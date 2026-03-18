Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại vu tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường nối QL37 với đường tỉnh 269B hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây (tỉnh Thái Nguyên).

Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương: Khoảnh khắc kinh hoàng lúc sáng sớm

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào khoảng 6h50 phút sáng ngày 18/3, xe khách 29 chỗ ngồi đang dừng bên đường để rước các em học sinh đến trường thì bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều lao tới tôngmạnh vào sau xe.

Cú va chạm mạnh khiến xe đưa đón học sinh bị hất văng về phía trước khoảng 40m, đuôi chiếc xe bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Nhiều học sinh trên xe bị hoảng loạn, một số em bị xây xát và chấn thương.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 10 học sinh. Hai học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương. Tại hiện trường cho thấy xe tải cũng bị vỡ kính lái.