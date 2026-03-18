Finest Future ươm mầm tương lai cho trẻ em thiếu may mắn tại Mái ấm Tình thương Phúc Lâm

Không khí buổi sáng tại mái ấm trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi các em nhỏ lần lượt tham gia các hoạt động thăm khám, trò chuyện và giao lưu. Xen giữa những tiếng cười hồn nhiên là sự tận tâm, nhẹ nhàng của đội ngũ y bác sĩ và các thành viên trong đoàn.

Sức khỏe – nền tảng đầu tiên của tương lai

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ bác sĩ từ Phòng khám Nhi đồng Con Cưng đã tiến hành khám sức khỏe tổng quát cho các em nhỏ. Mỗi em đều được kiểm tra cẩn thận, từ những chỉ số cơ bản đến tư vấn chuyên sâu, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng thể chất.

Quá trình thăm khám cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ có dấu hiệu sức khỏe cần được theo dõi và chăm sóc thêm. Những kết quả này không chỉ giúp mái ấm có cơ sở để tiếp tục chăm sóc các em tốt hơn, mà còn gợi mở nhu cầu hỗ trợ dài hạn từ cộng đồng.

Đối với nhiều em nhỏ tại mái ấm, việc được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ và định kỳ vẫn còn là điều hạn chế. Vì vậy, hoạt động khám sức khỏe lần này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện sớm và phòng ngừa các vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các em.

Nâng cao năng lực chăm sóc từ bên trong mái ấm

Song song với hoạt động dành cho các em nhỏ, chương trình tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ cho các bảo mẫu – những người trực tiếp đồng hành cùng các em mỗi ngày.

Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm, bởi lẽ những bảo mẫu và điều dưỡng tại mái ấm chính là "cánh tay nối dài" trong hành trình nuôi dưỡng và bảo vệ các em mỗi ngày. Việc trang bị kiến thức đúng và kỹ năng cần thiết sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, từ đó mang lại lợi ích lâu dài cho trẻ.

Nội dung hội thảo tập trung vào việc nhận diện các dấu hiệu sức khỏe bất thường, phương pháp chăm sóc cơ bản và những lưu ý trong dinh dưỡng, tâm lý trẻ nhỏ. Thông qua các trao đổi thực tế, đội ngũ bảo mẫu có thêm kiến thức và sự tự tin trong quá trình chăm sóc, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng tại mái ấm.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng trao học bổng khuyến học cho một số em có thành tích học tập tốt, đồng thời gửi tặng những phần quà nhỏ đến các em đang sinh sống tại mái ấm.

Những món quà được trao đi trong không khí ấm áp, cùng với những lời động viên giản dị, góp phần tạo nên một ngày đặc biệt đối với các em nhỏ nơi đây.

Lan tỏa sự quan tâm qua những hành động cụ thể

Chia sẻ tại chương trình, ông Tuomas Tiilikainen – Tổng Giám đốc Điều hành Finest Future Việt Nam nhấn mạnh vai trò song hành của giáo dục và sức khỏe trong việc định hình tương lai của trẻ em.

Theo ông, mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội tiếp cận với môi trường học tập chất lượng và sự chăm sóc đầy đủ về thể chất. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, cần có sự chung tay từ nhiều phía – từ tổ chức, doanh nghiệp đến cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng, khi các tổ chức cùng kết nối và hợp tác, những thay đổi tích cực sẽ trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của các em nhỏ," ông chia sẻ.

Đại diện Finest Future cũng khẳng định, các hoạt động cộng đồng như "Ươm mầm tương lai" là một phần trong định hướng dài hạn của đơn vị, hướng đến việc tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi những hạt mầm được vun trồng từ những điều giản dị

Sự phối hợp giữa Finest Future và Phòng khám Nhi đồng Con Cưng đã tạo nên một chương trình mang tính kết nối, nơi các nguồn lực được chia sẻ để mang lại giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng.

Từ những buổi khám sức khỏe, những buổi chia sẻ kiến thức, đến những cái nắm tay và ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ, tất cả đã góp phần tạo nên một ngày ý nghĩa tại Mái ấm Tình thương Phúc Lâm.

"Ươm mầm tương lai" không chỉ dừng lại ở một hoạt động thiện nguyện, mà còn là lời nhắc về vai trò của sự quan tâm và đồng hành trong hành trình phát triển của trẻ em.

Bởi mỗi sự chăm sóc hôm nay, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành nền tảng để các em vững bước hơn trong tương lai.

Finest Future là tổ chức giáo dục Phần Lan hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với sứ mệnh kết nối học sinh toàn cầu với hệ thống giáo dục trung học phổ thông và nghề chất lượng cao của Phần Lan & Estonia.

Thành lập năm 2020 với 15 học sinh đầu tiên, tính đến năm 2026, Finest Future đưa hơn 2.000 học sinh từ nhiều quốc gia đến Phần Lan. Công ty đồng thời xây dựng hệ sinh thái giáo dục và văn hóa Phần Lan tại Việt Nam thông qua chương trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, sự kiện trải nghiệm và hợp tác chặt chẽ trường học - doanh nghiệp Phần Lan.

Finest Future tin rằng giáo dục không chỉ là học tập, mà còn là hành trình xây dựng nhân cách, hạnh phúc và bản lĩnh - phẩm chất cốt lõi giúp thế hệ trẻ bước vào tương lai bằng sự tự tin và lòng tử tế.



