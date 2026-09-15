Apple Watch Ultra 4 nên mua hay không mua, có gì mới nâng cấp?

‏‏Mức giá cao hơn 1.000.000 đồng so với Ultra 3, liệu những thay đổi trên Watch Ultra 4 có thực sự đủ giá trị để nâng cấp? ‏

‏4 điểm nâng cấp mới trên Apple Watch Ultra 4‏

‏Watch Ultra 4 mang đến loạt nâng cấp đáng chú ý, tập trung vào hiệu năng, sức khỏe và khả năng hỗ trợ luyện tập. Những thay đổi này giúp thế hệ mới hoàn thiện hơn về trải nghiệm sử dụng để người dùng cân nhắc nâng cấp. ‏

‏Thiết kế titan 49mm, màn hình sáng đến 3.000 nit‏

‏Apple Watch Ultra 4 sở hữu vỏ titan Grade 5 kích thước 49mm kết hợp thiết kế chắc chắn phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Thân máy có độ dày 12mm, trọng lượng khoảng 63g và tương thích cổ tay 130–210mm. Mặt trước sử dụng kính sapphire phẳng, tăng khả năng bảo vệ màn hình trong quá trình sử dụng.‏

‏Hiện đại với diện mạo cao cấp

‏‏Màn hình Always-On Retina OLED LTPO3 1Hz trên ‏ ‏Apple Watch Ultra 4‏ ‏ có độ phân giải 422 x 514 pixel, mật độ 326 ppi và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit. Bên cạnh đó, chế độ Night Mode cùng độ sáng tối thiểu 1 nit hỗ trợ người dùng quan sát thuận tiện trong môi trường thiếu sáng.‏

‏Chip S11 và hệ thống cảm biến sức khỏe mới‏

‏Được trang bị chip S11 lõi kép 64-bit cùng Neural Engine 4 lõi, Apple Watch Ultra 4 mang đến nền tảng xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ trên đồng hồ. Bộ nhớ trong 64GB trên ‏ ‏Apple Watch‏ ‏ giúp lưu trữ ứng dụng, dữ liệu và nội dung thuận tiện hơn. Sự kết hợp này cũng hỗ trợ các tính năng thông minh như Siri và những trải nghiệm sức khỏe, luyện tập trên thiết bị.‏

‏Hệ thống Health Sensing System tích hợp cảm biến điện tim thế hệ 3, cảm biến nhịp tim quang học Always-On cùng cảm biến nhiệt độ và cảm biến đo nồng độ oxy trong máu. Thiết bị còn có cảm biến đo độ sâu, nhiệt độ nước, la bàn, cao độ Always-On, gia tốc kế và con quay hồi chuyển.‏

‏Theo dõi nhịp tim, HRV với tần suất cao hơn‏

‏Apple Watch Ultra 4 theo dõi nhịp tim và HRV với tần suất cao hơn, giúp người dùng có cái nhìn sát hơn về trạng thái cơ thể trong ngày. Cảm biến nhịp tim quang học Always-On kết hợp cảm biến điện tim thế hệ 3 hỗ trợ thu thập dữ liệu liên tục và chi tiết. ‏

‏Chủ động và chính xác trong theo dõi sức khỏe

‏Các dữ liệu về nhịp tim, HRV, nhịp thở, nhiệt độ cổ tay và nồng độ oxy trong máu được tổng hợp để hỗ trợ đánh giá sức khỏe và khả năng phục hồi. Đồng hồ đồng thời đưa ra cảnh báo khi phát hiện nhịp tim quá cao, quá thấp hoặc nhịp tim không đều giúp người dùng chủ động nhận biết những thay đổi. ‏

‏Điểm Readiness và các tính năng sức khỏe nâng cao‏

‏Apple Watch Ultra 4 được tích hợp ứng dụng Readiness, giúp tổng hợp dữ liệu sức khỏe và đưa ra đánh giá về mức độ sẵn sàng của cơ thể. Các chỉ số như HRV, nhịp tim, nhịp thở và nhiệt độ cổ tay được sử dụng để hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về trạng thái phục hồi và thời điểm luyện tập. ‏

‏Đặc biệt, đồng hồ được hỗ trợ ECG, cảnh báo nhịp tim cao hoặc thấp, thông báo nhịp tim không đều và theo dõi giấc ngủ, bao gồm cả cảnh báo ngưng thở khi ngủ. Các tính năng này giúp người dùng chủ động theo dõi nhiều khía cạnh sức khỏe thay vì chỉ kiểm tra trong lúc tập luyện.‏

‏Apple Watch Ultra 4 phù hợp với ai? ‏

‏Apple Watch Ultra 4 phù hợp với người thường xuyên tập luyện, yêu thích các hoạt động ngoài trời hoặc cần một chiếc smartwatch bền bỉ cho cường độ sử dụng cao. Thiết bị hỗ trợ nhiều bộ môn như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, trekking và lặn giải trí đến 40m cùng GPS hai tần số, cảm biến độ sâu và khả năng kháng nước 100m. ‏

‏Phù hợp cho người yêu thích vận động

‏‏Thiết bị cũng phù hợp với người muốn theo dõi sức khỏe chuyên sâu và duy trì thói quen vận động khoa học hơn. Hệ thống cảm biến hỗ trợ đo nhịp tim, HRV, ECG, nhiệt độ cổ tay, nồng độ oxy trong máu cùng các chỉ số về giấc ngủ và khả năng phục hồi. ‏

‏Địa chỉ mua Apple Watch Ultra 4 chính hãng, uy tín‏

‏Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua Apple Watch Ultra 4 chính hãng, uy tín, CellphoneS là lựa chọn đáng cân nhắc với nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Người dùng có thể tham khảo thông tin sản phẩm, giá bán và các ưu đãi đang áp dụng trước khi đưa ra quyết định. ‏

‏Khi mua Watch Ultra 4 tại CellphoneS, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng phương thức thanh toán và hình thức mua sắm phù hợp với nhu cầu. Các chương trình ưu đãi, hỗ trợ trả góp và chính sách hậu mãi cũng giúp quá trình sở hữu sản phẩm thuận tiện hơn. ‏

‏Có thể thấy, Apple Watch Ultra 4 mang đến những nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng, theo dõi sức khỏe, luyện tập và thời lượng pin. Nếu các tính năng mới đáp ứng đúng nhu cầu của bạn thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc để nâng cấp lên thế hệ mới. Hãy theo dõi ngay CellphoneS để cập nhật nhanh các thông tin, giá bán và ưu đãi hấp dẫn khi mở bán nhé. ‏