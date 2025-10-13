Ngày nay, khoa học và lối sống lành mạnh đang mở ra một hướng đi mới: trẻ hóa toàn diện từ bên trong, bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản trong ăn uống, vận động và tư duy tích cực mỗi ngày.

Từ tinh thần ấy, cộng đồng "Forever Young – Cùng nhau trẻ mãi" đã ra đời như một ngôi nhà chung của những người cùng khát khao sống khỏe, đẹp và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Già đi tuyệt mĩ – thông điệp ý nghĩa của Forever Young

Ra đời từ năm 2021, Forever Young khởi nguồn từ những chương trình chuyển đổi vóc dáng, giúp hàng nghìn người giảm mỡ, tăng cơ và tìm lại năng lượng sống. Nhưng đằng sau những con số là một ước mơ lớn hơn: Giúp con người sống trẻ trung, khỏe mạnh và tích cực ở bất cứ độ tuổi nào.

Cựu biên tập viên Trần Thị Đằng Đông - người đồng sáng lập cộng đồng Forever Young cho biết: "Sau hơn 4 năm, chúng tôi đã đồng hành cùng hàng chục nghìn người tại hơn 30 quốc gia. Trung bình, mỗi người tham gia đều có thể "trẻ ra" từ 6 đến 10 tuổi cơ thể chỉ sau 3–6 tháng nhờ chương trình được cá nhân hóa dựa trên thể trạng và mục tiêu riêng. Chỉ số chống ô xy hóa của người tham gia cũng cải thiện rõ rệt và mọi người thấy trẻ, khỏe, giàu năng lượng hơn chính họ trước đây."

Khoa học – nền tảng của giải pháp trẻ hóa

Giải pháp Forever Young không phải là liệu pháp thần kỳ, mà là sự kết hợp khoa học giữa dinh dưỡng và vận động, dựa trên nghiên cứu của hơn 70 nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng chống lão hóa.

Song hành cùng nền tảng khoa học ấy là kinh nghiệm thực tế của hàng trăm huấn luyện viên đã đồng hành với hàng vạn người trong hành trình lấy lại sức khỏe, vóc dáng và niềm tin vào chính mình.

Điểm đặc biệt của Forever Young là hướng đến sự bền vững – không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn kích hoạt các "gen trẻ" trong cơ thể, bảo vệ từng tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa.

Khi trẻ hóa trở thành cách sống

Những người tiên phong cùng Forever Young chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của phong cách sống này. Họ không chỉ trẻ hơn, khỏe hơn, mà còn trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa tới gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

Chia sẻ tại lễ ra mắt website www.foreveryoung.com.vn, nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú nói: "Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà Forever Young mang lại. Thay vì cùng nhau đón tuổi già, chúng ta hãy cùng nhau trẻ mãi. Giữ tinh thần trẻ khỏe chính là món quà giá trị nhất dành cho con cái của mình."

Forever Young không dừng lại ở một chương trình, mà là một triết lý sống tích cực: Sống vui, sống khỏe, sống rực rỡ – để mỗi ngày đều là một ngày trẻ hơn hôm qua.

Từ một cộng đồng nhỏ, giờ đây Forever Young đã trở thành biểu tượng của lối sống trẻ hóa chủ động, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến hàng nghìn gia đình Việt Nam: "Trẻ mãi không phải là ước mơ – đó là lựa chọn của mỗi người".