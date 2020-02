Gã đồ tể dùng chích điện hàng ngày giết heo để sát hại vợ vì thua bạc dịp Tết

Ngày 5/2, Công an tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Võ Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận y và bà Lê Thị Ngát (52 tuổi) là vợ chồng từ nhiều năm nay, sinh sống ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cả 2 vợ chồng vốn hành nghề giết mổ heo và bỏ thịt cho khu vực chợ ở địa phương.

Trong dịp Tết nguyên đán 2020, Đồng có chơi cờ bạc với những người ở địa phương và thua hết tiền. Dù thua Đồng vẫn mượn để gỡ gạc nhưng tiếp tục thua. Sau đó, Đồng về nhà hỏi vợ mình là bà Ngát để xin tiền đi trả nợ và đánh gỡ gạc. Bà Ngát không cho nên Đồng chửi bới rồi ôm gối ra khỏi phòng của 2 vợ chồng để ngủ với vẻ bực tức.

Khuya 2/2, Đồng thức giấc lấy dụng cụ thường ngày dùng để chích chết heo vào phòng khi vợ đang ngủ say. Tại đây, gã chồng chích điện dí vào phần sau cổ bà Ngát khiến bà này tử vong. Gây án xong, Đồng cầm dụng cụ để chích heo ném ra phía chuồng heo sau nhà và đi ngủ.

Sáng 3/2, Đồng và người thân thức giấc phát hiện bà Ngát tử vong nên hô hoán. Đồng và những người thân cho rằng bà Ngát tử vong do đột quỵ. Một số người kiểm tra thấy 1 vết bỏng phía sau cổ bà Ngát nên nghi vấn báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra. Công an xác định, bà Ngát tử vong do bị điện giật.

Qua làm việc, Đồng cho biết, khuya 3/2, người này có nghe tiếng động lớn phía sau nhà nhưng đi ra kiểm tra thì không thấy gì. Do bà Ngát ngủ phòng khác nên Đồng không biết bà này đã tử vong. Chỉ tới sáng cùng ngày, Đồng cùng người thân phát hiện bà Ngát tử vong nên báo công an.

Hiện trường, công an thu giữ bộ chích điện. Đồng cho biết đó là dụng cụ để chích heo cho chết trước khi làm thịt.

Qua khám nghiệm, công an xác định bà Ngát tử vong do bị giật điện nên đưa Đồng về trụ sở. Qua đấu tranh, người chồng khai do mâu thuẫn với vợ nên lợi dụng lúc bà Ngát ngủ đã chích điện khiến vợ tử vong.