FWD Việt Nam ra mắt Ép Cam - nhân vật AI cảm xúc kết nối công nghệ và con người

Tuy nhiên, khi công nghệ trở nên phổ biến, một câu hỏi cũng được đặt ra: làm thế nào để những trải nghiệm số không chỉ thông minh hơn mà còn gần gũi hơn với con người?

Tại FWD Việt Nam, câu trả lời được thể hiện qua một cách tiếp cận mới: kết hợp sức mạnh của công nghệ AI cảm xúc với hình ảnh một nhân vật đáng yêu, gần gũi và giàu tính kết nối. Đó chính là sự ra đời của Ép Cam, nhân vật AI cảm xúc đầu tiên được FWD Việt Nam phát triển với mong muốn mang đến một người bạn chí cốt thân thiện trong hành trình bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của khách hàng.

Khi AI không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn chí cốt

Trong thế giới số, người dùng ngày nay không chỉ mong muốn nhận được câu trả lời nhanh chóng. Họ cũng tìm kiếm sự thấu hiểu, kết nối và cảm giác được lắng nghe.

Đó là lý do AI đang bước sang một giai đoạn mới, nơi khả năng nhận diện cảm xúc và tạo ra những tương tác mang tính cá nhân hóa ngày càng được chú trọng. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, AI có thể trở thành cầu nối giúp con người dễ dàng bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của bản thân.

Từ góc nhìn đó, FWD tin rằng công nghệ hiệu quả nhất không phải là công nghệ hiện diện nhiều nhất, mà là công nghệ xuất hiện đúng lúc, mang lại giá trị hữu ích và giúp cuộc sống trở nên đơn giản, tích cực hơn.

Từ trào lưu mô hình nhân vật đến một trải nghiệm tương tác mới

Song song với sự phát triển của AI, những năm gần đây cũng chứng kiến sự bùng nổ của văn hóa nhân vật (character culture). Không chỉ dừng lại ở các bộ sưu tập mô hình hay đồ chơi nghệ thuật, các nhân vật mang cá tính riêng đang trở thành một phần của đời sống hiện đại, giúp mọi người kết nối với những cảm xúc tích cực, thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.

FWD Việt Nam đã kết hợp hai xu hướng này để tạo ra Ép Cam mascot, một nhân vật AI cảm xúc được thiết kế theo tinh thần gần gũi, dễ tiếp cận và giàu năng lượng tích cực.

Nhân vật Ép Cam được thiết kế với hình ảnh gần gũi, nhằm giúp công nghệ AI trở nên dễ tiếp cận hơn với cộng đồng.

Ép Cam mang đến cảm giác thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Không phải một công nghệ phức tạp hay một hệ thống khó tiếp cận, Ép Cam được xây dựng như một người bạn đồng hành có thể tương tác hàng ngày, khuyến khích mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần, cân bằng cảm xúc và những thói quen sống tích cực.

Từ mô hình công nghệ đến trải nghiệm tương tác thực tế

ÉP CAM Mascot sẽ chính thức ra mắt công chúng tại sự kiện "CÓ GÌ, HỎI ÉP CAM", diễn ra vào ngày 19 - 20/09/2026 tại AEON Mall Bình Tân (TP.HCM) và ngày 26 - 27/09/2026 tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội).

Tại đây, khách tham quan sẽ được bước vào không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ lối sống trẻ trung, hiện đại với nhiều hoạt động tương tác xoay quanh các chủ đề về âm nhạc, phong cách sống và khoảnh khắc kết nối. Bên cạnh các khu vực check-in, trò chơi và quà tặng, điểm nhấn của chương trình là cơ hội gặp gỡ và tương tác trực tiếp với ÉP CAM Mascot, mang đến một góc nhìn mới về cách công nghệ có thể tạo nên những kết nối gần gũi và sinh động hơn với khách hàng.

Anh trai Sơn.K sẽ có màn giao lưu với Ép Cam và khán giả tại sự kiện "Có gì, Hỏi Ép Cam", diễn ra tối 19/9 tại TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện tại TP.HCM cũng có thêm màn giao lưu đặc biệt của anh trai Sơn.K cùng Ép Cam và khán giả trong khung giờ 19h00 đến 20h00 ngày 19/9. Cuộc gặp giữa một nghệ sĩ trẻ và một nhân vật thương hiệu được xây dựng bằng AI cảm xúc hứa hẹn mang đến một góc tiếp cận thú vị cho câu chuyện về công nghệ và đời sống.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm của FWD Việt Nam, đồng thời thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mang đến nhiều trải nghiệm gần gũi, dễ tiếp cận và ý nghĩa hơn cho khách hàng. Thông qua những điểm chạm mới kết hợp giữa công nghệ và tương tác trực tiếp, FWD tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng sự chủ động, an tâm và bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc sống.

Lan tỏa những kết nối ý nghĩa trong hành trình 10 năm của FWD Việt Nam

Sau 10 năm hiện diện tại Việt Nam, FWD luôn theo đuổi sứ mệnh mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng bằng sự đổi mới và tinh thần tiên phong.

Đó chính là điều mà Ép Cam mong muốn mang đến, không chỉ trên màn hình, mà ngay trong những trải nghiệm thực tế, nơi công nghệ và con người có thể gặp nhau một cách gần gũi nhất.

Sự ra đời của Ép Cam là một bước tiến mới trong hành trình đó, đánh dấu nỗ lực của FWD trong việc kết hợp công nghệ hiện đại với những nhu cầu cảm xúc rất đời thường của con người. Bởi trong một thế giới ngày càng số hóa, điều làm nên khác biệt không chỉ là công nghệ thông minh đến đâu, mà là khả năng khiến con người cảm thấy được thấu hiểu, được kết nối và được truyền thêm năng lượng tích cực mỗi ngày.