Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long

Chương trình đưa người xem đi qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế. Sân khấu quy mô lớn được dựng với biểu tượng đầu rồng cùng những hình ảnh mang tính biểu trưng cho văn hóa Hà Nội như bậc thềm Điện Kính Thiên, cuốn thư, hoa sen.

Công nghệ thị giác đa phương tiện, trong đó có AR, được sử dụng để làm nổi bật hình ảnh những công trình di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn là Phạm Hoàng Giang, đạo diễn sân khấu NSƯT Trần Thanh Hiền, Chủ nhiệm chương trình Minh Uyên, Cố vấn nghệ thuật Nguyễn Quang Long, Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường.

Mở màn là "Nhịp phách Thăng Long - Thắp sáng ngọn lửa di sản", sáng tác của NSƯT Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân, với NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Khuê, ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy, Đoàn Múa HT và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Chương I "Giao lộ di sản" tái hiện Thăng Long như nơi hội tụ những dòng người, dòng nghề và dòng văn hóa từ bốn phương. "Chốn phồn hoa Thăng Long" của Phạm Việt Tuân có ca nương Kiều Anh, Nhà hát Múa rối Thăng Long và Đoàn Múa HT tham gia. "Hà Nội đất học đất linh" của Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân do nhóm Oplus thể hiện, khơi lại mạch nguồn Đạo học và truyền thống trọng dụng hiền tài.

Tiết mục gây chú ý nhất chương là "Mục hạ vô nhân" phổ thơ Nguyễn Khuyến, nơi ba thế hệ nghệ sĩ gồm NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, Quách Mai Thy và Ram C cùng thể hiện một bài xẩm truyền thống được làm mới với rap và nhạc điện tử. Chương khép lại bằng "Làng làng phố phố" với Nguyễn Ngọc Anh, Phùng Thanh Huyền, Dàn nhạc dân tộc và CLB Xẩm Hà Thành.

Chương II "Giao thoa đa sắc" đan xen các tiết mục quốc tế với những sắc màu văn hóa Việt Nam. Đoàn nghệ thuật Yuns Traditional Performing Arts Troupe mở đầu bằng trống Samulnori Hàn Quốc, tiếp đó là "Lễ Đại bội" của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, liên khúc "Karasu - Narukami" của nhóm Some≡Linez kết hợp Tsugaru Shamisen với Street Dance và Beatbox, "Chếnh choáng chợ xuân" của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, vũ điệu Bhangra và Gidha do Đoàn Nghệ thuật Dân gian Punjab biểu diễn, và "Bến nước Buôn Dur Kmăn" của Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk.

Phần cuối chương trình trở về với Hà Nội qua "Em yêu anh Hà Nội" của Hồ Hoài Anh do Ngô Lan Hương biểu diễn, và khép lại bằng liên khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng - Việt Nam tinh hoa - We Are The World" với sự tham gia của Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Oplus, Khánh My, violin Nhật Anh, Tốp ca Thăng Long cùng toàn bộ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Đứng sau thành công của chương trình là bàn tay dàn dựng của Tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Anh đã tạo nên một dòng chảy di sản vừa nồng nhiệt, cuộn trào lại vừa lắng đọng, nhiều dư âm xuyên suốt trong chương trình, từ Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa đến các vùng miền Việt Nam rồi mở rộng ra thế giới.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện mang đến không gian âm nhạc đặc biệt khi nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại, tạo nên sự giao thoa, giao hòa vô cùng thú vị. Vừa giữ trọn vẹn bản sắc của tinh hoa nghệ thuật lại vừa tràn ngập hơi thở của thời đại hôm nay, cuốn hút sự theo dõi của các thế hệ khán giả.

Trong đó có ca khúc viết riêng cho chương trình như "Xưng danh Hà Nội" sáng tác Giang Phạm, Ram C, Feliks, do Ram C và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ca khúc được khán giả trẻ bên dưới khán đài hào hứng cổ vũ vì bày tỏ tình yêu Hà Nội theo cách của GenZ, sử dụng nhiều câu nói trend với phần âm nhạc bắt tai, dễ nghe, sôi động, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Hầu hết các ca khúc về Hà Nội trong chương trình đều là sáng tác mới, lần đầu trình diễn trên sân khấu.