Việt

Lấy cảm hứng từ hương vị bếp nhà xứ Huế, món ăn kết hợp đùi Gà Mỹ mềm mọng với mắm ruốc Huế đậm đà, nước dừa tươi và sả, hành, tỏi. Gà được kho chậm để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt, tạo nên màu nâu cánh gián bóng đẹp cùng phần nước sốt sánh mịn, thơm nồng nhưng hài hòa.

Đặc biệt, khi hoàn thiện, một chút lá quế tươi được thêm vào sau cùng giúp đánh thức hương thơm thảo mộc, cân bằng vị đậm của mắm ruốc và để lại hậu vị thơm nhẹ, dễ chịu.

CÁCH LÀM GÀ MỸ KHO MẮM RUỐC

Nguyên liệu:

1. Tẩm ướp Gà Mỹ

Đùi Gà Mỹ Góc Tư, không xương : 450g

Sả băm: 30g

Hành tím băm: 25g

Tỏi băm: 10g

Nước mắm nhĩ: 5ml

Tiêu trắng xay: 2g

Dầu ăn: 15ml

Đường thốt nốt: 12g

Mắm ruốc Huế: 20g

2. Kho Gà Mỹ

Nước dừa tươi: 80ml

Nước lọc: 100ml

Ớt hiểm: 3 trái

3. Hoàn thiện món ăn

Lá quế: 15g

Tiêu đen xay: 1g

Ớt xắt lát: 5g

Hướng dẫn sơ chế và tẩm ướp Gà Mỹ:

Bước 1: Đùi gà Mỹ fillet lóc xương, sau đó cắt thịt gà theo chiều dọc đùi để giữ các phần bắp trong miếng thịt.

Bước 2: Ướp gà cùng các nguyên liệu tẩm ướp cho vào tủ lạnh thấm gia vị trong ít nhất 2 tiếng.

Hướng dẫn chế biến:

Bước 1: Làm nóng chảo cùng dầu ăn, cho thịt gà vào xào cho săn và vàng nhẹ phần da.

Bước 2: Cho toàn bộ phần nước ướp còn lại vào chảo gà.

Bước 3: Thêm nước dừa và nước lọc, nấu sôi lên sau đó hạ nhỏ lửa và kho chín từ từ.

Bước 4: Sau khi kho được 20 phút, phần sốt rút sánh lại lúc này nêm nếm gia vị lần cuối.

Phục vụ:

Bước 1: Trước khi phục vụ, làm nóng chảo gà kho cho lá quế vào đảo đều nấu trong 2 phút.

Bước 2: Giữ lại lá quế non để trang trí.

Món này dùng kèm cơm trắng, dưa leo hoặc rau lang luộc.

Tiêu chuẩn thành phẩm:

- Gà lên màu nâu cánh gián đậm, bóng.

- Thịt gà mềm nhưng không nát.

- Hương ruốc rõ ràng không quá gắt.

- Nước sốt sánh mịn, bám sốt tốt vào phần thịt gà.

Lưu ý:

● Nếu không ướp mắm ruốc vào gà thì có thể pha mắm ruốc với nước ấm cho tan, lọc mịn rồi cho vào chảo kho mắm sẽ không bị tanh và chát hậu.

● Không để lửa quá lớn, nếu không kiểm soát được sẽ làm ruốc bị khét mùi hoặc cháy đắng.

● Có thể sử dụng thêm da gà thắng mỡ thơm cùng tỏi, trước khi ra món cho dầu vào đảo đều sẽ tăng thêm mùi thơm cho thịt gà.

● Gà cắt dọc các sớ thịt bắp, khi kho săn lại ăn rất ngon. Nếu cắt ngang thớ sẽ khiến gà dễ bị nát khi kho.





Vài nét về Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ

Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng c ao bậc nhất trên thế g iới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.

